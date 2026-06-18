Every group-stage clash at this summer’s World Cup and what TV channel you can watch them on

All kick-off times are UK

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Friday 19th June 2026
8pm     USA v Australia                                   Group D          BBC One
11pm   Scotland v Morocco                            Group C           ITV

Saturday 20th June 2026
2am     Brazil v Haiti                                        Group C           ITV
5am     Turkey v Paraguay                               Group D          ITV
6pm     Netherlands v Sweden                        Group F           BBC One
9pm     Germany v Ivory Coast                       Group E           ITV

Sunday 21st June 2026
1am     Ecuador v Curacao                              Group E           BBC One
5am     Tunisia v Japan                                    Group F           BBC One
5pm     Spain v Saudi Arabia                           Group H          BBC One
8pm     Belgium v Iran                                     Group G          ITV
11pm   Uruguay v Cape Verde                         Group H          BBC One

Monday 22nd June 2026
2am     New Zealand v Egypt                          Group G          ITV
6pm     Argentina v Austria                             Group J            BBC One
10pm   France v Iraq                                       Group I            BBC One

Tuesday 23rd June 2026
1am     Norway v Senegal                               Group I            ITV
4am     Jordan v Algeria                                  Group J            ITV
6pm     Portugal v Uzbekistan                         Group K           ITV
9pm     England v Ghana                                 Group L           BBC One

Wednesday 24th June 2026
12am   Panama v Croatia                                Group L           BBC One
3am     Colombia v DR Congo                         Group K           ITV
8pm     Bosnia-Herzegovina v Qatar               Group B           ITV4
8pm     Switzerland v Canada                         Group B           ITV
11pm   Morocco v Haiti                                  Group C           BBC Two
11pm   Scotland v Brazil                                  Group C           BBC One

Thursday 25th June 2026
2am     Czech Republic v Mexico                    Group A           BBC One
2am     South Africa v South Korea                 Group A           BBC Two
9pm     Curacao v Ivory Coast                         Group E           BBC Two
9pm     Ecuador v Germany                            Group E           BBC One

Friday 26th June 2026
12am   Japan v Sweden                                  Group F           BBC Two
12am   Tunisia v Netherlands                         Group F           BBC One
3am     Paraguay v Australia                           Group D          ITV4
3am     Turkey v USA                                       Group D          ITV
8pm     Norway v France                                 Group I            ITV
8pm     Senegal v Iraq                                      Group I            ITV4

Saturday 27th June 2026
1am     Cape Verde v Saudi Arabia                Group H          ITV4
1am     Uruguay v Spain                                  Group H          ITV
4am     Egypt v Iran                                         Group G          BBC Two
4am     New Zealand v Belgium                     Group G          BBC One
10pm   Croatia v Ghana                                  Group L           ITV4
10pm   Panama v England                              Group L           ITV

Sunday 28th June 2026
12.30am          Colombia v Portugal               Group K           BBC One
12.30am          DR Congo v Uzbekistan         Group K           BBC Two
3am                 Algeria v Austria                      Group J            BBC Two
3am                 Jordan v Argentina                 Group J            BBC One

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