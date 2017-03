ESM Team of the month – results for February 2017

Each month World Soccer and its partners in European Sports Media compile a team from the outstanding performers in Europe. Here's February's selection.

ESM XI Gianluigi Buffon (Juventus, 4 votes)

David Luiz (Chelsea, 6 votes)

Philipp Lahm (Bayern Munich, 5 votes)

Alex Sandro (Juventus, 4 votes)

Benjamin Mendy (Monaco, 4 votes)

Thiago Alcantara (Bayern, 6 votes)

Radja Nainggolan (Roma, 5 votes)

8 Angel Di Maria (PSG, 5 votes)

9 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United, 10 votes)

10 Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, 5 votes)

11 Paulo Dybala (Juventus, 5 votes) How everyone voted World Soccer (England)

1 Kaspar Schmeichel (Leicester City)

2 Cesar Azpilicueta (Chelsea)

3 David Luiz (Chelsea)

4 Mattia Caldara (Atalanta)

5 Benjamin Mendy (Monaco)

6 Radja Nainggolan (Roma)

7 Lars Stindl (Gladbach)

8 Bernardo Silva (Monaco)

9 Paulo Dybala (Juventus)

10 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

11 Kylian Mbappe (Monaco) Fanatik (Turkey)

1 Gianluigi Buffon (Juventus)

2 Philipp Lahm (Bayern Munich)

3 David Luiz (Chelsea)

4 Sergio Ramos (Real Madrid)

5 Marcelo (Real Madrid)

6 Marco Verratti (PSG)

7 Blaise Matuidi (PSG)

8 Angel Di Maria (PSG)

9 Arjen Robben (Bayern Munich)

10 Lionel Messi (Barcelona)

11 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) Tips Bladet (Denmark)

