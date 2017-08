Summer 2017 transfers: the latest deals from across Europe

All the summer's Ins and Outs from Europe's top leagues

THIS WEEK’S BIG TRANSFERS

• Everton signed Gyfli Sigurdsson from Swansea City for a club-record fee of £45m.

• Barcelona made Brazilian midfielder Paulinho their first signing since thee sale of Neymar to Paris Saint-Germain, paying Cjina’s Guangzhou Evergrande E40m for the 29-year-old.

• Brighton broke their transfer record for the third time this summer when signing Colombian international winger Jose Izquierdo from Club Brugge for £13.5m.

BIGGEST SUMMER DEALS (over E20m)

E222m Neymar (Barcelona, Spa, to Paris Saint-Germain, Fra)

E85m Romelu Lukaku (Everton, Eng, to Manchester United, Eng)

E65m Alvaro Morata (Real Madrid, Spa, to Chelsea, Eng)

E57.5m Benjamin Mendy (Monaco, Fra, to Manchester City, Eng)

E53m Alexandre Lacazette (Lyon, Fra, to Arsenal, Eng)

E51m Kyle Walker (Tottenham Hotspur, Eng, to Manchester City, Eng)

E50m Bernardo Silva (Monaco, Fra, to Manchester City, Eng)

E49.4m Gylfi Sigurdsson (Swansea City, Eng, to Everton, Eng)

E44.7m Nemanja Matic (Chelsea, Eng, to Manchester United, Eng)

E42m Leonardo Bonucci (Juventus, Ita, to Milan, Ita)

E41.5m Corentin Tolisso (Lyon, Fra, to Bayern Munich, Ger)

E40m Tiemoue Bakayoko (Monaco, Fra, to Chelsea, Eng)

E40m Federico Bernardeschi (Fiorentina, Ita, to Juventus, Ita)

E40m Ederson (Benfica, Por, to Manchester City, Eng)

E40m Paulinho (Guangzhou Evergrande, Chn, to Barcelona, Spa)

E39m Mohamed Salah (Roma, Ita, to Liverpool, Eng)

E38m Andre Silva (Porto, Por, to Milan, Ita)

E36m Vitolo (Sevilla, Spa, to Atletico Madrid, Spa)

E35m Victor Lindelof (Benfica, Por, to Manchester United, Eng)

E35m Anthony Modeste (Cologne, Ger, to Tianjin Quanjian, Chn)

E35m Antonio Rudiger (Roma, Ita, to Chelsea, Eng)

E30m Danilo (Real Madrid, Spa, to Manchester City, Eng)

E30m Theo Hernandez (Atletico Madrid, Spa, to Real Madrid, Spa)

E30m Nelson Semedo (Benfica, Por, to Barcelona, Spa)

E29m Jordan Pickford (Sunderland, Eng, to Everton, Eng)

E28.5m Michael Keane (Burnley, Eng, to Everton, Eng)

E27.7m Kelechi Iheanacho (Manchester City, Eng, to Leicester City, Eng)

E27m Davy Klaassen (Ajax, Hol, to Everton, Eng)

E24m Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen, Ger, to Milan, Ita)

E24m Andrea Conti (Atalanta, Ita, to Milan, Ita)

E24m Matias Vecino (Fiorentina, Ita, to Internazionale, Ita)

E23m Leandro Paredes (Roma, Ita, to Zenit, Rus)

E23m Milan Skriniar (Sampdoria, Ita to Internazionale, Ita)

E23m Youri Tielemans (Anderlecht, Blg, to Monaco, Fra)

E22.8m Nathan Ake (Chelsea, Eng, to Bournemouth, Eng)

E22.3m Marko Arnautovic (Stoke City, Eng, to West Ham United, Eng)

E21m Kingsley Coman (Juventus, Ita, to Bayern Munich, Ger)

E20m John Anthony Brooks (Hertha Berlin, Ger, to Wolfsburg, Ger)

E20m Juan Cuadrado (Chelsea, Eng, to Juventus, Ita)

E20m Dalbert (Nice, Fra, to Internazionale, Ita)

E20m Andre Gray (Burnley, Eng, to Watford, Eng)

E20m Harry Maguire (Hull City, Eng, to Leicester City, Eng)

E20m Nikola Maksimovic (Torino, Ita, to Napoli, Ita)

E20m Luis Muriel (Sampdoria, Ita, to Sevilla, Spa)

E20m Maximilian Philipp (Freiburg, Ger, to Borussia Dortmund, Ger)

E20m Niklas Sule (Hoffenheim, Ger, to Bayern Munich, Ger)

E20m Oliver Torres (Atletico Madrid, Spa, to Porto, Por)

TRANSFERS IN EUROPE’S TOP FIVE LEAGUES

ENGLAND

ARSENAL

IN: Sead Kolasinac (Schalke, Ger, free), Alexandre Lacazette (Lyon, Fra, £46.5m)

OUT: Takuma Asano (Stuttgart, Ger, loan), Marc Bola (Bristol Rovers, loan), Dan Crowley (Willem II, Hol, free), Kaylen Hinds (Wolfsburg, Ger, £2m), Glen Kamara (Dundee, Sco, £0.5m), Emiliano Martinez (Getafe, Spa, loan), Stefan O’Connor (Newcastle United, free), Yaya Sanogo (Toulouse, Fra, free), Wojciech Szczesny (Juventus, Ita, £10m), Chris Willock (Benfica, Por, free)

BOURNEMOUTH

IN: Nathan Ake (Chelsea, £20m), Asmir Begovic (Chelsea, £10m), Jermain Defoe (Sunderland, free), Connor Mahoney (Blackburn Rovers, undisclosed), Frankie Vincent (Barnet, free)

OUT: Ryan Allsop (Blackpool, loan), Callum Buckley (Weymouth, free), Baily Cargill (Fleetwood Town, loan), Harry Cornick (Luton Town, undisclosed), Lewis Grabban (Sunderland, loan), Max Gradel (Toulouse, Fra, loan), Jordan Green (Yeovil Town, free), Jordan Lee (Torquay United, loan), Sam Matthews (Eastleigh), Jake McCarthy (released), Matt Neale (released), Sam Surridge (Yeovil Town, loan), Mark Travers (Weymouth, loan), Ben Whitfield (port Vale, loan)

BRIGHTON & HOVE ALBION

IN: Soufyan Ahannach (Almere City, Hol, undisclosed), Steven Alzate (Leyton Orient, undisclosed), Izzy Brown (Chelsea, loan), Pascal Gross (Ingolstadt, Ger, £2.5), Jose Izquierdo (Club Brugge, Blg, £13.5m), Josh Kerr (Celtic, Sco, free), Ales Mateju (Viktoria Plzen, CzR, undisclosed), Mathias Normann (Bodo/Glimt, Nor, undisclosed), Davy Propper (PSV, Hol, £6m), Mathew Ryan (Valencia, Spa, £6m), Markus Suttner (Ingolstadt, Ger, £3.8)

OUT: Vegard Forren (Molde, Nor, free), Rob Hunt (Oldham Athletic, undisclosed), Jordan Maguire-Drew (Lincoln City, loan), Kazenga LuaLua (QPR, loan), Elvis Manu (Genclerbirligi, Tur, free), Oliver Norwood (Fulham, loan), Chris O’Grady (Chesterfield, free), David Stockdale (Birmingham City, free), Christian Walton (Wigan Athletic, loan), Joe Ward (Woking, free), Ben White (Newport County, loan)

BURNLEY

IN: Phil Bardsley (Stoke City, undisclosed), Jack Cork (Swansea City, £7.75m), Rahis Nabi (West Bromwich Albion, free), Christian N’Guessan (Blackpool, free), Aidan Stone (Brocton, free), Charlie Taylor (Leeds United, undisclosed), Jon Walters (Stoke City, £3m)

OUT: Joey Barton (released), George Boyd (Sheffield Wednesday, free), Tendayi Darikwa (Nottingham Forest, undisclosed), Jimmy Dunne (Barrow, loan), Josh Ginnelly (Lincoln City, loan), Andre Gray (Watford, £18.5m), George Green (released), Rouwen Hennings (Fortuna Dusseldorf, Ger, free), Christian Hill (released), Bradley Jackson (Southport, loan), Michael Keane (Everton, £25m), Michael Kightly (Southend United, free), Chris Long (Northampton Town, loan), Ntumba Massanka (Wrexham, loan), Taofiq Olmowewe (released), Aiden O’Neill (Fleetwood Town, loan), RJ Pingling (released), Paul Robinson (retired), Alex Whitmore (Bury, loan)

CHELSEA

IN: Ethan Ampadu (Exeter City, undisclosed), Tiemoue Bakayoko (Monaco, Fra, £34m), Willy Caballero (Manchester City, free), Billy Gilmour (Rangers, Sco, E0.5m), Alvaro Morata (Real Madrid, Spa, £60m), Daishawn Redan (Ajax, Hol, free), Antonio Rudiger (Roma, Ita, £32m) OUT: Tammy Abraham (Swansea City, loan), Ola Aina (Hull City, loan), Nathan Ake (Bournemouth, £20m), Mukhtar Ali (Vitesse, Hol, undisclosed), Victorien Angban (Waasland-Beveren, Blg, loan), Christian Atsu (Newcastle United, £6.2m), Lewis Baker (Middlesbrough, loan), Nathan Baxter (Woking, loan), Asmir Begovic (Bournemouth, £10m), Jamal Blackman (Sheffield United, loan), Izzy Brown (Brighton & Hove Albion, loan), Nathaniel Chalobah (Watford, undisclosed), Charlie Colkett (Vitesse, Hol, loan), Bradley Collins (Forest Green Rovers, loan), Juan Cuadrado (Juventus, Ita, £17.3m), Fankaty Dabo (Vitesse, Hol, loan), Jay Dasilva (Charlton Athletic, loan), Alex Davey (released), Michael Hector (Hull City, loan), Tomas Kalas (Fulham, loan), Todd Kane (Groningen, Hol, loan), Alex Kiwomya (Doncaster Rovers, free), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace, loan), Nemanja Matic (Manchester United, £40m), Matt Miazga (Vitesse, Hol, loan), Mason Mount (Vitesse, Hol, loan), Kasey Palmer (Huddersfield Town, loan), Danilo Pantic (Partizan, Ser, loan), Lucas Piazon (Fulham, loan), Josimar Quintero (Rostov, Rus, loan), Dominic Solanke (Liverpool, tribunal), John Terry (Aston Villa, free), Bertrand Traore (Lyon, Fra, £8.8m), Ike Ugbo (Barnsley, loan), Marco Van Ginkel (PSV, Hol, loan), Kurt Zouma (Stoke City, loan)

CRYSTAL PALACE

IN: Timothy Fosu-Mensah (Manchester United, loan), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea, loan), Jairo Riedewald (Ajax, Hol, £8m)

OUT: Corie Andrews (released), Kwesi Appiah (AFC Wimbledon, free), Jonathan Benteke (released), Fraizer Campbell (Hull City, free), Luke Croll (Exeter City, free), Mathieu Flamini (released), Zeki Fryers (Barnsley, free), Ryan King-Elliott (released), Joe Ledley (released), Steve Mandanda (Marseille, Fra, undisclosed), Callum Sturgess (Colchester United, free), Randell Williams (Watford, free), Ben Wynter (released)

EVERTON

IN: Josh Bowler (Queens Park Rangers, £1.5m), Anton Donkor (Wolfsburg, Ger, loan), Michael Keane (Burnley, £25m), Davy Klaassen (Ajax, £23.6m), Nathangelo Markelo (Volendam, Hol, undisclosed), Cuco Martina (Southampton, free), Boris Mathis (Metz, Fra, free), Henry Onyekuru (Eupen, Blg, £6.8m), Jordan Pickford (Sunderland, £25m), Sandro Ramirez (Malaga, Spa, £5.2m), Wayne Rooney (Manchester United, free), Gylfi Sigurdsson (Swansea City, £45m)

OUT: Jack Bainbridge (released), Gareth Barry (West Bromwich Albion, E0.8m), Delial Brewster (Chesterfield, free), Tyias Browning (Sunderland, loan), Tom Cleverley (Watford, loan made permanent, £8m), Gerard Deulofeu (Barcelona, Spa, £10.6m), Michael Donohue (Fleetwood Town, free), Kieran Dowell (Nottingham Forest, loan), Courtney Duffus (Oldham Athletic, undisclosed), Brendan Galloway (Sunderland, loan), Russell Griffiths (Motherwell, Sco, free), Connor Hunt (released), Arouna Kone (Sivasspor, Tur, free), Romelu Lukaku (Manchester United, £75m), Conor McAleny (Fleetwood Town, free), Aiden McGeady (Sunderland, undisclosed), Henry Onyekuru (Anderlecht, Blg, loan), Matthew Pennington (Leeds United, loan), Antonee Robinson (Bolton Wanderers, loan), Joe Williams (Barnsley, loan), Josef Yarney (Newcastle United, free), James Yates (released)

HUDDERSFIELD TOWN

IN: Laurent Depoitre (Porto, Por, £3.5m), Tom Ince (Derby County (£10m), Mathias Jorgensen (Copenhagen, Den, £3.5m), Elias Kachunga (Ingolstadt, Ger, £1.1m), Jonas Lossl (Mainz, Ger, loan), Scott Malone (Fulham, £5m), Aaron Mooy (Manchester City, £8m), Steve Mounie (Montpellier, Fra, £11.4m), Kasey Palmer (Chelsea, loan), Danny Williams (Reading, free)

OUT: Flo Bojaj (released), Harry Bunn (Bury, undisclosed), Luke Coddington (Northampton Town, free), Ronan Coughlan (released), Kyle Dempsey (Fleetwood Town, £0.725m), Jordy Hiwula (Fleetwood Town, loan), Tareiq Holmes-Dennis (Portsmouth, loan), Fraser Horsfall (Gateshead, loan), Mark Hudson (retired), Frank Mulhern (released), Joe Murphy (Bury, free), Jack Payne (Oxford United, loan), Rekeil Pyke (Port Vale, loan), Jamie Spencer (Bradford Park Avenue, free), Sam Warde (Colchester United, free)

LEICESTER CITY

IN: Sam Hughes (Chester, free), Vicente Iborra (Sevilla, Spa, £15m), Kelechi Iheanacho (Manchester City, £25m), Eldin Jakupovic (Hull City, undisclosed), Harry Maguire (Hull City, £17m), George Thomas (Coventry City, undisclosed)

OUT: Harvey Barnes (Barnsley, loan), Michael Cain (released), David Domej (Nuremberg, Ger, free), Callum Elder (Wigan Athletic, loan), Bartosz Kapustka (Freiburg, Ger, loan), Cedric Kipre (Motherwell, Sco, free), Tom Lawrence (Derby County, undisclosed), Marcin Wasilewski (released), Ron-Robert Zieler (Stuttgart, Ger, undisclosed)

LIVERPOOL

IN: Mohamed Salah (Roma, Ita, £34m), Andrew Robertson (Hull City, £8m), Dominic Solanke (Chelsea, tribunal)

OUT: Taiwo Awoniyi (Mouscron, Blg, loan), Pedro Chirivella (Willem II, Hol, loan), Jack Dunn (Tranmere Roverds, free), Ryan Fulton (Hamilton Academical, Sco, free), Shamal George (Carlisle United, loan), Lucas Leiva (Lazio, Ita, £5m), Alex Manninger (retired), Sheyi Ojo (Fulham, loan), Adam Phillips (Norwich City, free), Connor Randall (Hearts, Sco, loan), Kevin Stewart (Hull City, £8m), Andre Wisdom (Derby County, £3m)

MANCHESTER CITY

IN: Danilo (Real Madrid, Spa, £26.5m), Ederson (Benfica, Por, £35m), Eric Garcia (Barcelona, Spa, £1.45m), Olarenwaju Kayode (Austria Vienna, Aut, £3.4m), Douglas Luiz (Vasco da Gama, Bra, £10.7m), Benjamin Mendy (Monaco, Fra, E52m), Bernardo Silva (Monaco, Fra, £43m), Kyle Walker (Tottenham Hotspur, £45m)

OUT: Thierry Ambrose (NAC Breda, Hol, loan), Angelino (NAC Breda, Hol, loan), Brandon Barker (Hibernian, Sco, loan), Willy Caballero (Chelsea, free), Bersant Celina (Ipswich Town, loan), Gael Clichy (Istanbul Basaksehir, Tur, free), Joe Coveney (Nottingham Forest, free), Paolo Fernandes (NAC Breda, Hol, loan), Fernando (Galatasaray, Tur, undisclosed), Aleix Garcia (Girona, Spa, loan), Manu Garcia (NAC Breda, Hol, loan), Angus Gunn (Norwich City, loan), Joe Hart (West Ham United, loan), James Horsfield (NAC Breda, Hol, undisputed), Kelechi Iheanacho (Leicester City, £25m), Olarenwaju Kayode (Girona, Spa, loan), Aleksandar Kolarov (Roma, Ita, £4.5m), Rodney Kongolo (Doncaster Rovers, loan), Douglas Luiz (Girona, Spa, loan), Pablo Maffeo (Girona, Spa, loan), Pablo Mari (NAC Breda, Hol, loan), Aaron Mooy (Huddersfield Town, £8m), Marlos Moreno (Girona, Spa, loan), Jesus Navas (Sevilla, Spa, free), Nolito (Sevilla, Spa, £7.9m), Olivier Ntcham (Celtic, Sco, £4.5m), Billy O’Brien (released), Ellis Plummer (Motherwell, Sco, free), Bacary Sagna (released), Ashley Smith-Brown (Hearts, Sco, loan), Ruben Sobrino (Alaves, Spa, £1.75m), Enes Unal (Villarreal, Spa, £12m), Pablo Zabaleta (West Ham United, free), Bruno Zuculini (Verona, Ita, undisclosed)

MANCHESTER UNITED

IN: Victor Lindelof (Benfica, Por, £31m), Romelu Lukaku (Manchester United, £75m), Nemanja Matic (Chelsea, £40m)

OUT: Cameron Borthwick-Jackson (Leeds United, loan), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace, loan), Josh Harrop (Preston North End, free), Dean Henderson (Shrewsbury Town, loan), Zlatan Ibramhimovic (released), Adnan Januzaj (Real Sociedad, Spa, £9.8m), Sam Johnstone (Aston Villa, loan), Regan Poole (Northampton Town, loan), Devonte Redmond (Scunthorpe United, loan), Wayne Rooney (Everton, free), Guillermo Varela Penarol, Uru, undisclosed)

NEWCASTLE UNITED

IN: Christian Atsu (Chelsea, £6.2m), Joselu (Stoke City, £5m), Florian Lejeune (Eibar, Spa, £8.7m), Javier Manquillo (Atletico Madrid, Spa, undisclosed), Mikel Merino (Borussia Dortmund, Ger, loan), Jacob Murphy (Norwich City, £12m), Stefan O’Connor (Arsenal, free), Josef Yarney (Everton, free)

OUT: Sammy Ameobi (Bolton Wanderers, free), Vurnon Anita (Leeds United, free), Adam Armstrong (Bolton Wanderers, loan), Alex Gilliead (Bradford City, loan), Yoan Gouffran (Goztepe, Tur, free), Tom Heardman (Bury, loan), Sean Longstaff (Blackpool, loan), Kevin Mbabu (Young Boys, Swi, undisclosed), Daryl Murphy (Nottingham Forest, undisclosed), Lubo Satka (DAC Dunajska Streda, Slk, free), Matz Sels (Anderlecht, Blg, loan), Florian Thauvin (Marseille, Fra, £9.5m), Ivan Toney (Wigan Athletic, loan), Haris Vuckic (Twente, Hol, free), Callum Williams (Gateshead, loan)

SOUTHAMPTON

IN: Jan Bednarek (Lech Poznan, Pol, £5m), Mario Lemina (Juventus, Ita, £15.4m)

OUT: Martin Caceres (Verona, Ita, free), Lloyd Isgrove (Barnsley, free), Jason McCarthy (Barnsley, undisclosed), Olufela Olomola (Yeovil Town, loan), Harrison Reed (Norwich City, loan), Jay Rodriguez (West Bromwich Albion, £11.65m), Ryan Seager (MK Dons, loan), Harley Willard (Maidstone United, free)

STOKE CITY

IN: Joe Bursik (AFC Wimbledon, undisclosed), Eric Maxim Choupo-Moting (Schalke, Ger, free), Darren Fletcher (West Bromwich Albion, free), Bruno Martins Indi (Porto, Por, £7m), Jese Rodriguez (Paris Saint-Germain, Fra, loan), Josh Tymon (Hull City, undisclosed), Kurt Zouma (Chelsea, loan)

