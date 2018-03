The World Soccer 500 broken down by nationality. Which country has the most? Find out by checking out the list below.

World Soccer 500 – 2018 Edition Nationality List

We have broken down our 2018 World Soccer 500 list by nationality in this piece. As you would expect, the powerhouses of the football world dominate this list, with Brazil,Germany, France, Spain, Argentina, and Italy all having over 20 players selected.

How many players have we selected from your respective country? Check out the full list below.

Additionally, we have also arranged the 500 players into an alphabetical list. Take a look at that here – World Soccer 500 Alphabetical List

Also please follow the links on the country headings and specific players to take you to 2018 World Cup guides and player profiles.

Without further ado – lets get into the list. (Asterisks signify the player is a new entry into the list)

ALBANIA

Elseid HYSAJ – Napoli (Ita)*

ALGERIA

Yacine BRAHIMI – Porto (Por)

Riyad MAHREZ – Leicester City (Eng)

ARGENTINA

Laurato ACOSTA – Lanus*

Sergio AGUERO – Manchester City (Eng)

Franco ARMANI – River Plate*

Ezequiel BARCO – Atlanta United (USA)*

Diego BUONANOTTE – Universidad Catalica (Chl)*

Franco CERVI – Benfica (Por)*

Angel DI MARIA – PSG (Fra)

Paulo DYBALA – Juventus (Ita)

Alejandro GOMEZ – Atalanta (Ita)

Nahuel GUZMAN – Tigres (Mex)*

Gonzalo HIGUAIN – Napoli (Ita)

Mauro ICARDI – Inter (Ita)

Gaston LODICO – Lanus*

Agustin MARCHESIN – America (Mex)*

Laurato MARTINEZ – Racing*

Lionel MESSI – Barcelona (Spa)

Nicolas OTAMENDI – Manchester City (Eng)*

Leandro PAREDES – Zenit (Rus)

Christian PAVON – Boca Juniors

Lucas PRATTO – River Plate

Lucas RODRIGUEZ – Estudiantes*

Maxi RODRIGUEZ – Penarol (Uru)

Emiliano SALA – Nantes (Fra)

Carlos TEVEZ – Boca Juniors

Diego VALERI – Portland Timbers (USA)*

ARMENIA

Henrikh MKHITARYAN – Arsenal (Eng)

AUSTRALIA

Aaron MOOY – Huddersfield Town (Eng)*

AUSTRIA

David ALABA – Bayern (Ger)

Michael GREGORITSCH – Augsburg (Ger)*

Marcel SABITZER – RB Leipzig (Ger)

Stefan SCHWAB – Rapid Vienna*

Andreas ULMER – Red Bull Salzburg*

BELGIUM

Toby ALDEREIWALD – Tottenham (Eng)

Thibaut COURTOIS – Chelsea (Eng)

Kevin DE BRUYNE – Manchester City (Eng)

Mousa DEMBELE – Tottenham (Eng)

Leander DENDONCKER – Anderlecht

Eden HAZARD – Chelsea (Eng)

Vincent KOMPANY – Manchester City (Eng)*

Romelu LUKAKU – Manchester United (Eng)

Dries MERTENS – Napoli (Ita)

Thomas MEUNIER – Paris Saint Germain (Fra)*

Radja NAINGGOLAN – Roma (Ita)

Youri TIELEMANS – Monaco (Fra)*

Hans VANAKEN – Club Brugge*

Jan VERTONGHEN – Tottenham (Eng)

Axel WITSEL – Tianjin Quinjian (Chn)*

BOLIVIA

Juan Carlos AARCE – Bolivar*

Martin SMEDBERG-DALENCE – Bolivar *

BOSNIA

Edin DZEKO – Roma (Ita)*

Miralem PJANIC – Juventus (Ita)

Edin VISCA – Istanbul BB (Tur)*

BRAZIL

ALEX SANDRO – Juventus (Ita)I*

ALISSON – Roma (Ita)*

Felip ANDERSON – Lazio (Ita)

