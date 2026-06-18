Every group-stage clash at this summer’s World Cup and what TV channel you can watch them on
All kick-off times are UK
We’re giving away five subscriptions to World Soccer. To enter the competition, click here.
Friday 19th June 2026
8pm USA v Australia Group D BBC One
11pm Scotland v Morocco Group C ITV
Saturday 20th June 2026
2am Brazil v Haiti Group C ITV
5am Turkey v Paraguay Group D ITV
6pm Netherlands v Sweden Group F BBC One
9pm Germany v Ivory Coast Group E ITV
Sunday 21st June 2026
1am Ecuador v Curacao Group E BBC One
5am Tunisia v Japan Group F BBC One
5pm Spain v Saudi Arabia Group H BBC One
8pm Belgium v Iran Group G ITV
11pm Uruguay v Cape Verde Group H BBC One
Monday 22nd June 2026
2am New Zealand v Egypt Group G ITV
6pm Argentina v Austria Group J BBC One
10pm France v Iraq Group I BBC One
Tuesday 23rd June 2026
1am Norway v Senegal Group I ITV
4am Jordan v Algeria Group J ITV
6pm Portugal v Uzbekistan Group K ITV
9pm England v Ghana Group L BBC One
Wednesday 24th June 2026
12am Panama v Croatia Group L BBC One
3am Colombia v DR Congo Group K ITV
8pm Bosnia-Herzegovina v Qatar Group B ITV4
8pm Switzerland v Canada Group B ITV
11pm Morocco v Haiti Group C BBC Two
11pm Scotland v Brazil Group C BBC One
Thursday 25th June 2026
2am Czech Republic v Mexico Group A BBC One
2am South Africa v South Korea Group A BBC Two
9pm Curacao v Ivory Coast Group E BBC Two
9pm Ecuador v Germany Group E BBC One
Friday 26th June 2026
12am Japan v Sweden Group F BBC Two
12am Tunisia v Netherlands Group F BBC One
3am Paraguay v Australia Group D ITV4
3am Turkey v USA Group D ITV
8pm Norway v France Group I ITV
8pm Senegal v Iraq Group I ITV4
Saturday 27th June 2026
1am Cape Verde v Saudi Arabia Group H ITV4
1am Uruguay v Spain Group H ITV
4am Egypt v Iran Group G BBC Two
4am New Zealand v Belgium Group G BBC One
10pm Croatia v Ghana Group L ITV4
10pm Panama v England Group L ITV
Sunday 28th June 2026
12.30am Colombia v Portugal Group K BBC One
12.30am DR Congo v Uzbekistan Group K BBC Two
3am Algeria v Austria Group J BBC Two
3am Jordan v Argentina Group J BBC One