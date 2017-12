Ronaldo leads Real Madrid’s clean sweep of World Soccer awards

Portuguese star wins World Player award for a record fifth time

Cristiano Ronaldo of Real Madrid and Portugal is World Soccer’s World Player of the Year for 2017. He led a clean sweep, with his club side being voted World Team of the Year and their coach Zinedine Zidane a clear choice as World Manager of the Year.

Ronaldo scored twice as Real Madrid won a record-extending 12th European Champions Cup with a 4-1 victory over Juventus in Cardiff. In doing so they became the first club to retain the trophy since the Champions League group-stage format was introduced and the first team to successfully defend the European Cup since Milan in 1990.

Ronaldo, who also scored the only goal as Real Madrid again won the Club World Cup, retained the award ahead of his great rival Lionel Messi and has now won the award for a record fifth time. His previous successes were in 2008, 2013, 2014 and 2016.

Ronaldo will turn 33 in February and it remains to be seen whether he can stay at the top of the world game. This past year has seen the emergence of Neymar as an individual star in his own right, following his world-record transfer from Barcelona to Paris Saint-Germain. The Brazilian finished third in the World Soccer poll, ahead of Croatian midfielder Luka Modric, who was rightly recognised for his role in Real Madrid’s success, while Juventus goalkeeper Gianluigi Buffon was in fifth place.

Tottenham Hotspur striker Harry Kane was the highest-ranked Premier League player in sixth, with Manchester City’s Kevin De Bruyne in eighth position.

Bayern Munich and Poland’s Robert Lewandowski (7th), the top scorer in the European World Cup qualifiers, was the leading Bundesliga player.

Toni Kroos (9th) and Sergio Ramos (10th) completed the top 10, which featured four players from European champions Real Madrid.

Zidane was the clear winner of the Manager of the Year award, ahead of Manchester City’s Pep Guardiola, Brazil’s Tite and Leonardo Jardim of Monaco.

Madrid were the overwhelming winners of the Team award, taking a record percentage of the vote.

The awards were decided by votes from an international panel of 75 journalists and pundits who chose their top 10 players of the year, with points awarded to each selection.

WORLD PLAYER OF THE YEAR

1 Cristiano Ronaldo

Real Madrid & Portugal 715 votes

2 Lionel Messi

Barcelona & Argentina 663

3 Neymar

Barcelona/Paris Saint-Germain & Brazil 437

4 Luka Modric

Real Madrid & Croatia 237

5 Gianluigi Buffon

Juventus & Italy 205

6 Harry Kane

Tottenham Hotspur

& England 181

7 Robert Lewandowski

Bayern Munich & Poland 162

8 Kevin De Bruyne

Manchester City & Belgium 152

9 Toni Kroos

Real Madrid & Germany 146

10 Sergio Ramos

Real Madrid & Spain 143

11 Eden Hazard

Chelsea & Belgium 109

12 N’Golo Kante

Chelsea & France 83

13 Paulo Dybala

Juventus & Argentina 76

14 Luis Suarez

Barcelona & Uruguay 74

15 Marcelo

Real Madrid & Brazil 72

16 Kylian Mbappe

Monaco/Paris Saint-Germain & France 66

17 Isco

Real Madrid & Spain 52

18 Andres Iniesta

Barcelona & Spain 42

19= David De Gea

Manchester United & Spain 40

19=Antoine Griezmann

Atletico Madrid & France 40

21 Edinson Cavani

Paris-Saint-Germain & Uruguay 39

22 Sergio Aguero

Manchester City & Argentina 34

23 Manuel Neuer

Bayern Munich & Germany 28

24 Mohamed Salah

Roma/Liverpool & Egypt 25

25 Dani Carvajal

Real Madrid & Spain 21

26= Pierre-Emerick Aubameyang

Borussia Dortmund & Gabon 19

26= Leonardo Bonucci

Juventus/Milan & Italy 19

28 Paul Pogba

Manchester United & France 18

29 Jan Oblak

Atletico Madrid & Slovenia 17

30= Philippe Coutinho

Liverpool & Brazil 13

30= Christian Eriksen

Tottenham Hotspur & Denmark 13

32= Gareth Bale

Real Madrid & Wales 12

32= Gonzalo Higuain

Juventus & Argentina 12

34= Dani Alves

Juventus/Paris Saint-Germain & Brazil 9

34= Keylor Navas

Real Madrid & Costa Rica 9

36= Sadio Mane

Liverpool & Senegal 8

36= Dries Mertens

Napoli & Belgium 8

36= Radja Nainggolan

Roma & Belgium 8

39= Fabinho

Monaco & Brazil 7

39= Mats Hummels

Bayern Munich & Germany 7

39= Gerard Pique

Barcelona & Spain 7

39= Miralem Pjanic

Juventus & Bosnia-Herzegovina 7

43= Karim Benzema

Real Madrid & France 6

43= Casemiro

Real Madrid & Brazil 6

43= Paolo Guerrero

Flamengo & Peru 6

46= Giorgio Chiellini

Juventus & Italy 5

46= