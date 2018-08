Premier League Fixtures

Take a look at the new kits for…

SEPTEMBER 29

Arsenal v Watford

Chelsea v Liverpool

Everton v Fulham

Huddersfield v Tottenham

Manchester City v Brighton

Newcastle v Leicester

West Ham v Manchester United

Wolves v Southampton

SEPTEMBER 30

Cardiff v Burnley

OCTOBER 1

Bournemouth v Crystal Palace

OCTOBER 6

Brighton v West Ham

Burnley v Huddersfield

Crystal Palace v Wolves

Fulham v Arsenal

Leicester v Everton

Liverpool v Manchester City

Manchester United v Newcastle

Southampton v Chelsea

Tottenham v Cardiff

Watford v Bournemouth

OCTOBER 20

Arsenal v Leicester

Bournemouth v Southampton

Cardiff v Fulham

Chelsea v Manchester United

Everton v Crystal Palace

Huddersfield v Liverpool

Manchester City v Burnley

Newcastle v Brighton

West Ham v Tottenham

Wolves v Watford

OCTOBER 27

Brighton v Wolves

Burnley v Chelsea

Crystal Palace v Arsenal

Fulham v Bournemouth

Leicester v West Ham

Liverpool v Cardiff

Manchester United v Everton

Southampton v Newcastle

Tottenham v Manchester City

Watford v Huddersfield

NOVEMBER 3

Arsenal v Liverpool

Bournemouth v Manchester United

Cardiff v Leicester

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Brighton

Huddersfield v Fulham

Manchester City v Southampton

Newcastle v Watford

West Ham v Burnley

Wolves v Tottenham

NOVEMBER 10

Arsenal v Wolves

Cardiff v Brighton

Chelsea v Everton

Crystal Palace v Tottenham

Huddersfield v West Ham

Leicester v Burnley

Liverpool v Fulham

Manchester City v Manchester United

Newcastle v Bournemouth

Southampton v Watford

NOVEMBER 24

Bournemouth v Arsenal

Brighton v Leicester

Burnley v Newcastle

Everton v Cardiff

Fulham v Southampton

Manchester United v Crystal Palace

Tottenham v Chelsea

Watford v Liverpool

West Ham v Manchester City

Wolves v Huddersfield

DECEMBER 1

Arsenal v Tottenham

Cardiff v Wolves

Chelsea v Fulham

Crystal Palace v Burnley

Huddersfield v Brighton

Leicester v Watford

Liverpool v Everton

Manchester City v Bournemouth

Newcastle v West Ham

Southampton v Manchester United

DECEMBER 4

Bournemouth v Huddersfield

Brighton v Crystal Palace

Burnley v Liverpool

Fulham v Leicester

Watford v Manchester City

West Ham v Cardiff

Wolves v Chelsea

Manchester United v Arsenal

DECEMBER 5

Everton v Newcastle

Tottenham v Southampton

DECEMBER 8

Arsenal v Huddersfield

Bournemouth v Liverpool

Burnley v Brighton

Cardiff v Southampton

Chelsea v Manchester City

Everton v Watford

Leicester v Tottenham

Manchester United v Fulham

Newcastle v Wolves

West Ham v Crystal Palace

DECEMBER 15

Brighton v Chelsea

Crystal Palace v Leicester

Fulham v West Ham

Huddersfield v Newcastle

Liverpool v Manchester United

Manchester City v Everton

Southampton v Arsenal

Tottenham v Burnley

Watford v Cardiff

Wolves v Bournemouth

DECEMBER 22

Arsenal v Burnley

Bournemouth v Brighton

Cardiff v Manchester United

Chelsea v Leicester

Everton v Tottenham

Huddersfield v Southampton

Manchester City v Crystal Palace

Newcastle v Fulham

West Ham v Watford

Wolves v Liverpool

DECEMBER 26

Brighton v Arsenal

Burnley v Everton

Crystal Palace v Cardiff

Fulham v Wolves

Leicester v Manchester City

Liverpool v Newcastle

Manchester United v Huddersfield

Southampton v West Ham

Tottenham v Bournemouth

Watford v Chelsea

DECEMBER 29

Brighton v Everton

Burnley v West Ham

Crystal Palace v Chelsea

Fulham v Huddersfield

Leicester v Cardiff

Liverpool v Arsenal

Manchester United v Bournemouth

Southampton v Manchester City

Tottenham v Wolves

Watford v Newcastle

JANUARY 1

Arsenal v Fulham

Bournemouth v Watford

Cardiff v Tottenham

Chelsea v Southampton

Everton v Leicester

Huddersfield v Burnley

Manchester City v Liverpool

Newcastle v Manchester United

West Ham v Brighton

Wolves v Crystal Palace

JANUARY 12

Brighton v Liverpool

Burnley v Fulham

Cardiff v Huddersfield

Chelsea v Newcastle

Crystal Palace v Watford

Everton v Bournemouth

Leicester v Southampton

Manchester City v Wolves

Tottenham v Manchester United