OUT: Marko Arnautovic (West Ham United, £20m), Phil Bardsley (Burnley, undisclosed), Daniel Bachmann (Watford, free), Liam Edwards (released), Shay Given (released), Harry Isted (released), Joselu (Newcastle United, £5m), Marc Muniesa (Girona, Spa, loan), Harvey Read (Eastleigh, free), Ryan Sweeney (Bristol Rovers, loan), Joel Taylor (released), Dominic Telford (Bristol Rovers, loan), Jon Walters (Burnley, £3m), George Waring (Tranmere Rovers, free), Glenn Whelan (Aston Villa, £1m)

SWANSEA CITY

IN: Tammy Abraham (Chelsea, loan), Roque Mesa (Las Palmas, Spa, £11m), Erwin Mulder (Heerenveen, Hol, free)

OUT: Jordi Amat (Real Betis, Spa, loan), Modou Barrow (Reading, £1.5m), Borja Baston (Malaga, Spa, loan), Jack Cork (Burnley, £7.75m), Keston Davies (Yeovil Town, loan), Tom Dyson (released), Liam Edwards (Hull City, free), Marvin Emnes (released), Bafetimbi Gomis (Galatasaray, Tur, £2.5m), Matt Grimes (Northampton Town, loan), Tom Holland (The New Saints, Wal, free), Daniel James (Shrewsbury Town, loan), Owain Jones (released), Connor Roberts (Middlesbrough, loan), Alex Samuel (Stevenage, free), Liam Shephard (Peterborough United, free), Gylfi Sigurdsson (Everton, £45m) Gerhard Tremmel (retired), Josh Vickers (Lincoln City, free)

TOTTENHAM HOTSPUR

IN: –

OUT: Nabil Bentaleb (Schalke, Ger, loan made permanent, £16.15m), Federico Fazio (Roma, Ita, undisclosed), Filip Lesniak (Aab, Den, free), Luke McGee (Portsmouth, undisclosed), Clinton N’Jie (Marseille, Fra, undisclosed), Connor Ogilvie (Gillingham, loan), Josh Onomah (Aston Villa, loan), Charlie Owens (Queens Park Rangers, free), Kyle Walker (Manchester City, £45m)

WATFORD

IN: Daniel Bachmann (Stoke City, free), Harvey Bradbury (Portsmouth, free), Nathaniel Chalobah (Chelsea, undisclosed), Tom Cleverley (Everton, loan made permanent, £8m), Kiko Femenia (Alaves, Spa, free), Andre Gray (Burnley, £18.5m), Sam Howes (West Ham United, free), Will Hughes (Derby County, £8m), Sulayman Marreh (Granada, Spa, free), Richarlison (Fluminense, Bra, £11m), Jorge Segura (Udinese, Ita, loan)

OUT: Ola Adeyemo (released), Charlie Bannister (released), Valon Behrami (Udinese, Ita, undisclosed), Steven Berghuis (Feyenoord, Ho, £5.8m), Rene Gilmartin (Colchester United, free), Dennon Lewis (Crawley Town, loan), Aly Malle (Udinese, Ita, undisclosed), Sulayman Marreh (Valladolid, Spa, loan), Ogo Obi (released), Rhyle Ovenden (released), Juan Carlos Paredes (Emelec, Ecu, free), Mathias Ranegie (Haken, Swe, free), Mario Suarez (Guizhou Hengfeng Zhicheng, Chn, undisclosed)

WEST BROMWICH ALBION

IN: Gareth Barry (Everton, E0.8m), Ahmed Hegazi (Al Ahly, Egy, loan), Jay Rodriguez (Southampton, £11.65m), Zhang Yuning (Vitesse, Hol, undisclosed)

OUT: Panayiotis Artymatas (Anorthosis Famagusta, Cyp, free), Shaun Donnellan (Walsall, loan), Darren Fletcher (Stoke City, free), Marcus Forss (Brentford, free), Craig Gardner (Birmingham City, £1.5m), Kyle Howkins (Cambridge United, loan), Callam Jones (released), Rahis Nabi (Burnley, free), Jack Rose (released), Chay Tilt (Queens Park Rangers, free), Andre Wright (released), Zhang Yuning (Werder Bremen, Ger, loan)

WEST HAM UNITED

IN: Marko Arnautovic (Stoke City, £20m), Joe Hart (Manchester City, loan), Sead Haksabanovic (Halmstad, Swe, £2.7m), Javier Hernandez (Bayer Leverkusen, Ger, £16m), Pablo Zabaleta (Manchester City, free)

OUT: Alvaro Arbeloa (retired), Reece Burke (Bolton Wanderers, loan), Josh Cullen (Bolton Wanderers, loan), George Dobson (Sparta Rotterdam, Hol, free), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Tur, £4m), Ashley Fletcher (Middlesbrough, £6.5m), Sam Ford (released), Stephen Hendrie (Southend United, free), Sam Howes (Watford, free), Kyle Knoyle (Swindon Town, free), Havard Nordtveit (Hoffenheim, Ger, undisclosed), Reece Oxford (Borussia Monchengladbach, Ger, loan), Darren Randolph (Middlesbrough, £5m), Raphael Spiegel (Boavista, Por, free), Enner Valencia (Tigres, Mex, undisclosed), Sam Westley (released)

FRANCE

AMIENS

IN: Sekou Baradji (Valenciennes, free), Mathieu Bodmer (Guingamp, free), Jean-Christophe Bouet, Dunkerque, free), Issa Cissokho (Angers, free), Jean-Luc Dompe (Standard Liege, Blg, loan), Prince-Desir Gouano (Atalanta, Ita, free), Gael Kakuta (Hebei China Fortune, Chn, loan), Brighton Labeau (Monaco, free), Madih Talal (Angers, free),

OUT: Joachim Eickmayer (Les Herbiers, free), Matthieu Fontaine (Red Star, free), Aboubakar Kamara (Fulham, Eng, undisclosed), Jordan Lefort (US Quevilly-Rouen, loan), Richard Soumah (Maccabi Petah Tikva, Isr, free)

ANGERS

IN: Saliou Ciss (Valenciennes, free), Lassana Coulibaly (SC Bastia, E2m), Enzo Crivelli (Bordeaux, E4m), Angelo Fulgini (Valenciennes, E1.4m), Baptiste Guillaume (Lille, E2m), Wilfried Kanga (Paris Saint-Germain, free), Loic Puyo (Nancy, free)

OUT: Gregory Bourillon (Chateauroux, free), Issa Cissokho (Amiens, free), Famara Diedhiou (Bristol City, Eng, E6m), Ferebory Dore (Clermont, loan), Gabriel Mutombo (Orleans, loan), Cheikh N’Doye (Birmingham City, free), Pablo Martinez (Strasbourg, undisclosed), Dickson Nwakaeme (released), Nicolas Pepe (Lille, E10m), Jamel Saihi (released), Mathias Serin (Dunkerque, loan), Madih Talal (Amiens, free), Yoane Wissa (AC Ajaccio, loan)

BORDEAUX

IN: Jonathan Cafu (Ludogorets, Bul, E7.5m), Benoit Costil (Rennes, free), Vukasin Jovanovic (Zenit, Rus, E3m), Lukas Lerager (Zulte Waregem, Blg, E3.5m), Alexandre Mendy (Guiingamp, E0.6m), Otavio (Atletico Paranaense, Bra, E5m), Youssouf Sabaly (Paris Saint-Germain, E4m)

OUT: Paul Bernardoni (Clermont, loan), Enzo Crivelli (Angers, E4m), Isaac Kiese Thelin (Anderlecht, Blg, loan), Jeremy Menez (Antalyaspor, Tur, E1.50m), Adam Ounas (Napoli, Ita, E10m), Nicolas Pallois (Nantes, E2m), Cedric Yambere (Dijon, E0.5m) €

CAEN

IN: Adama Mbengue (Diambars, Sen, free), Stef Peeters (Sint-Truiden, Blg, E1.5m), Brice Samba (Marseille, free), Baissama Sankoh (Guingamp, E0.5m)

OUT: Jordan Adeoti (Auxerre, free), Syam Ben Youssef (Kasimpasa, Tur, undisclosed), Jean-Victor Makengo (Nice, undisclosed), Exauce Ngassaki (Brest, free), Paul Reulet (Boulogne, loan), Pape Sane (Auxerre, loan)

DIJON

IN: Eden Massouema (Paris FC, undisclosed), Wesley Said (Rennes, undisclosed), Naim Sliti (Lille, loan), Cedric Yambere (Bordeaux, E0.5m)

OUT: Yunis Abdelhamid (Reims, undisclosed), Enzo Basilio (Rodez, loan), Lois Diony (Saint-Etienne, E10m), Pierre Lees-Melou (Nice, E5m), Jordan Loties (Eupen, Blg, free), Mamadou Thiam (Barnsley, Eng, undisclosed)

GUINGAMP

IN: Marc-Aurele Caillard (Clermont Foot, undisclosed), Abdoul Camara (Derby County, Eng, free), Felix Eboa Eboa (Paris Saint-Germain, undisclosed), Lebogang Phiri (Brondby, Den, free), Pedro Rebocho (Benfica, Por, undisclosed), Marcus Thuram (Sochaux, undisclosed)

OUT: Mathieu Bodmer (Amiens, free), Theo Guivarch (Concarneau, loan), Dorian Leveque (PAOK, Gre, free), Nill De Pauw (Zulte Waregem, Blg, E0.35m), Alexandre Mendy (Bordeaux, E0.6m), Baissama Sankoh (Caen, E0.5m)

LILLE

IN: Luiz Araujo (Sao Paulo, Bra, E10.5m), Fode Ballo-Toure (Paris Saint-Germain, undisclosed), Chahreddine Boukholda (Monaco, free), Kouadio-Yves Dabila (Monaco, free), Edgar Ie (Belenenses, Por, E5,5m), Herve Kouakou Koffi (ASEC Mimosas, IvC, undisclosed), Thiago Maia (Santos, Bra, E14m), Kevin Malcuit (Saint-Etienne, E9m), Ezequiel Ponce (Roma, Ita, loan) Thiago Mendes (Sao Paulo, Bra, E9m), Nicolas Pepe (Angers, E10m), Naim Sliti (Red Star, E2m), Xeka (Braga, Por, E5m)