ARTHUR – Gremio*

Renato AUGUSTO – Beijing Guoan (Chn)

CASEMIRO – Real Madrid (Spa)

CASSIO – Corinthians*

Philippe COUTINHO – Barcelona (Eng)

DANILO Barbosa – Braga (Por)*

EDERSON – Manchester City (Eng)

FABINHO – Monaco (Fra)

FERNANDINHO – Manchester City (Eng)

FILIPE LUIS – Atletico Madrid (Spa)

ROBERTO FIRMINO – Liverpool (Eng)

GABRIEL BARBOSA – Internazionale (Ita)

Pedro GEROMEL – Gremio*

Marcelo GROHE – Gremio*

HULK – Shanghai SIPG (Chn)

JADSON – Corinthians*

Gabriel JESUS – Manchester City

JONAS – Benfica (Por)

Lucas LIMA -Palmeiras

LUAN – Gremio

LUIZ GUSTAVO – Marseille (Fra)*

MALCOM – Bordeaux (Fra)

MARCELO – Real Madrid (Spa)

MARQUIINHOS – PSG (Fra)*

MIRANDA – Inter (Ita)

NALDO – Schalke (Ger)

NEYMAR – Barcelona (Spa)

PAULINHO – Barcelona (Spa)

PAULINHO – Vasco de Gama*

RAPHINHA – Vitoria Guimaraes (Por)*

RODRIGUINHO – Corinthians*

TALISCA – Benfica (Por)

Alex TELLES – Porto (Por)*

THIAGO SILVA – PSG (Fra)

VAGNER LOVE – Besiktas (Tur)*

VINICIUS JUNIOR – Flamengo

WILLIAN – Chelsea (Eng)

BULGARIA

Ivelin POPOV – Spartak Moscow

CAMEROON

Vincent ABOUBAKAR – Porto (Por)

Karl TOKO EKAMBI – Angers (Fra)*

Andre ONANA – Ajax (Hol)*

Andre-Frank ZAMBO ANGUISSA – Marseille (Fra)

CANADA

Lucas CAVALLINI – Penarol (Uru)

Atiba HUTCHINSON – Besiktas (Tur)*

CAPE VERDE

Djaniny TAVARES – Santos Laguna (Mex)*

CHILE

Charles ARANGUIZ – Bayer Leverkusen (Ger)

Nicolas CASTILLO – Pumas (Mex)

Gonzalo JARA – Universidad de Chile*

Alexis SANCHEZ – Arsenal (Eng)

Jaime VALDES – Colo Colo

Jorge VALDIVIA – Colo Colo

Eduardo VARGAS – Tigres (Mex)

Arturo VIDAL – Bayern Munich (Ger)

CHINA

WU Lei – Shanghai SIPG

COLOMBIA

Abel AGUILAR – Deportivo Cali*

Wilmar BARRIOS – Boca Juniors*

Miguel BORJA – Palmeiras (Bra)

Yimmi CHARA – Junior*

Radamel FALCAO – Monaco (Fra)

Teo GUTIERREZ – Junior

Stefan MEDINA – Monterrey (Mex)*

Yerry MINA – Barcelona (Spa)

Juan Fernando QUINTERO – Porto (Por)

James RODRIGUEZ – Real Madrid (Spa)

Carlos SANCHEZ – Fiorentina (Ita)*

Davinson SANCHEZ – Tottenham (Eng)

Macnelly TORRES – Atletico Nacional

Duvan ZAPATA – Napoli (Ita)*

COSTA RICA

Keylor NAVAS – Real Madrid (Spa)

Bryan Ruiz – Sporting (Por)*

CROATIA

Franko ANDRIJASEVIC – Gent (Blg)*

Filip BRADARIC – Rijeka*

Ante CORIC – Dinamo Zagreb

Nikola KALINIC – Fiorentina (Ita)

Marko LIVAJA – Las Palmas (Spa)*

Lovro MAJER – Lokomotiva*

Mario MANDZUKIC – Juventus (Ita)