1 Yann Sommer (Gladbach)

2 Victor Moses (Chelsea)

3 Giorgio Chiellini (Juventus)

4 Mattia Caldara (Atalanta)

5 Benjamin Mendy (Monaco)

6 Paul Pogba (Manchester United)

7 Adrien Rabiot (PSG)

8 Angel Di Maria (PSG)

9 Falcao (Monaco)

10 Zlatan Ibrahimovic (Manchester Utd)

11 Paulo Dybala (Juventus) Marca (Spain)

1 David De Gea (Manchester United)

2 Thomas Meunier (PSG)

3 Mattia Caldara (Atalanta)

4 Gabriel Mercado (Sevilla)

5 Benjamin Mendy (Monaco)

6 Angel Di María (PSG)

7 Marco Verratti (PSG)

8 Radja Nainggolan (Roma)

9 Lionel Messi (Barcelona)

10 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

11 Edinson Cavani (PSG) Sport/Voetbalmagazine (Belgium)

1 Gianluigi Buffon (Juventus)

2 David Luiz (Chelsea)

3 Toby Alderweireld (Tottenham)

4 Marquinhos (PSG)

5 Marcelo (Real Madrid)

6 Thiago Alcantara (Bayern Munich)

7 Toni Kroos (Real Madrid)

8 Radja Nainggolan (Roma)

9 Stevan Jovetic (Sevilla)

10 Paulo Dybala (Juventus)

11 Karim Benzema (Real Madrid) ELF Voetbal (Netherlands)

1 Manuel Neuer (Bayern Munich)

2 Philipp Lahm (Bayern Munich)

3 Cesar Azpilicueta (Chelsea)

4 Presnel Kimpembe (PSG)

5 David Alaba (Bayern Munich)

6 Marco Verratti (PSG)

7 Thiago Alcantara (Bayern Munich)

8 Eden Hazard (Chelsea)

9 Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

10 Robert Lewandowski (Bayern Munich)

11 Angel Di Maria (PSG) Frankfurter Allgemeine (Germany)

1 Kasper Schmeichel (Leicester City)

2 Philipp Lahm (Bayern Munich)

3 Giorgio Chiellini (Juventus)

4 Mats Hummels (Bayern Munich)

5 Alex Sandro (Juventus)

6 Adrien Rabiot (PSG)

7 Thiago Alcantara (Bayern Munich)

8 Lars Stindl (Gladbach)

9 Falcao (Monaco)

10 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

11 Robert Lewandowski (Bayern Munich) Kicker (Germany)

1 David De Gea (Manchester United)

2 Philipp Lahm (Bayern Munich)

3 Marquinhos (PSG)

4 David Luiz (Chelsea)

5 Alex Sandro (Juventus)

6 N‘Golo Kante (Chelsea)

7 Blaise Matuidi (PSG)

8 Paulo Dybala (Juventus)

9 Zlatan Ibrahimovic (ManUnited)

10 Robert Lewandowski (Bayern Munich)

11 Edinson Cavani (PSG) A Bola (Portugal)

1 Ederson (Benfica)

2 Philipp Lahm (Bayern Munich)

3 Diego Godin (Atletico Madrid)

4 David Luiz (Chelsea)

5 Marcelo (Real Madrid)

6 Adrien Rabiot (PSG)

7 Casemiro (Real Madrid)

8 Bernardo Silva (Monaco)

9 Lionel Messi (Barcelona)

10 Falcao (Monaco)

11 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) Sport-Express (Russia)

1 Gianluigi Buffon (Juventus)

2 Thomas Meunier (PSG)

3 Federico Fazio (Roma)

4 Giorgio Chiellini (Juventus)

5 Alex Sandro (Juventus)

6 Angel Di Maria (PSG)

7 Radja Nainggolan (Roma)

8 Thiago Alcantara (Bayern Munich)

9 Edin Dzeko (Roma)

10 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

11 Luis Suarez (Barcelona) De Telegraaf (Netherlands)

1 Gianluigi Buffon (Juventus)

2 Djibril Sidibe (Monaco)

3 Samuel Umtiti (Barcelona)

4 Eric Bailly (Manchester United)

5 Alex Sandro (Juventus)

6 Thiago Alcantara (Bayern Munich)

7 Bernardo Silva (Monaco)

8 Paulo Dybala (Juventus)

9 Edinson Cavani (PSG)

10 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

11 Arjen Robben (Bayern Munich) So Foot (France)

1 Thibaut Courtois (Chelsea)

2 Nicola Pareja (Sevilla)

3 Martinez (Real Sociedad)

4 Nicolas Otamendi (Manchester City)

5 Marcelo (Real Madrid)

6 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

7 Tiemoue Bakayoko (Monaco)

8 Emil Forsberg (RB Leipzig)

9 Mauro Icardi (Inter)

10 Diego Costa (Chelsea)

11 Eden Hazard (Chelsea) Nemzeti (Hungary)

1 Gianluigi Donnarumma (Milan)

2 Thomas Meunier (PSG)

3 Marquinhos (PSG)

4 David Luiz (Chelsea)

5 Benjamin Mendy (Monaco)

6 Thiago Alcantara (Bayern Munich)

7 Radja Nainggolan (Roma)

8 Julian Draxler (Paris Saint-Germain)

9 Robert Lewandowski (Bayern Munich)

10 Edin Dzeko (Roma)

11 Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) GOAL NEWS

1 Ederson (Benfica)

2 Dani Alves (Juventus)

3 Mats Hummels (Bayern Munchen)

4 Kyriakos Papadopoulos (Hamburg)

5 David Alaba (Bayern Munich)

6 Steven N’ Zonzi (Sevilla)

7 Blaise Matuidi (PSG)

8 Julian Draxler (PSG)

9 Konstantinos Mitroglou (Benfica)

10 Edinson Cavani (PSG)

11 Edin Dzeko (Roma) World Soccer is a member of European Sports Media. Each month the individual members nominate their 11 best players. The votes are collated throughout the season to produce the ESM Team of the Season.