OUT: Alexis Araujo (GFC Ajaccio, loan), Jean Butez (Mouscron, Blg, loan), Sebastien Corchia (Sevilla, Spa, E5m) Gabriel (Troyes, loan), Baptiste Guillaume (Angers, E2m), Youssouf Kone (Stade Reims, loan), Rio Mavuba (Sparta Prague, CzR, undisclosed), Soualiho Meite (Zulte Waregem, Blg, E5.1m), Naim Sliti (Dijon, loan)

LYON

IN: Mariano Diaz (Real Madrid, Spa, E8m), Fernando Marcal (Benfica, Por, E4.5m), Ferland Mendy (Le Havre, E5m), Kenny Tete (Ajax, Hol, E4m), Bertrand Traore (Chelsea, Eng, E10m)

OUT: Jordy Gaspar (Monaco, free), Rachid Ghezzal (Monaco, free), Maxime Gonalons (Roma, Ita, E5m), Christophe Jallet (Nice, free), Alexandre Lacazette (Arsenal, Eng, E53m), Jean-Philippe Mateta (Le Havre, loan), Gaetan Perrin (Orleans, loan), Corentin Tolisso (Lyon, Fra, E41.5m), Mathieu Valbuena (Fenerbahce, Tur, E1.5m)

MARSEILLE

IN: Jordan Amavi (Aston Villa, Eng, loan), Valere Germain (Monaco, E8m), Luiz Gustavo (Wolfsburg, Ger, E10m), Steve Mandanda (Crystal Palace, Eng, undisclosed), Clinton N’Jie (Tottenham Hotspur, Eng, undisclosed), Adil Rami (Sevilla, Spa, E6m), Florian Thauvin (Newcastle United, Eng, loan made permanent, E11m)

OUT: Julien Fabri (Brest, free), Karim Rekik (Hertha Berlin, Ger, E2.5m), Brice Samba (Caen, free), Stephane Sparagna (Boavista, Por, undisclosed)

METZ

IN: Quentin Beunardeau (Tubize, Blg, free), Ablie Jallow (Ferroviario, Moz, undisclosed), Moussa Niakhate (Valenciennes, undisclosed), Ibrahima Niane (Generation Foot, Sen, undisclosed)

OUT: Alexis Larriere (Avranches, loan), Boris Mathis (Everton, Eng, free), Guido Milan (Veracruz, Mex, free), David Oberhauser (Platanias, Gre, free), Ismaila Sarr (Rennes, undisclosed)

MONACO

IN: Diego Benaglio (Wolfsburg, Ger, free), Adama Diakhaby (Rennes, E10m), Jordy Gaspar (Lyon, free), Rachid Ghezzal (Lyon, free), Terence Kongolo (Feyenoord, Hol, E15m), Soualiho Meite (Zulte Waregem, Blg, E8m), Jordi Mboula (Barcelona, Spa, E3m), Youri Tielemans (Anderlecht, Blg, E23m)

OUT: Tiemoue Bakayoko (Chelsea, Eng, E40m), Kouadio-Yves Dabila (Lille, free), Abdou Diallo (Mainz, Ger, E5m), Gil Dias (Fiorentina, Ita, loan), Nabil Dirar, (Fenerbahce, Tur, undisclosed), Elderson (Sivasspor, Tur, undsclosed), Valere Germain (Marseille, E8m), Corentin Jean (Toulouse, undsclosed), Benjamin Mendy (Manchester City, Eng, E57.5m), Jonathan Mexique (Cercle Brugge, Blg, loan), Allan Saint-Maximin (Nice, undisclosed), Bernardo Silva (Manchester City, E50m), Ruben Vinagre (Wolverhampton Wanderers, Eng, loan)

MONTPELIER

IN: Ruben Aguilar (Auxerre, free), Johan Djourou (Hamburg, Ger, free), Jonathan Ikone (Paris Saint-Germain, loan), Benjamin Lecomte (Lorient, undisclosed), Jeremie Porsan-Clemente (Marseille, free)

OUT: Ryad Boudebouz (Real Betis, Spa, E7m), Mathieu Deplagne (Troyes, undisclosed), Alexandre Llovet (Lusitanos, Anmd, free), Joris Marveaux (GFC Ajaccio, free), Steve Mounie (Huddersfield Town, Eng, E13m)

NANTES

IN: Chidozie Awaziem (Porto, Por, loan), Joris Kayembe (Porto, Por, undisclosed), Nicolas Pallois (Bordeaux, E2m)

OUT: Amine Harit (Schalke, Ger, E8m), Oswaldo Vizcarrondo (Troyes, undisclosed)

NICE

IN: Christophe Jallet (Lyon, free), Pierre Lees-Melou (Dijon, E5m), Jean-Victor Makengo (Caen, undisclosed), Allan Saint-Maximin (Monaco, undisclosed) Wesley Sneijder (Galatasaray, Tur, free), Adrien Tameze (Valenciennes, E0.8m)

OUT: Paul Baysse (Malaga, Spa, free), Dorian Caddy (Quevilly, undisclosed), Dalbert (Internazionale, Ita, E20m), Valentin Eysseric (Fiorentina, Ita, E3.5m)

PARIS SAINT-GERMAIN

IN: Dani Alves (Juventus, Ita, free), Yuri Berchiche (Real Sociedad, Spa, E16m), Neymar (Barcelona, Spa, E222m)

OUT: Jean-Kevin Augustin (RB Leipzig, Ger, E13m), Jean-Christophe Bahebeck (Utrecht, Hol, loan), Jonathan Ikone (Montpellier, loan), Jese Rodriguez (Stoke City, Eng, loan), Youssouf Sabaly (Bordeaux, E4m), Salvatore Sirigu (Torino, Ita, free), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund, Ger, free)

RENNES

IN: Benjamin Bourigeaud (Lens, undisclosed), Brandon (Mallorca, Spa, E3m), Faitout Maouassa (Nancy, E7m), Ismaila Sarr (Metz, undisclosed), Jordan Tell (Caen, free), Hamari Traore (Reims, E2.4m)

OUT: Dimitri Cavare (Barnsley, Eng, undisclosed), Benoit Costil (Bordeaux, free), Adama Diakhaby (Monaco, E10m), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt, Ger, E0.5m), Denis-Will Poha (Orleans, loan), Wesley Said (Dijon, undisclosed)

SAINT-ETIENNE

IN: Lois Diony (Dijon, E10m), Saidy Janko (Celtic, Sco, free), Jorginho (Arouca, Por, E1m), Alexandros Katranis (Atromitos, Gre, E0.8m), Gabriel Silva (Udinese, Ita, E2.5m)

OUT: Benjamin Corgnet (Strasbourg, free), Kevin Malcuit (Lille, E9m), Neal Maupay (Brentford, Eng, undisclosed)

STRASBOURG

IN: Benjamin Corgnet (Saint-Etiernne, free), Nuno Da Costa (Valenciennes, undisclosed), Kenny Lala (Lens, free), Pablo Martinez (Angers, undisclosed)OUT: Abdelhak Belahmeur (Avranches, loan), Hicham Benkaid (Orleans, free), Khalid Boutaib (Malatyaspor, Tur, free), Laurent Dos Santos (Valenciennes, free), Massire Kante (Martigues, free), Felipe Saad (Lorient, free)

TOULOUSE

IN: Steven Fortes (Le Havre, free), Max Gradel (Bournemouth, Eng, loan), Corentin Jean (Monaco, undsclosed), Yaya Sanogo (Arsenal, Eng, free)

OUT: Martin Braithwaite (Middlesbrough, Eng, undisclosed), Dominik Furman (Wisla Plock, Pol, E0.15m), Aleksandar Pesic (Red Star Belgrad, Ser, E0.75m), Uros Spajic (Anderlecht, Blg, undisclosed), Oscar Trejo (Rayo Vallecano, Spa, free)

TROYES

IN: Francois Bellugou (Lorient, undisclosed), Mathieu Deplagne (Montpellier, undisclosed), Gabriel (Lille, loan), Bryan Pele (Brest), free), Oswaldo Vizcarrondo (Nantes, undisclosed)

OUT: Johan Martial (Maccabi Petah Tikva, Isr, undisclosed)

GERMANY

AUGSBURG

IN: Sergio Cordova (Caracas, Ven, undisclosed), Fabian Giefer (Schalke, E0.8m), Michael Gregoritsch (Hamburg, E5.5), Marcel Heller (Darmstadt, free), Rani Khedira (RB Leipzig, free)

OUT: Albian Ajeti (St Gallen, Swi, E1m), Halil Altintop (Slavia Prague, CzR, free), Raul Bobadilla (Borussia Monchengladbach, E2m), Dominik Kohr (Bayer Leverkusen, E2m), Tim Matavz (Vitesse, Hol, undisclosed), Marco Schuster (Waldhof Mannheim, free)

BAYER LEVERKUSEN

IN: Sven Bender (Borussia Dortmund, E15m), Dominik Kohr (Augsburg, E2m)

OUT: Robin Becker (Eintracht Braunschweig, undisclosed), Lukas Boder (Paderborn, free), Hakan Calhanoglu (Milan, Ita, E24m), Danny Da Costa (Eintracht Frankfurt, E1m), Patrik Dzalto (Jahn Regensburg, free), Javier Hernandez (West Ham United, Eng, E17.8m), Roberto Hilbert (released), Kyriakos Papadopoulos (Hamburg, E6.5m), Omer Toprak (Borussia Dortmund, E12m)

BAYERN MUNICH

IN: Kingsley Coman (Juventus, Ita, E21m), Serge Gnabry (Werder Bremen, E10m), James Rodriguez (Real Madrid, Spa, loan), Sebastian Rudy (Hoffenheim, free), Niklas Sule (Hoffenheim, E20m), Corentin Tolisso (Lyon, Fra, E41.5m)

OUT: Xabi Alonso (retired), Holger Badstuber (Stuttgart, free), Medhi Benatia (Juventus, Ita, E17m), Douglas Costa (Juventus, Ita, loan), Gianluca Gaudino (Chievo, Ita, E0.05m), Serge Gnabry (Hoffenheim, loan) Philipp Lahm (retired), Tom Starke (retired)

BORUSSIA DORTMUND

IN: Mahmoud Dahoud (Borussia Monchengladbach, E12m), Maximilian Philipp (Freiburg, E20m), Omer Toprak (Bayer Levrkusen, E12m), Dan-Axel Zagadou (Paris Saint-Germain, Fra, free)

OUT: Sven Bender (Bayer Leverkusen, E15m), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach, E17m), Mikel Merino (Newcastle United, Eng, loan), Adrian Ramos (Chongqing Lifan, Chn, E12m), Pascal Stenzel (Freiburg, E4m), Dzenis Burnic (Stuttgart, loan)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

IN: Raul Bobadilla (Augsburg, E2m), Mickael Cuisance (Nancy, Fra, E0.25m), Matthias Ginter (Borussia Dortmund, E17m), Vincenzo Grifo (Freiburg, E6m), Florian Neuhaus (1860 Munich, free), Reece Oxford (West Ham United, Eng, loan), Denis Zakaria (Young Boys, Swi, E12m)

OUT: Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund, E12m), Andre Hahn (Hamburg, E6m), Julian Korb (Hanover, E3m), Florian Neuhaus (Fortuna Dusseldorf, loan), Marvin Schulz (Lucerne, Swi, undisclosed), Nico Schulz (Hoffenheim, E3.5m), Djibril Sow (Young Boys, Swi, undisclosed)

COLOGNE

IN: Jhon Cordoba (Mainz, E17m), Jannes Horn (Wolfsburg, E7m)

OUT: Marcel Hartel (Union Berlin, E0.35m), Anthony Modeste (Tianjin Quanjian, Chn, E35m)

EINTRACHT FRANKFURT

IN: Danny Da Costa (Bayer Leverkusen, E1m), Gelson Fernandes (Rennes, Fra, E0.5m), Jonathan De Guzman (Napoli, Ita, free), Sebastien Haller (Utrecht, Hol, E7m), Luka Jovic (Benfica, Por, loan), Daichi Kamada (Sagan Tosu, Jap, E1.6m), Carlos Salcedo (Guadalajara, Mex, loan), Jan Zimmermann (1860 Munich, free)

OUT: Heinz Lindner (Grasshoppers, Swi, free), Bastian Oczipka (Schalke, E4.5m), Haris Seferovic (Benfica, Por, free), Furkan Zorba (Osnabruck, free)

FREIBURG

IN: Bartosz Kapustka (Leicester City, Eng, loan), Philipp Lienhart (Real Madrid Castilla, Spa, loan), Florian Niederlechner (Mainz, E2.3m), Pascal Stenzel (Borussia Dortmund, E4m)

OUT: Jonas Fohrenbach (Karlsruher, loan), Vincenzo Grifo (Borussia Monchengladbach, E6m), Sebastian Kerk (Nuremberg, E0.5m), Fabian Menig (Preussen Munster, free), Maximilian Philipp (Borussia Dortmund, E20m), Fabian Schleusener (Karlsruher, loan), Marc Torrejon (Union Berlin, free)

HAMBURG

IN: Andre Hahn (Borussia Monchengladbach, E6m), Kyriakos Papadopoulos (Bayer Leverkusen, E6.5m), Julian Pollersbeck (Kaiserslautern, E3.5), Bjarne Thoelke (Karlsruher, free)

OUT: Rene Adler (Mainz, free), Johan Djourou (Montpellier, Fra, free), Arianit Ferati (Erzgebirge Aue, loan), Michael Gregoritsch (Augsburg, E5.5m), Matthias Ostrzolek (Hanover, free)

HANOVER

IN: Tom Baller (Borussia Monchengladbach, free), Yousef Emghames (Bayern Munioch, free), Michael Esser (Darmstadt, E2m), Julian Korb (Borussia Moinchengladbach, E3m), Matthias Ostrzolek (Hamburg, free), Pirmin Schwegler (Hoffenheim, free)

OUT: Mevlut Erdinc (Basaksehir, Tur, undisclosed), Babacar Gueye (Sint-Truiden, Blg, loan), Andre Hoffmann (Fortuna Dusseldorf, E0.25m), Fabian Senninger (Meppen, loan), Artur Sobiech (released)

HERTHA BERLIN

IN: Mathew Leckie (Ingolstadt, E3m), Karim Rekik (Marseille, Fra, E2.5m), Davie Selke (RB Leipzig, E8m)

OUT: Sami Allagui (St. Pauli, free), Alexander Baumjohann(Coritiba, Bra, free), John Anthony Brooks (Wolfsburg, E17m), Florian Kohls (Wurzburger Kickers, free), Nils Korber (Preussen Mnnster, loan)

HOFFENHEIM

IN: Serge Gnabry (Bayern Munchen, loan), Florian Grillitsch (Werder Bremen, free), Justin Hoogma (Heracles, Hol, E2m), Havard Nordtveit (West Ham United, Eng, E7m), Nico Schulz (Borussia Monchengladbach, E3.5m), Robert Zulj (Greuther Furth, free)

OUT: Baris Atik (Kaiserslautern, loan), Russell Canouse (DC United, USA, undisclosed), Antonio Colak (Ingolstadt, loan), Benedikt Gimber (Jahn Regensburg, loan), Nicolai Rapp (Erzgebirge Aue, undisclosed), Sebastian Rudy (Bayern Munich, free), Fabian Schar (Deportivo La Coruna, Spa, E4m), Danilo Soares (Bochum, free), Pirmin Schwegler (Hanover, free), Niklas Sule (Bayern Munich, E20m)

MAINZ

IN: Rene Adler (Hamburg, free), Abdou Diallo (Monaco, Fra, E5m), Viktor Fischer (Middlesbrough, Eng, E3m), Kenan Kodro (Osasuna, Spa, E1.75m), Alexandru Maxim (Stuttgart, E3m)

OUT: Pierre Bengtsson (Copenhagen, Den, E1m), Jhon Cordoba (Cologne, E17m), Besar Halimi (Brondby, Den, loan), Jonas Lossl (Huddersfield Town, Eng, loan), Todor Nedelev (Botev Plovdiv, Bul, undisclosed), Florian Niederlechner (Freiburg, E2.3m), Devante Parker (St Polten, Aut, loan)

RB LEIPZIG

IN: Jean-Kevin Augustin (Paris Saint-Germain, Fra, E13m) Bruma (Galatasaray, Tur, E12.5m), Philipp Kohn (Stuttgart, free), Ibrahima Konate (Sochaux, Fra, free), Konrad Laimer (Red Bull Salzburg, Aut, E7m), Yvon Mvogo (Young Boys, Swi, E5m)

OUT: Felix Beiersdorf (Wiener Neustadt, loan), Agyemang Diawusie (Wehen Wiesbaden, loan), Rani Khedira (Augsburg, free), Marius Muller (Kaiserslautern, loan), Atinc Nukan (Besiktas, Tur, loan), Nils Quaschner (Arminia Bielefeld, undisclosed), Davie Selke (Hertha Berlin, E8m)

SCHALKE

IN: Nabil Bentaleb (Tottenham Hotspur, Eng, loan made permanent, E19m), Amine Harit (Nantes, Fra, E8m), Pablo Insua (Deportivo La Coruna, Spa, E3.5m), Yevhen Konoplyanka (Sevilla, Spa, E12.5m), Bastian Oczipka (Eintracht Frankfurt, E4.5m)

OUT: Dennis Aogo (Stuttgart, free), Eric Maxim Choupo-Moting (Stoke City, Eng, free), Fabian Giefer (Augsburg, E0.8m), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, Hol, free), Sead Kolasinac (Arsenal, Eng, free), Phil Neumann (Ingolstadt, free), Timon Wellenreuther (Willem II, Hol, free)

STUTTGART

IN: Ailton (Estoril, Por, E1m), Chadrac Akolo (Sion, Swi, E6m), Dennis Aogo (Schalke, free), Takuma Asano (Arsenal, Eng, loan), Holger Badstuber (Bayern Munich, free), Dzenis Burnic (Borussia Dortmund, loan), Anastasios Donis (Juventus, Ita, undisclosed), Orel Mangala (Anderlecht, Blg, E1.8m), Ron-Robert Zieler (Leicester City, E4m)

OUT: Alexandru Maxim (Mainz, E3m), Toni Sunjic (Dynamo Moscow, Rus, E0.7m), Borys Tashchy (Duisburg, free), Benjamin Uphoff (Karlsruher, free)

WERDER BREMEN

IN: Ludwig Augustinsson (Copenhagen, Den, E4.5m), Jerome Gondorf (Darmstadt, E1.2m), Jiri Pavlenka (Slavia Prague, CzR, E3m), Zhang Yuning (West Bromwich Albion, Eng, loan)OUT: Marnon Busch (Heidenheim, E0.1m), Santiago Garcia (Toluca, Mex, free), Serge Gnabry (Bayern Munich, E10m), Florian Grillitsch (Hoffenheim, free), Leon Guwara (Kaiserslautern, loan), Laszlo Kleinheisler (Astana, loan), Felix Wiedwald (Leeds United, Eng, E0.5m), Raphael Wolf (Fortuna Dusseldorf, free)

WOLFSBURG

IN: John Anthony Brooks (Hertha Berlin, E17m), Ignacio Camacho (Malaga, Spa, E10m), Kaylen Hinds (Arsenal, Eng, E2m), Landry Dimata (Oostende, Blg, E10m), Marvin Stefaniak (Dynamo Dresden, E2m), Ohis Felix Uduokhai (1860 Munich, E1m), (Internacional, Bra, E5m)

OUT: Diego Benaglio (Monaco, Fra, free), Amara Conde (Holstein Kiel, loan), Anton Donkor (Everton, Eng, loan), Patrick Drewes (Wurzburger Kickers, undisclosed), Luiz Gustavo (Marseille, Fra, E10m), Jannes Horn (Cologne, E7m), Leandro Putaro (Arminia Bielefeld, undisclosed), Francisco Rodriguez (Lucerne, Swi, undisclosed), Ricardo Rodriguez (Milan, Ita, E15m)

ITALY

ATALANTA

IN: Etrit Berisha (Lazio, E5m), Timothy Castagne (Genk, Blg, E6m), Andreas Cornelius (Copenhagen, Den, E3.5m), Marten De Roon (Middlesbrough, Eng, E13.5m), Fabio Eguelfi (Internazionale, E1.5m), Robin Gosens (Heracles, Hol, E0.9m), Nicolas Haas (Lucerne, Swi, free), Josip Ilicic (Fiorentina, E5.5m), Riccardo Orsolini (Juventus, loan), Jose Luis Palomino (Ludogorets, Bul, E4m), Matteo Pessina (Milan, E1m), Joao Schmidt (Sao Paulo, Bra, free), Luca Vido (Milan, E1m)

OUT: Bryan Cabezas (Panathinaikos, Gre, loan), Andrea Conti (Milan, E24m), Berat Djimsiti (Benevento, loan), Prince Gouano (Amiens, Fra, free), Franck Kessie (Milan, loan), Nicolas La Vigna (Pro Piacenza, loan), Alberto Paloschi (SPAL, loan), Mauricio Pinilla (Genoa, undisclosed), Mario Pugliese (Pro Vercelli, loan), Alessandro Turrin (Gubbio, undisclosed)

BENEVENTO

IN: Vid Belec (Carpi, E1.75m), Raman Chibsah (Sassuolo, E0.85m), Massimo Coda (Salernitana, E1.7m), Andrea Costa (Empoli, E1,5m), Gianluca Di Chiara (Perugia, E3m), Berat Djimsiti (Atalanta, loan), Andrew Gravillon (Internazionale, E1.5m), Bright Gyamfi (Internazionale, E0.28), Gaetano Letizia (Carpi, E1.75m)

OUT: Daniele Buzzegoli (Ascoli, free), Enrico Pezzi (Cittadella, free)

BOLOGNA

IN: Fabrizio Brignani (Cremonese, undisclosed), Sebastien De Maio (Anderlecht, Blg, E2m), Giancarlo Gonzalez (Palermo, E2m), Filip Helander (Verona, E2m), Rodrigo Palacio (Internazionale, free), Andrea Poli (Milan, free), Antonio Santurro (Siracusa, free), Saphir Taider (Internazionale, E4m)

OUT: Nicolo Cherubin (Verona, undisclosed), Lorenzo Musto (Renate, loan), Marios Oikonomou (SPAL, loan), Uros Radakovic (Sigma Olmutz, CzR, free), Luca Rizzo (SPAL, loan), Simone Rossetti (Francavilla, undisclosed), Mouhamadou Sarr (Prato, loan),

CAGLIARI

IN: Marco Andreolli (Internazionale, free), Luca Cigarini (Sampdoria, free), Paolo Farago (Novara, E2.3m), Senna Miangue (Internazionale, E3.5m)

OUT: Bruno Alves (Rangers, Sco, free), Alessandro Capello (Padova, loan), Simone Colombi (Carpi, E0.275m), Marco Fossati (Verona, E0.3m), Alessio Murgia (Olbia, loan), Nicola Murru (Sampdoria, E7m), Caio Rangel (Estoril, Por, undisclosed)

CHIEVO

IN: Luca Garritano (Cesena, E1m), Gianluca Gaudino (Bayern Munich, Ger, E0.05m), Manuel Pucciarelli (loan), Michele Rigione (Cesena, E0.2m), Alejandro Rodriguez (Cesena, E0.5m)

OUT: Amedeo Benedetti (Cittadella, undisclosed), Yusupha Bobb (Reggiana, loan) Marco Calderoni (Novara, undisclosed), Filippo Costa (SPAL, undisclosed), Filippo Damian (Siena, loan), Fabrizio Danese (Siena, loan), Luca Di Minico (Trastevere, loan), Caleb Ekuban (Leeds United, undisclosed), Lamin Jallow (Cesena, loan), Tomasz Kupisz (Cesena, E0.7m), Paul-Jose M’Poku (Standard Liege, Blg, E1.8m), Ivan Provedel (Empoli, free), Raffaele Pucino (Salernitana, undisclosed), Nicolas Spolli (Genoa, free)

CROTONE

IN: Ante Budimir (Sampdoria, loan), Leandro Cabrera (Zaragoza, Spa, free), Davide Faraoni (Udinese, free), Oliver Kragl (Frosinone, E0.4m)

OUT: Marco Firenze (Pro Vercelli, loan), Djamel Mesbah (Lausanne-Sport, Swi, free)

FIORENTINA

IN: Gaetano Castrovilli (Bari , E1.4m), Sebastian Cristoforo (Sevilla, Spa, E3.5m), Gil Dias (Monaco, Fra, loan), Valentin Eysseric (Nice, Fra, E3.5m), Bruno Gaspar (Vitoria Guimaraes, Por, E4m), Vitor Hugo (Palmeiras, Bra, E8m), Nikola Milenkovic (Partizan, Ser, E5.1M), Maximiliano Olivera (Penarol, Uru, 2.5m), Carlos Sanchez (Aston Villa, Eng, E3m), Jordan Veretout (Aston Villa, Eng, undisclosed), Rafik Zekhnini (Odd, Nor, E1.5m)

OUT: Federico Bernardeschi (Juventus, Ita, E40m), Gaetano Castrovilli (Cremonese, loan), Kevin Diks (Feyenoord, Hol, loan), Josip Ilicic (Atalanta, E5.5m), Luca Lezzerini (Avellino, undisclosed), Giuseppe Pandolfi (Pontedera, undisclosed), Gonzalo Rodriguez (San Lorenzo, Arg, free), Borja Valero (Internazionale, E5.5m), Matias Vecino (Internazionale, E24m), Luca Zanon (Ternana, loan),

GENOA

IN: Andrea Bertolacci (Milan, loan), Andrej Galabinov (Novara, free), Oscar Hiljemark (Palermo, E2.5m), Gianluca Lapadula (Milan, loan), Mauricio Pinilla (Atalanta, undisclosed), Nicolas Spolli (Chievo, free), Ervin Zukanovic (Roma, loan)

OUT: Marco Albertoni (Lucchese, loan), Andrea Beghetto (Frosinone, loan), Michele Emmausso (Siena, loan), Riccardo Improta (Bari, loan), Giacomo Lucarini (Ravenna, undisclosed), Manuel Milinkovic (Foggia, loan), Lucas Orban (Racing, Arg, free), Francesco Renzetti (Cremonese, loan), Falou Samb (Ravenna, undisclosed), Daniele Sommariva (Bustese, free), Samir Ujkani (Cremonese, undisclosed)

INTERNAZIONALE

IN: Dalbert (Nice, Fra, E20m), Daniele Padelli (Torino, free), Milan Skriniar (Sampdoria, E23m), Borja Valero (Fiorentina, E5.5m), Matias Vecino (Fiorentina, E24m)

OUT: Marco Andreolli (Cagliari, free), Ever Banega (Sevilla, Spa, E9m), Jonathan Biabiany (Sparta Prague, CzR, loan), Mattia Bonetto (Prato, loan), Caner Erkin (Besiktas, Tur, E0.75m), Gianluca Caprari (Sampdoria, E12m), Juan Pablo Carrizo (Monterrey, Mex, free), Raffaele Di Gennaro (Spezia, loan), Federico Dimarco (Sion, Swi, E4m), Fabio Eguelfi (Atalanta, E1.5m) Francesco Forte (Spezia, loan), Riccardo Gaiola (Santarcangelo, loan), Andrew Gravillon (Benevento, E1.5m), Bright Gyamfi (Benevento, E0.28m), Juan Jesus (Roma, 8m), Gary Medel (Besiktas, Tur, E3m), Felipe Melo (Palmeiras, Bra, free), Senna Miangue (Cagliari, E3.5m), Roberto Ogunseye (Olbia, undisclosed), Rodrigo Palacio (Bologna, free), Andrea Palazzi (Pescara, loan), Andrei Radu (Avellino, loan), Saphir Taider (Bologna, E4m), Rodrigo Palacio (released), Andrea Romano (Monza, loan), Giacomo Sciacca (Alessandria, undisclosed), Filippo Sgarbi (Sudtirol, loan)

JUVENTUS

IN: Medhi Benatia (Bayern Munich, Ger, E17m), Federico Bernardeschi (Fiorentina, E40m), Rodrigo Betancur (Boca Juniors, Arg, E9.5m), Douglas Costa (Bayern Munich, Ger, loan), Juan Cuadrado (Chelsea, Eng, E20m), Mattia De Sciglio (Milan, E12m), Wojciech Szczesny (Arsenal, Eng, E12m)

OUT: Dani Alves (Paris Saint-Germain, Fra, free), Emil Audero (Venezia, loan), Nazzareno Belfasti (Pro Piacenza, loan), Stefano Beltrame (Go Ahead Eagles, Hol, loan), Carlos Blanco (Gimnastic, Spa, free), Younes Bnou Marzouk (Lugano, E0.4m), Leonardo Bonucci (Milan, E42m), Michele Cavion (Cremonese, free), Kingsley Coman (Bayern Munich, Ger, E21m), Marcelo Djalo (Lugo, Spa, free), Anastasios Donis (Stuttgart, Ger, undisclosed), Simone Ganz (Pescara, E1.8m), Nico Hidalgo (Cadiz, Spa, free), Mario Lemina (Southampton, Eng, E17m), Federico Mattiello (SPAL, loan), Neto (Valencia, Spa, E7m), Riccardo Orsolini (Atalanta, loan), Stefano Pellizzari (Wattens, Aut, loan), Nicolo Pozzebon (Mestre, loan), Vykintas Slivka (Hibernian, Sco, undisclosed), Alhassane Soumah (Chiasso, Swi, loan), King Udoh (Chiasso, Swi, loan), Mattia Vitale (Venezia, loan), Simone Zaza (Valencia, Spa, E16m)

LAZIO

IN: Felipe Caicedo (Espanyol, Spa, E2.5), Lucas Leiva (Liverpool, Eng, E5.7m), Adam Marusic (Oostende, Blg, E6.5m)

OUT: Etrit Berisha (Atalanta, E5m), Lucas Biglia (Milan, E17m), Josip Elez (Rijeka, Cro, E0.5m), Luca Germoni (Parma, loan), Ronaldo (Novara, undisclosed)

MILAN

IN: Lucas Biglia (Lazio, E17m), Leonardo Bonucci (Juventus, E42m), Fabio Borini (Sunderland, Eng, loan), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen, Ger, E24m), Andrea Conti (Atalanta, E24m), Antonio Donnarumma (Asteras Tripolis, Gre, E1.5m), Franck Kessie (Atalanta, loan), Mateo Musacchio (Villarreal, Spa, E18), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg, Ger, E15m), Andre Silva (Porto, Por, E38 m)

