World Soccer 500 – 2018 Edition Club List

We have broken down our 2018 World Soccer 500 list by club in this piece. As you would expect, the powerhouses of the football world dominate this list, with European giants Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid and Paris Saint Germain having lots of selections.

How many players have we selected from your respective club? Check out the full list below.

Additionally, we have also arranged the 500 players into an alphabetical list, and a nationality list.

Bayern Munich (Germany)

David ALABA, Jerome BOATENG, Kingsley COMAN, Mats HUMMELS, Joshua KIMMICH, Robert LEWANDOWSKI, Javi MARTINEZ, Thomas MULLER, Manuel NEUER, Franck RIBERY, Arjen ROBBEN, Sebastian RUDY, Nicklas SULE, THIAGO Alcantara, Corentin TOLISSO, Sven ULREICH, Arturo VIDAL, Sandro WAGNER (18)

Real Madrid (Spain)

Marco ASENSIO, Gareth BALE, Karim BENZEMA, Dani CARVAJAL, CASEMIRO, Achraf HAKIMI, ISCO, Toni KROOS, MARCELO, Luka MODRIC, Keylor NAVAS, Martin ODEGAARD, Sergio RAMOS, James RODRIGUEZ, Cristiano RONALDO, Rafael VARANE (16)

Manchester City (England)

Sergio AGUERO, Kevin DE BRUYNE, EDERSON, FERNANDINHO, Phil FODEN, Ilkay GUNDOGAN, Gabriel JESUS, Vincent KOMPANY, Aymeric LAPORTE, Nicolas OTAMENDI, Leroy SANE, Bernardo SILVA, David SILVA, Raheem STERLING, Kyle WALKER (15)

Barcelona (Spain)

Jordi ALBA, Sergio BUSQUETS, Philippe COUTINHO, Ousmane DEMBELE, Andres INIESTA, Lionel MESSI, Yerry MINA, PAULINHO, Gerard PIQUE, Ivan RAKITIC, SERGI Roberto, Luis SUAREZ, Marc-Andre TER-STEGEN, Samuel UMTITI (14)

Juventus (Italy)

ALEX SANDRO, Mehdi BENATIA, Rodrigo BENTANCUR, Gianluigi BUFFON, Mattia CALDARA, Giorgio CHIELLINI, Paulo DYBALA, Gonzalo HIGUAIN, Moise KEAN, Stephan LICHSTEINER, Mario MANDZUKIC, Blaise MATUIDI, Miralem PJANIC (13)

Atletico Madrid (Spain)

Diego COSTA, FILIPE LUIS, GABI, Jose GIMENEZ, Diego GODIN, Antoine GRIEZMANN, JUANFRAN, KOKE, Jan OBLAK, Thomas PARTEY, SAUL Niguez, VITOLO(12)

Paris Saint Germain (France)

Edinson CAVANI, Angel DI MARIA, Julian DRAXLER, Goncalo GUEDES, MARQUINHOS, Kylian MBAPPE, Thomas MEUNIER, NEYMAR, Adrien RABIOT, THIAGO SILVA, Marco VERRATTI (11)

Monaco (France)

Keita BALDE, FABINHO, Radamel FALCAO, Kamil GLIK, Thomas LEMAR, Joao MOUTINHO, Pietro PELLEGRI, Djibril SIDIBE, Danijel SUBASIC, Youri TIELEMANS (10)

Tottenham Hotspur (England)

Toby ALDERWEIRELD, Dele ALLI, Mousa DEMBELE, Eric DIER, Christian ERIKSEN, Harry KANE, Hugo LLORIS, Davinson SANCHEZ, SON Heuing-min, Jan VERNTONGHEN (10)

Chelsea (England)

Andreas CHRISTENSEN, Thibault COURTOIS, Olivier GIROUD, Eden HAZARD, N’golo KANTE, Alvaro MORATA, Victor MOSES, Mason MOUNT, WILLIAN (9)

Napoli (Italy)

Jose CALLEJON, Marek HAMSIK, Elseid HYSAJ, Lorenzo INSIGNE, JORGINHO, Kalidou KOULIBALY, Dries MERTENS, Duvan ZAPATA, Piotr ZIELINSKI (9)

Porto (Portugal)

Vincent ABOUBAKAR, Yacine BRAHIMI, Jesus CORONA, DANILO Pereira, Hector HERRERA, Juan Fernando QUINTERO, Diego REYES, RICARDO Pereira, Alex TELLES (9)

Ajax (Holland)

Frenkie DE JONG, Matthijs DE LIGT, Kasper DOLBERG, Justin KLUIVERT, Noussair MAZRAOUI, Andre ONANA, Donny VAN DE BEEK, Hakim ZIYECH (8)

Bayer Leverkusen (Germany)

Leon BAILEY, Charles ARANGUIZ, Lars BENDER, Julian BRANDT, Kai HAVERTZ, Benjamin HENRICHS, Panagiotis RETSOS, Jonathan TAH (8)

Borussia Dortmund (Germany)

Manuel AKANJI, Mario GOTZE, Maximilian PHILIPP, Lukasz PISZCZEK, Christian PULISIC, Marco REUS, Jadon SANCHO, Julian WEIGL (8)

Internazionale (Italy)

Antonio CANDREVA, GABRIEL Barbosa, Mauro ICARDI, Geoffrey KONDOGBIA, MIRANDA, Yuto NAGATOMO, Ivan PERESIC, Milan SKRINIAR (8)

Lyon (France)

Houssem AOUAR, Memphis DEPAY, Mariano DIAZ, Nabil FEKIR, Anthony LOPES, Tanguy NDOMBELE, Martin TERRIER (7)

Man United (England)

David DE GEA, Jesse LINGARD, Romelu LUKAKU, Nemanja MATIC, Paul POGBA, Marcus RASHFORD, Alexis SANCHEZ (7)

Milan (Italy)

Leonardo BONUCCI, Andrea CONTI, Patrick CUTRONE, Gianluigi DONNARUMMA, Ricardo RODRIGUEZ, Andre SILVA, SUSO (7)

RB Leipzig (Germany)

Emil FORSBERG, Peter GULACSI, Marcel HALSTENBERG, Naby KEITA, Marcel SABITZER, Dayot UPAMECANO, Timo WERNER (7)

Besiktas (Turkey)

Atiba HUTCHINSON, PEPE, Ricardo QUARESMA, TALISCA, VAGNER LOVE (5)

Lazio (Italy)

Felipe ANDERSON, Stefab DE VRIJ, Ciro IMMOBILE, Sergej MILINKOVIC-SAVIC, Stefan RADU (5)

Marseille (France)

LUIZ GUSTAVO, Dimitri PAYET, Morgan SANSON, Florian THAUVIN, Andre-Frank ZAMBO-ANGUISSA (5)

Roma (Italy)

ALISSON, CENGIZ Under, Edin DZEKO, Stephan EL SHAARAWY, Radja NAINGGOLAN, (5)