Luka MODRIC – Real Madrid (Spa)

Ivan PERISIC – Inter (Ita)

Ivan RAKITIC – Barcelona (Spa)

Danijel SUBASIC – Monaco (Fra)

CZECH REPUBLIC

Jakub JANKTO -Udinese (Ita)

Pavel KADERABEK – Hoffenheim (Ger)

Michael KRMENCIK – Viktoria Plzen*

Jiri PAVLENKA – Werder Bremen (Ger)*

Patrik SCHICK- Sampdoria (Ita)

DENMARK

Andreas CHRISTENSEN – Chelsea (Eng)

Thomas DELANEY – Werder Bremen (Ger)

Kaspar DOLBERG – Ajax (Hol)

Christian ERIKSEN – Tottenham (Eng)

Nicolai JORGENSEN – Feyenoord (Hol)

William KVIST – Copenhagen*

Kaspar SCHMEICHEL – Leicester city (Eng)

Pione SISTO – Celta Vigo (Spa)*

DOMINICAN REPUBLIC

Mariano DIAZ – Lyon (fra)*

DR CONGO

Cedric BAKAMBU – Villarreal (Spa)

ECUADOR

Billy ARCE – Independiente del Valle*

Maximo BANGUERA – Barcelona (Ecu)

Jefferson MONTERO – Swansea (Eng)*

Ayrton PRECIADO – Emelec*

EGYPT

Essam EL HADARY – Al Taawoun (Sau)*

Ahmed FATHY – Al Ahly*

SHIKABALA – Zamalek*

Mohamed SALAH – Roma (Eng)

ENGLAND

Dele ALLI – Tottenham

Eric DIER- Tottenham

Phil FODEN – Manchester City*

Harry KANE – Tottenham

Jesse LINGARD – Manchester United*

Mason MOUNT – Chelsea*

Marcus RASHFORD – Manchester United

Jadon SANCHO – Borussia Dortmund (Ger)*

Raheem STERLING – Manchester City

Jamie VARDY – Leicester City

Kyle WALKER – Manchester City

FINLAND

Lukas KHRADECKY – Eintracht Frankfurt (Ger)*

FRANCE

Houssem AOUAR – Lyon*

Wissam BEN YEDDER – Sevilla (Spa)

Karim BENZEMA – Real Madrid (Spa)

Kingsley COMAN – Bayern (Ger)

Ousmane DEMBELE – Barcelona (Spa)

Abdou DIALLO – Mainz (Ger)*

Nabil FEKIR – Lyon

Andre-Pierre GIGNAC – Tigres (Mex)

Olivier GIROUD – Chelsea(Eng)

Vafetimbi GOMIS – Galatasaray (Tur)*

Maxime GONALONS – Lyon

Antoine GRIEZMANN – Atletico Madrid (Spa)

Geoffrey KONDOGBIA – Internazionale (Ita)*

N’Golo KANTE – Leicester City (Eng)

Aymeric LAPORTE – Athletic Bilbao (Spa)

Thomas LEMAR – Monaco

Hugo LLORIS – Tottenham (Eng)

Blaise MATUIDI – PSG

Kylian MBAPPE – Paris Saint Germain

Nordi MUKIELE – Montpellier*

Tanguy NDOMBELE – Amiens*

Steven NZONZI – Sevilla (Spa)

Benjamin PAVARD – Stuttgart (Ger)*

Dimitri PAYET – Marseille (Eng)

Loic PERRIN – Saint-Etienne

Paul POGBA – Manchester United (Eng)

Adrien RABIOT – Paris Saint Germain*

Franck RIBERY – Bayern (ger)

Valentin RONGIER – Nantes*

Jerome ROUSSILLON – Montpellier*

Morgan SANSON – Marseille

Djibril SIDIBE – Monaco*

Martin TERRIER – Lyon*

Florian THAUVIN – Marseille

Corentin TOLISSO – Bayern (Ger)

Adrien TREBEL – Anderlecht (Blg)*

Samuel UMTITI – Barcelona (Spa)