OUT: Carlos Bacca (Villarreal, Spa, loan), Andrea Bertolacci (Genoa, loan), Andrea Bianchimano (Reggina, free), Mattia De Sciglio (Juventus, E12m), Gian Filippo Felicioli (Verona, loan), Keisuke Honda (Pachuca, Mex, free), Juraj Kucka (Trabzonspor, Tur, E5m), Gianluca Lapadula (Genoa, loan), Diego Lopez (Espanyol, Spa, E1m), Nnamdi Oduamadi (released), Matteo Pessina (Atalanta, E1m), Alessandro Plizzari (Ternana, loan), Andrea Poli (Bologna, free), Luca Vido (Atalanta, E1m)

NAPOLI

IN: Nikola Maksimovic (Torino, E20m), Adam Ounas (Bodreaux, Fra, E10m), Marko Rog (Dinamo Zagreb, Cro, E13m), Mario Rui (Roma, loan)

OUT: Daniele Celiento (Viterbese, undisclosed), Jonathan De Guzman (Eintracht Frankfurt, Ger, free), Igor Lasicki (Wisla Plock, Pol, loan), Raffaele Maiello (Frosinone, E1.2m), Antonio Negro (Paganese, loan), Luca Palmiero (Cosenza, loan)

ROMA

IN: Gregoire Defrel (Sassuolo, loan), Federico Fazio Tottenham Hotspur, Eng, E3.2m), Maxime Gonalons (Lyon, Fra, E5m), Juan Jesus (Internazionale, E8m), Rick Karsdorp (Feyenoord, Hol, E14m), Aleksandar Kolarov (Manchester City, Eng, E5m), Hector Moreno (PSV, Hol, E5.7m), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo, E10m), Bruno Peres (Torino, E12.5m), Mario Rui (Empoli, E6m), Cengiz Under (Istanbul Basaksehir, Tur, E13.4m)

OUT: Arturo Calabresi (Spezia, loan), Elio Capradossi (Bari, loan), Tiago Casasola (Alessandria, undisclosed), Lorenzo Di Livio (Reggina, loan), Seydou Doumbia (Sporting, Por, loan), Christian D’Urso (Ascoli, loan), Nicola Falasco (Avellino, loan), Davide Frattesi (Sassuolo, E3m), Marco Frediani (Parma, free), Ismail H’Maidat (Westerlo, Blg, loan), Riccardo Marchizza (Sassuolo, E4.5m), Andrea Paolelli (Gubbio, loan), Leandro Paredes (Zenit, Rus, E23m), Pepin (Brescia, loan), Ezequiel Ponce (Lille, Fra, loan), Ionut Pop (Alessandria, undisclosed), Federico Ricci (Sassuolo, E4.5m), Matteo Ricci (Salernitana, loan), Nemanja Radonjic (Red Star, Ser, free), Antonio Rudiger (Chelsea, Eng, E35m), Mario Rui (Napoli, loan), Mohamed Salah (Liverpool, Eng, E39m), Francesco Totti (retired), Sadiq Umar (Torino, loan), Daniele Verde (Verona, loan), Ervin Zukanovic (Genoa, loan)

SAMPDORIA

IN: Gianluca Caprari (Internazionale, E12m), Dawid Kownacki (Lech Poznan, Pol, E4m), Nicola Murru (Cagliari, E7m), Gaston Ramirez (Middlesbrough, Eng, undisclosed)

OUT: Ante Budimir (Crotone, loan), Luca Cigarini (Cagliari, free), Antonio Di Nardo (Arezzo, loan), Wladimiro Falcone (Bassano, loan), Francesco Fedato (Foggia, free), Bruno Fernandes (Sporting, Por, E8.5m), Jakub Hromada (Slavia Prague, CzR, undisclosed), Karlo Lulic (Rudes, Cro, undisclosed), Luis Muriel (Sevilla, Spa, E20m), Gabriele Rolando (Palermo, loan), Milan Skriniar (Internazionale, E23m)

SASSUOLO

IN: Filippo Bandinelli (Latina, free), Davide Frattesi (Roma, E3m), Riccardo Marchizza (Roma, E4.5m), Federico Ricci (Roma, E4.5m)

OUT: Raman Chibsah (Benevento, E0.85m), Gregoire Defrel (Roma, loan), Leonardo Fontanesi (Gubbio, loan), Ettore Gliozzi (Cesena, loan), Lorenzo Pellegrini (Roma, E10m), Giovanni Sbrissa (Cesena, loan), Alessio Vita (Cesena, undisclosed)

SPAL

IN: Filippo Costa (Chievo, undisclosed), Felipe (Udinese, E1m), Alfred Gomis (Torino, loan), Riccardo Mastrilli (Gozzano, undisclosed), Federico Mattiello (Juventus, loan), Jacopo Murano (Savona, free), Marios Oikonomou (Bologna, loan), Alberto Paloschi (Atalanta, loan), Lorenzo Polvani (Pontedera, undisclosed), Luca Rizzo (Bologna, loan), Federico Viviani (Verona, loan)

OUT: Michele Castagnetti (Empoli, loan), Tommaso Costantini (Juve Stabia, loan), Nicolas Giani (Spezia, free), Riccardo Mastrilli (Pontedera, loan), Francesco Posocco (Pontedera, loan)

TORINO

IN: Alex Berenguer (Osasuna, Spa, E6.5m), Lyanco (Sao Paulo, Bra, E7m), Vanja Milinkovic-Savic (Lechia Gdansk, Pol, E4.2m), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain, Fra, free), Sadiq Umar (Roma, loan)

OUT: Carlao (APOEL, Cyp, loan), Marco Chiosa (Novara, E0.5m), Tommaso Cucchietti (Reggina, loan), Alfred Gomis (SPAL, loan), Pontus Jansson (Leeds United, Eng, E3.8m), Nikola Maksimovic (Napoli, E20m), Daniele Padelli (Internazionale, free), Bruno Peres (Roma, E12.5m), Simone Rosso (Pro Vercelli, undisclosed), Panagiotis Tachtsidis (Olympiako, Gre, E0.7m)

UDINESE

IN: Antonin Barak (Slavia Prague, CzR, E3m), Valon Behrami (Watford, Eng, undisclosed), Albano Bizzarri (Pescara, free), Mamadou Coulibaly (Pescara, E2m), Svante Ingelsson (Kalmar, Swe, E0.75m), Aly Malle (Watford, Eng, undisclosed), Giuseppe Pezzella (Palermo, E4.5m), Jorge Segura (Envigado, Col, free), Molla Wague (Granada, Spa, undisclosed)

OUT: Emmanuel Agyemang-Badu (Bursaspor, Tur, loan), Agostino Camigliano (Cittadella, undisclosed), Mauro Coppolaro (Brescia, loan), Mamadou Coulibaly (Pescara, loan), Pervis Estupinan (Watford, Eng, undisclosed), Lucas Evangelista (Estoril, Por, loan), Davide Faraoni (Crotone, free), Felipe (SPAL, E1m), Bruno Fernandes (Sampdoria, E6m), Guilherme (Deportivo La Coruna, Spa, E4.5m), Thomas Heurtaux (Verona, loan), Luca Magnino (Feralpisalo, free), Samuele Perisan (Triestina, loan), Emanuele Rovini (Pro Vercelli, loan), Jorge Segura (Watford, Eng, loan), Gabriel Silva (Saint-Etienne, Fra, E2.5m), Antonio Vutov (Levski Sofia, Bul, loan)

VERONA

IN: Martin Caceres (Southampton, Eng, free), Alessio Cerci (Atletico Madrid, Spa, free), Nicolo Cherubin (Bologna, undisclosed), Gian Filippo Felicioli (Milan, loan), Marco Fossati (Cagliari, E0.3m), Thomas Heurtaux (Udinese, loan), Daniele Verde (Roma, loan), Bruno Zuculini (Manchester City, Eng, undisclosed)

OUT: Pierluigi Cappelluzzo (Pescara, loan), Luca Checchin (Brescia, loan), Filip Helander (Bologna, E2m), Eros Pisano (Bristol City, free), Davide Riccardi (Lecce, loan), Luca Siligardi (Parma, free), Federico Viviani (SPAL, loan)

SPAIN

ALAVES

IN: Burgui (Real Madrid, E3m), Antonio Cristian (Espanyol, free), Ermedin Demirovic (RB Leipzig, Ger, free), Ruben Duarte (Espanyol, E0.4m), Juanan Entrena (Granada, free), Hector Hernandez (Real Sociedad, loan), Alfonso Pedraza (Villarreal, loan), Ruben Sobrino (Manchester City, Eng, E2m), Mubarak Wakaso (Panathinaikos, Gre, free), Enzo Zidane (Real Madrid Castilla, free)

OUT: Antonio Cristian (Rudes, Cro, loan), Juanan Entrena (Rudes, Cro, loan), Raul Garcia (Leganes, free), Kiko Femenia (Watford, Eng, free), Edgar Mendez (Cruz Azul, Mex, E5m) €

ATHLETIC BILBAO

IN: –

OUT: Gorka Elustondo (Atletico Nacional, Col, free), Markel Etxeberria (Numancia, loan), Gorka Iraizoz (Girona, free), Urtzi Iriondo (Granada, loan)

ATLETICO MADRID

IN: Vitolo (Sevilla, E36m)

OUT: Santos Borre (River Plate, Arg, E3m), Alessio Cerci (Verona, Ita, free), Theo Hernandez (Real Madrid, E30m), Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers, Eng, loan), Matias Kranevitter (Zenit, Rus, E8m), Javier Manquillo (Newcastle United, Eng, undisclosed), Bernard Mensah (Kasimpasa, Tur, loan), Andre Moreira (Braga, Por, loan), Oliver Torres (Porto, Por, E20m), Vitolo (Las Palmas, loan)

BARCELONA

IN: Gerard Deulofeu (Everton, Eng, E12m), Paulinho (Guangzhou Evergrande, Chn, E40m), Marlon Santos (Fluminense, Bra, E5m), Nelson Semedo (Benfica, Por, E30m)

OUT: Jordi Masip (Real Valladolid, free), Jeremy Mathieu (Sporting, Por, free), Jordi Mboula (Monaco, Fra, E3m), Neymar (Paris Saint-Germain, Fra, E222m), Cristian Tello (Real Betis, E4m) €