West Ham v Arsenal

JANUARY 19

Arsenal v Chelsea

Bournemouth v West Ham

Fulham v Tottenham

Huddersfield v Manchester City

Liverpool v Crystal Palace

Manchester United v Brighton

Newcastle v Cardiff

Southampton v Everton

Watford v Burnley

Wolves v Leicester

JANUARY 29

Arsenal v Cardiff

Bournemouth v Chelsea

Fulham v Brighton

Huddersfield v Everton

Wolves v West Ham

Manchester United v Burnley

JANUARY 30

Newcastle v Manchester City

Southampton v Crystal Palace

Liverpool v Leicester

Tottenham v Watford

FEBRUARY 2

Brighton v Watford

Burnley v Southampton

Cardiff v Bournemouth

Chelsea v Huddersfield

Crystal Palace v Fulham

Everton v Wolves

Leicester v Manchester United

Manchester City v Arsenal

Tottenham v Newcastle

West Ham v Liverpool

FEBRUARY 9

Brighton v Burnley

Crystal Palace v West Ham

Fulham v Manchester United

Huddersfield v Arsenal

Liverpool v Bournemouth

Manchester City v Chelsea

Southampton v Cardiff

Tottenham v Leicester

Watford v Everton

Wolves v Newcastle

FEBRUARY 23

Arsenal v Southampton

Bournemouth v Wolves

Burnley v Tottenham

Cardiff v Watford

Chelsea v Brighton

Everton v Manchester City

Leicester v Crystal Palace

Manchester United v Liverpool

Newcastle v Huddersfield

West Ham v Fulham

FEBRUARY 26

Arsenal v Bournemouth

Cardiff v Everton

Huddersfield v Wolves

Leicester v Brighton

Crystal Palace v Manchester United

FEBRUARY 27

Chelsea v Tottenham

Newcastle v Burnley

Southampton v Fulham

Liverpool v Watford

Manchester City v West Ham

MARCH 2

Bournemouth v Manchester City

Brighton v Huddersfield

Burnley v Crystal Palace

Everton v Liverpool

Fulham v Chelsea

Manchester United v Southampton

Tottenham v Arsenal

Watford v Leicester

West Ham v Newcastle

Wolves v Cardiff

MARCH 9

Arsenal v Manchester United

Cardiff v West Ham

Chelsea v Wolves

Crystal Palace v Brighton

Huddersfield v Bournemouth

Leicester v Fulham

Liverpool v Burnley

Manchester City v Watford

Newcastle v Everton

Southampton v Tottenham

MARCH 16

Bournemouth v Newcastle

Brighton v Cardiff

Burnley v Leicester

Everton v Chelsea

Fulham v Liverpool

Manchester United v Manchester City

Tottenham v Crystal Palace

Watford v Southampton

West Ham v Huddersfield

Wolves v Arsenal

MARCH 30

Arsenal v Newcastle

Brighton v Southampton

Burnley v Wolves

Cardiff v Chelsea

Crystal Palace v Huddersfield

Fulham v Manchester City

Leicester v Bournemouth

Liverpool v Tottenham

Manchester United v Watford

West Ham v Everton

APRIL 6

Bournemouth v Burnley

Chelsea v West Ham

Everton v Arsenal

Huddersfield v Leicester

Manchester City v Cardiff

Newcastle v Crystal Palace

Southampton v Liverpool

Tottenham v Brighton

Watford v Fulham

Wolves v Manchester United

APRIL 13

Brighton v Bournemouth

Burnley v Cardiff

Crystal Palace v Manchester City

Fulham v Everton

Leicester v Newcastle

Liverpool v Chelsea

Manchester United v West Ham

Southampton v Wolves

Tottenham v Huddersfield

Watford v Arsenal

APRIL 20

Arsenal v Crystal Palace

Bournemouth v Fulham

Cardiff v Liverpool

Chelsea v Burnley

Everton v Manchester United

Huddersfield v Watford

Manchester City v Tottenham

Newcastle v Southampton

West Ham v Leicester

Wolves v Brighton

APRIL 27

Brighton v Newcastle

Burnley v Manchester City

Crystal Palace v Everton

Fulham v Cardiff

Leicester v Arsenal

Liverpool v Huddersfield

Manchester United v Chelsea

Southampton v Bournemouth

Tottenham v West Ham

Watford v Wolves

MAY 4

Arsenal v Brighton

Bournemouth v Tottenham

Cardiff v Crystal Palace

Chelsea v Watford

Everton v Burnley

Huddersfield v Manchester United

Manchester City v Leicester

Newcastle v Liverpool

West Ham v Southampton

Wolves v Fulham

MAY 12

Brighton v Manchester City

Burnley v Arsenal

Crystal Palace v Bournemouth

Fulham v Newcastle

Leicester v Chelsea

Liverpool v Wolves

Manchester United v Cardiff

Southampton v Huddersfield

Tottenham v Everton

Watford v West Ham

With the end of the World Cup we turn our attention to domestic football. Stay up to date with all the news and transfers by clicking on the highlighted links.