Dayot UPAMECANO – RB Leipzig (Ger)*

Raphael VARANE – Real Madrid (Spa)

GABON

Pierre-Emerick AUBAMEYANG – Arsenal (Ger)

GERMANY

Oliver BAUMANN – Hoffenheim*

Lars BENDER – Leverkusen*

Jerome BOATENG – Bayern

Julian BRANDT – Leverkusen

Daniel CALIGIURI – Schalke*

Dennis GEIGER – Hoffenheim*

Julian DRAXLER – Schalke

Leon GORETZKA – Schalke

Mario GOTZE – Bayern*

Ilkay GUNDOGAN Dortmund

Marcel HALSTENBERG – RB Leipzig*

Kai HAVERTZ – Leverkusen*

Jonas HECTOR – Koln

Benjamin HENRICHS – Leverkusen

Mats HUMMELS – Dormund

Joshua KIMMICH – RB Lepizig

Toni KROOS – Real Madrid (Spa)

Philipp MAX – Augsburg

Max MEYER – Schalke*

Thomas MULLER – Bayern

Manuel NEUER – Bayern

Mesut OZIL – Arsenal (Eng)

Nils PETERSEN – Freiburg*

Maximilian PHILIPP – Borussia Dortmund*

Marvin PLATTENHARDT – Hertha Berlin*

Marco REUS – Dortmund

Sebastian RUDY – Bayern

Leroy SANE – Schalke

Lars STINDL – Borussia Monchengladbach

Niklas SULE – Bayern*

Jonathan TAH – Leverkusen

Marc-Andre TER STEGEN Barcelona (Spa)

Sven ULREICH – Bayern Munich*

Mark UTH – Hoffenheim

Sandro WAGNER – Bayern

Julian WEIGL – Dortmund

Timo WERNER – RB Leipzig

Marius WOLF – Eintracht Frankfurt*

GHANA

Thomas PARTEY – Atletico Madrid (Spa)

GREECE

Petros MANTALOS – AEK*

Panagiotis RETSOS – Leverkusen (ger)*

GUINEA

Naby KEITA – RP Leipzig (Ger)

HOLLAND

Frankie DE JONG – Ajax*

Luuk DE JONG – PSV*

Matthijs DE LIGT – Ajax*

Stefan DE VRIJ – Lazio (Ita)*

Memphis DEPAY – Lyon (Fra)

Bas DOST – Sporting (Por)

Justin KLUIVERT – Ajax*

Arjen ROBBEN – Bayern (Ger)

Donny VAN BEEK – Ajax*

Virgil VAN DIJK – Liverpool (Eng)*

Ruud VORMER – Club Brugge )Blg)

HUNGARY

Peter GULACSI – RB Leipzig (Ger)*

Nemanja NIKOLIC – Chicago Fire (USA)

ICELAND

Alfred FINNBOGASON – Augsburg (Ger)*

Johann Berg GuUDMUNDSSON – Burnley (Eng)*

Gylfi SIGURDSSON – Swansea (Eng)

INDIA

Sunil CHHETRI – Bengaluru

IRAN

Sardar AZMOUN – Rubin Kazan (Rus)

Saeid EZATOLAHI – Rostov (Rus)*

Alireza JAHANBAKHSH – AZ (Hol)*

Kaveh REZAEI- Charleroi (Blg)*

Mehdi TAREMI – Al Gharafa (Qat)*

ISRAEL

Munas DABBUR – Red Bull Salzburg (Aut)

Eran ZAHAVI – Guangzhou R&F (Chn)*

ITALY

Mario BALOTELLI – Nice (Fra)

Andrea BELOTTI – Torino

Leonardo BONUCCI – Juventus

Gigi BUFFON – Juventus

Mattia CALDARA – Juventus*

Antonio CANDREVA – Internazionale

Giorgio CHIELLINI – Juventus

Federico CHIESA – Fiorentina*

Andrea CONTI – Milan*

Patrick CUTRONE – Milan

Gianluigi DONNARUMMA – Milan

Stephan EL SHAARAWY – Roma*

Sebastian GIOVINCO – Toronto (USA)

Ciro IMMOBILE – Lazio*

Lorenzo INSIGNE – Napoli

JORGINHO – Napoli*

Moise KEAN – Juventus*

Pietro PELLEGRI – Monaco (Fra)*

Marco VERRATTI – PSG (Fra)

Simone ZAZA – Juventus

IVORY COAST

Roger ASSALE – Young Boys (Swi)*

Serey DIE – Basle (Swi)*

Jean-Philippe GBAMIN – Mainz (Ger)*

Yann KARAMOH – Caen (Fra)

Sekou SANOGO – Young Boys (Swi)*

Jean Michael SERI – Nice (Fra)

Wilfried ZAHA – Crystal Palace (Eng)

JAMAICA

Leon BAILEY – Leverkusen (Ger)

JAPAN

Keisuke HONDA – Pachuca (Mex)

Yuya KUBO – Gent (Blg)*

Tomoaki MAKINO – Urawa Red Diamonds*

Ryota MORIOKA – Anderlecht (Blg)*

Yuto NAGATOMO – Internazionale (Ita)*

Shoya NAKAJIMA – Portimonense (Por)*

Kengo NAKAMURA – Kawasaki Frontale*

Shinji OKAZAKI – Leicester City (Eng)

Hotaro YAMAGUCHI – Cerezo Osaka*

Maya YOSHIDA – Southampton (Eng)

MEXICO

Oswaldo ALANIS – Chivas*

Nestor ARAUJO – Santos Laguna

Jesus CRONOA – Porto (Por)

Giovanni DOS SANTOS- Los Angeles Galaxy (USA)

Jonathan DOS SANTOS – Los Angeles Galaxy (USA)

Marco FABIAN – Eintracht Frankfurt (Ger)

Jesus GALLARDO – Pumas*

Jonathan GONZALEZ – Monterrey*

Andres GUARDADO – Real Betis (Spa)

Javier HERNANDEZ – West Ham (Eng)

Hector HERRERA – Porto (Por)*

Hirving LOZANO – PSV (Hol)

Henry MARTIN – America*

Guillermo OCHOA – Standard Liege (Blg)*

Oribe PERALTA – America

Diego REYES – Porto Por)

Carlos VELA – LA FC (USA)

MONTENEGRO

Marko JANKOVIC – Partizan (Srb)*

MOROCCO

Younes BELHANDA – Galatasaray (Tur)*

Mehdi BENATIA – Juventus (Ita)*

Sofiane BOUFAL – Southampton (Eng)*

Mbark BOUSSOUFA – Al Jazira (UAE)*

Karim EL AHMADI – Feyenoord (Hol)

Ayoub EL KAABI – RS Berkane*

Achraf HAKIMI – Real Madrid (Spa)*

Amine HARIT – Schalke (Ger)*

Zakaria LABYAD – Utrecht (Hol)*

Noussair MAZRAOUI – Ajax (Hol)*

Hakim ZIYECH- Ajax (hol)

NIGERIA

Leon BALOGUN – Mainz (Ger)*

John Obi MIKEL – Tianjin TEDA (Chin)*

Victor MOSES – Chelsea (Eng)

Henry ONYEKURU – Everton (Eng)

NORWAY

Mohamed ELYOUNOUSSI – Basle (Swi)*

Martin ODEGAARD – Real Madrid (Spa)*

Tore REGINIUSSEN – Rosenborg*

PANAMA

Roman TORRES – Seattle Sounders (USA)*

PARAGUAY

Miguel ALMIRON – Atlanta United (USA)

Nestor CAMACHO – Olimpia

Oscar CARDOZO- Libertad*

Jesus MEDINA – New York City (USA)*

Alfio OVIEDO – Cerro Porteno*

Rodrigo ROJAS – Cerro Porteno*

PERU

Cristian BENAVENTE – Charleroi (Blg)*

Christian CUEVA- Sao Paulo (bra)