CELTA VIGO

IN: Maximiliano Gomez (Defensor, Uru, E4m), Stanislav Lobotka (Nordsjaelland, Den, E5m), Jozabed Sanchez (Fulham, Eng, E3.5m)

OUT: Theo Bongonda (Trabzonspor, Tur, loan), Alvaro Lemos (Lens, Fra, free), Levy Madinda (Asteras Tripoli, Gre, free), Fabian Orellana (Valencia, E3m), Carles Planas (Girona, free)

DEPORTIVO LA CORUNA

IN: Zakaria Bakkali (Valencia, loan), Guilherme (Udinese, Ita, E4.5m), Fabian Schar (Hoffenheim, Ger, E4m), Gerard Valentin (Gimnastic, E1m), Federico Valverde (Real Madrid Castilla, loan)

OUT: Alex Bergantinos (Sporting Gijon, loan), Faycal Fajr (Getafe, undisclosed), Pablo Insua (Schalke, Ger, E3.5), Laure (Alcorcon, free), German Lux (River Plate, Arg, free), Oriol Riera (Western Sydney Wanderers, Aus, free)

EIBAR

IN: Ivan Alejo (Alcorcon, E0.3m), Jose Angel (Porto, Por, free), Charles (Malaga, free), Marko Dmitrovic (Alcorcon, E1m), Pablo Hervias (Real Sociedad, free), Joan Jordan (Espanyol, E0.1m), Paulo Oliveira (Sporting, Por, E3.5m), Yoel Rodriguez (Valencia, E0.75m)

OUT: Mauro Dos Santos (Leganes, free), Jon Ander Felipe (Toledo, free), Sergio Garcia (Barakaldo, free), Adrian Gonzalez (Malaga, free), Pablo Hervias (Real Valladolid, loan), Florian Lejeune (Newcastle United, Eng, E10m), Antonio Luna (Levante, free), Pere Milla (Numancia, loan)

ESPANYOL

IN: Esteban Granero (Real Sociedad, free), Mario Hermoso (Real Madrid Castilla, E0.3m), Diego Lopez (Milan, Ita, E1m), Pablo Piatti (Valencia, E1.5m)

OUT: Felipe Caicedo (Lazio, Ita, E2.5m), Ruben Duarte (Alaves, E0.4m), Joan Jordan (Eibar, E0.1m), Roberto (Malaga, loan), Mamadou Sylla (Eupen, Blg, 2.3m) €

GETAFE

IN: Markel Bergara (Real Sociedad, loan), Chuli (Almeria, E0.7m), Djene (Sint-Truident, Blg, undisclosed), Faycal Fajr (Deportivo La Coruna, undisclosed), Bruno Gonzalez (Real Betis, E0.6m), Alvaro Jimenez (Real Madrid Castilla, E1m), Emiliano Martinez (Arsenal, Eng, loan), Dani Pacheco (Real Betis, E1m), Francisco Portillo (Real Betis, E1.5m), Angel Rodriguez (Real Zaragoza, free), Gaku Shibasaki (Tenerife, free), Ruben Yanez (Real Madrid, undisclosed)

OUT: Alberto Garcia (Rayo Vallecano, loan), Carlos Pena (Lorca, free), Stefan Scepovic (Sporting Gijon, loan)

GIRONA

IN: Bernardo Espinosa (Middlesbrough, Eng, 4.5m), Aleix Garcia (Manchester City, Eng, loan), Gorka Iraizoz (Athletic Bilbao, free), Olarenwaju Kayode (Manchester City, Eng, loan), Douglas Luiz (Manchester City, Eng, loan), Pablo Maffeo (Manchester City, Eng, loan), Marlos Moreno (Manchester City, Eng, loan), Marc Muniesa (Stoke City, Eng, loan) Carles Planas (Celta Vigo, free), Jose Aurelio Suarez (Barcelona B, free)

OUT: Ruben Alcaraz (Almeria, loan), Sebas Coris (Osasuna, loan), Cristian Herrera (Lugo, free), Carles Mas (Olot, free), Rene (Almeria, free), Felipe Sanchon (Sabadell, free), Fran Sandaza (Al Ahli, Qat, loan)

LAS PALMAS

IN: Jonathan Calleri (Maldonado, Uru, loan), Leandro Chichizola (Spezia, free), Ximo Navarro (Almeria, free), Hernan Toledo (Maldonado, Uru, loan), Vitolo (Atletico Madrid, loan)

OUT: Kevin-Prince Boateng (released), Hector Figueroa (Toledo, free), Mateo Garcia (Osasuna, loan), Marko Livaja (AEK, Gre, loan), Helder Lopes (AEK, Gre, free), Roque Mesa (Swansea City, Eng, E12.5m), Angel Montoro (Granada, free), Tyronne (Tenerife, free), Javi Varas (Granada, free)

LEGANES

IN: Ivan Cuellar (Sporting Gijon, free), Mauro Dos Santos (Eibar, free), Raul Garcia (Alaves, free), Gerard Gumbau (Barcelona B, free), Gerard Gumbau (Barcelona B, free), Dimitrios Siovas (Olympiakos, Gre, E3m), Tito (Granada, E0.6m), Joseba Zaldua (Real Sociedad, loan)

OUT: Victor Diaz (Granada, free), Alberto Martin (Granada, free)

LEVANTE

IN: Alex Alegria (Real Betis, loan), Enis Bardhi (Ujpest, Hun, E1.5m), Antonio Luna (Eibar, free), Oier Olazabal (Granada, E0.2m)

OUT: Victor Camarasa (Real Betis, E7m), Victor Casadesus (Tenerife, free), Deyverson (Palmeiras, Bra, E5m) €

MALAGA

IN: Borja Baston (Swansea City, Eng, loan), Paul Baysse (Nice, Free, free), Cenk Gonen (Galatasaray, Tur, E0.2m), Adrian Gonzalez (Eibar, free), Juankar (Braga, Por, free), Andres Prieto (Espanyol, free), Roberto (Espanyol, loan)

OUT: Ignacio Camacho (Wolfsburg, Ger, E15m), Charles (Eibar, free), Martin Demichelis (retired), Ricardo Horta (Braga, Por, free), Carlos Kameni (Fenerbahce, Tur, free), Guillermo Ochoa (Standard Liege, Blg, free), Sandro Ramirez (Everton, Eng, E6m)

REAL BETIS

IN: Jordi Amat (Swansea CIty, Eng, loan), Antonio Barragan (Middlesbrough, Eng, loan), Ryad Boudebouz (Montpellier, Fra, E7m), Victor Camarasa (Levante, E7m), Javi Garcia (Zenit, Rus, undisclosed), Andres Guardado (PSV, E2.5m), Sergio Leon (Osasuna, E3.5m), Cristian Tello (Barcelona, E4m)

OUT: Alex Alegria (Levante, loan), Ruben Castro (Guizhou Hengfeng Zhicheng, Chn, loan), Dani Ceballos (Real Madrid, E18m), Bruno Gonzalez (Getafe, E0.6m), Alex Martinez (Granada, free), Dani Pacheco (Getafe, E1m), Petros (Sao Paulo, Bra, 2.5m), Cristiano Piccini (Sporting, Por, E3m), Francisco Portillo (Getafe, E1.5m) €

REAL MADRID

IN: Dani Ceballos (Real Betis, E18m), Theo Hernandez (Atletico Madrid, E30m)

OUT: Burgui (Alaves, E3m), Fabio Coentrao (Sporting, Por, loan), Danilo (Manchester City, Eng, E30m), Mariano Diaz (Lyon, Fra, E8m), Diego Llorente (Real Sociedad, E6m), Alvaro Morata (Chelsea, Eng, E65m), Pepe (Besiktas, Tur, free), James Rodriguez (Bayern Munich, Ger, loan), Ruben Yanez (Real Madrid, undisclosed)

REAL SOCIEDAD

IN: Adnan Januzaj (Manchester United, Eng, E8.5m), Diego Llorente (Real Madrid, E6m)

OUT: Srdjan Babic (Red Star, Ser, loan), Markel Bergara (Getafe, loan), Yuri Berchiche (Paris Saint-Germain, Fra, E16m), Esteban Granero (Espanyol, free), Hector Hernandez (Alaves, loan), Pablo Hervias (Eibar, free), Alain Oyarzun (Real Zaragoza, free), Joseba Zaldua (Leganes, loan)

SEVILLA

IN: Ever Banega (Internazionale, Ita, E9m), Sebastien Corchia (Lille, Fra, E5m), Simon Kjaer (Fenerbahce, Tur, E12.5m), Luis Muriel (Sampdoria, Ita, E20m), Nolito (Manchester City, Eng, E9m), Guido Pizarro (Tigres, Mex, E6m), Jesus Navas (Manchester City, Eng, free)

OUT: Sebastian Cristoforo (Fiorentina, Ita, E3.5m), Vicente Iborra (Leicester City, Eng, E15m), Yevhen Konoplyanka (Schalke, Ger, E12.5m), Mariano (Galatasaray, Tur, E4m), Adil Rami (Marseille, Fra, E6m), Vitolo (Atletico Madrid, E36m)

VALENCIA

IN: Nemanja Maksimovic (Astana, Kaz, free), Neto (Juventus, Spa, E7m), Fabian Orellana (Celta Vigo, E3m), Simone Zaza (Juventus, Ita, E16m)

OUT: Diego Alves (Flamengo, Bra, E0.3m), Zakaria Bakkali (Deportivo La Coruna, loan), Alvaro Negredo (Besiktas, Tur, undisclosed), Enzo Perez (River Plate, Arg, E5m), Pablo Piatti (Espanyol, E1.5m), Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion, E6m), Yoel Rodriguez (Eibar, E0.75m), Aderllan Santos (Sao Paulo, Bra, loan), Tropi (Lorca, loan)

VILLARREAL

IN: Carlos Bacca (Milan, Ita, loan), Andres Fernandez (Porto, Por, E2m), Ruben Semedo (Sporting, E14m), Enes Unal (Manchester City, Eng, E14m),

OUT: Akram Afif (Eupen, Blg, loan), Jonathan dos Santos (LA Galaxy, USA, E4.3m), Cristian Espinoza (Boca Juniors, Arg, loan), Pablo Iniguez (Reus Deportiu, free) Mateo Musacchio (Milan, Ita, E18m), Alfonso Pedraza (Alaves, loan)