Jefferson FARFAN – Lokomotiv Moscow (Rus)*

Edison FLORES – AaB (Den)

Paolo GUERRERO – Flamengo (Bra)

Alejandro HOHBERG – Allianza Lima

Raul RUIDIAZ – Morelia (Mex)*

PHILIPPINES

Stephan SCHROCK – Ceres-Negros*

POLAND

Kamil GLIK – Monaco (Fra)

Robert LEWANDOWSKI – Bayern (Ger)

Lukasz PISZCZEK – Borussia dortmund (Ger)

Piotr ZIELINSKI – Napoli )Ita)

Szymon ZURKOWSKI – Gornik Zabze*

PORTUGAL

William CARVALHO – Sporting

DANILO PEREIRA – FC Porto

Bruno FERNANDES- Sporting

Goncalo GUEDES – Paris Saint Germain (Fra)

Anthony LOPES – Lyon (Fra)*

JOAO MOUTINHO – Monaco (Fra)*

Rui PATRICIO – Sporting

PEPE – Besikta (Tur)

Ricardo QUARESMA – Besiktas (Tur)

RICARDO Pereira – Porto (Por)*

Andre SILVA – Milan (Ita)

Bernardo SILVA – Manchester City (Eng)

QATAR

Akram AFIF – Villareal (Spa)*

ROMANIA

Constantin BUDESCU – Steaua*

Stefan RADU – Lazio (Ita)*

Vlad CHIRICHES – Napoli (Ita)

Ciprian TATARUSANU – Fiorentina (Ita)

RUSSIA

Igor AKINFEEV – CSKA Moscow*

Alan DZAGOEV – CSKA Moscow

Georgi DZHIKIYA – Spartak Moscow*

Denis GLUSHAKOV – Spartak Moscow

Aleksandr GOLOVIN – CSKA Moscow*

Aleksandr KOKORIN – Zenit*

Aleksei MIRANCHUK – Lokomotiv Moscow*

Konstantin RAUSCH – Dynamo Moscow*

Fyodor SMOLOV – Krasnodar*

SAUDI ARABIA

Fahad AL MUWALLAD – ALl Ittihad*

SENEGAL

Keita BALDE – Monaco (Fra)*

Idrissa GUEYE – Everton (Eng)

Kalidou KOULIBALY – Napoli (Ita)

Cheikhou KOUYATE – West Ham United (Eng)*

Sadio MANE – Liverpool (Eng)

Ismaila SARR – Rennes (Fra)*

SERBIA

Nemanja MATIC – Manchester United (Eng)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC – Lazio (Ita)*

Aleksandr PRIJOVIC – PAOK (Gre)*

Vladimir STOJKOVIC – Partizan*

Dusan TADIC – Southampton (Eng)*

Zoran TOSIC – Partizan*

SLOVAKIA

Marek HAMSIK – Napoli (Ita)

Milan SKRINIAR – Internazionale (Ita)*

SLOVENIA

Jan OBLAK – Atletico Madrid (Spa)

SOUTH AFRICA

Percy TAU – Mamelodi Sundowns

SOUTH KOREA

KI Sung-yeung – Swansea City (Eng)*

KOO Ja-cheol – Augsburg (Ger)*

Lee DONG-GOOK – Jeonbuk

LEE Jae-sung – Jeonbuk Motors

Son Heung-min – Tottenham (Eng)

SPAIN

Aritz ADURIZ – Athletic Bilbao

Jordi ALBA – Barcelona

Kepa ARRIZABALAGA – Athletic Bilbao*

Marco ASENSIO – Real Madrid

Iago ASPAS – Celta Vigo

Sergio BUSQUETS – Barcelona

Jose CALLEJON – Napoli & Spain

Dani CARVAJAL – Real Madrid

Diego COSTA – Chelsea & Spain

David DE GEA – Manchester Utd (Eng)

GABI – Atletico Madrid

Alex GRIMALDO -Benfica (Por)*

Asier ILLARRAMENDI – Real Sociedad

Andres INIESTA – Barcelona

ISCO – Real Madrid

JUANFRAN – Atletico Madrid

KOKE – Atletico Madrid

Pedro LEON – Eibar*

Inigo MARTINEZ – Athletic Bilbao

Javi MARTINEZ – Bayern (Ger)

Alvaro MORATA – Juventus (Ita)

Dani PAREJO – Valencia*

Gerard PIQUE – Barcelona

Alejandro POZUELO – Genk (Blg)

Sergio RAMOS – Real Madrid

RODRIGO – Valencia*

Saul NIGEUZ – Atletico Madrid

Sergi ROBERTO – Barcelona

David SILVA – Manchester City (Eng)

SUSO – Milan (Ita)*

THIAGO ALCANTARA Bayern (Ger)

David VILLA – New York City (USA)

VITOLO – Atletico Madrid

Inaki WILLIAMS – Athletic Bilbao

SWEDEN

Marcus BERG – Al Ain (UAE)

Pontus DALHBERG – Watford (Eng)*

Emil FORSBERG – RB Leipzig (Ger)

Andreas GRANQVIST – Krasnodar (Rus)*

Ola TOIVANEN – Toulouse (Fra)*

SWITZERLAND

Manuel AKANJI – Borussia Dortmund (Ger)*

Michael LANG – Basle

Stephane LICHSTEINER – Juventus (Ita)

Jordan LOTOMBA – Young Boys*

Dimitri OBERLIN – Red Bull Salzburg (Aut)*

Simon RAPP – Thun*

Ricardo RODRIGUEZ – Milan (Ita)*

Xherdan SHAQIRI – Stoke City (Eng)

Renato STEFFEN – Wolfsburg (Ger)

SYRIA

Omar AL SOLMA – Al Ahli (Sau)*

Omar KHRIBIN – Al Hilal (Sau)*

THAILAND

Teerasil DANGDA – Muanthong United*

TOGO

Emmanuel ADEBAYOR – Istanbul Basaksehir (Tur)*

TUNISIA

Youssef Msakni – Al Duhail (Qat)*

TURKEY

BURAK Yilmaz – Trabzonspor*

CENGIZ Under – Roma (Ita)*

Yusuf YAZICI – Trabzonspor*

URUGUAY

Sebastian ABREU – Audax Italiano (Chl)*

Rodrigo BENTANCUR – Juventus (Ita)*

Martin CAMPANA – Independiente (Arg)*

Edinson CAVANI – PSG (Fra)

Ayrton COUGO – Defensor*

Giorgian DE ARRASCAETA – Cruzeiro (Bra)

Nicolas LODEIRO – Seattle SounderS (USA)

Cristian RODRIGUEZ – Penarol

Jose GIMENEZ – Atletico Madrid (Spa)

Diego GODIN – Atletico Madrid (Spa)

Cristhian STUANI – Girona (Spa)*

Luis SUAREZ – Barcelona (Spa)

UKRAINE

Bohdan BUTKO – Shakhtar Donetsk*

Viktor TYSHANKOV – Dynamo Kiev*

USA

Jozy ALTIDORE – Toronto

Alejandro BEDOYA – Philadelphia Union

Michael BRADLEY – Toronto

Clint DEMSEY – Seattle Sounders

Darlington NAGBE – Atlanta United

Christian PULISIC – Borussia Dortmund (ger)

Brandon VINCENT -Chicago Fire

Chris WONDOLOWSKI – San Jose Earthquakes

VENEZUELA

Wuilker FARINEZ – Millonarios (Col)*

Romulo OTERO – Atletico Mineiro (Bra)

Yeferson SOTELDO – Universidad de Chile (Chl)

VIETNAM

Nguyen Quang HAI – Ha Noi*

WALES

Gareth BALE – Real Madrid (Spa)

ZAMBIA

Enock MWEPU – Salzburg (Aut)*

So there you have it, how many players did your country have in our list? Also feel free to check out the alphabetical list, or stay up to date with the World Cup with World Soccer too.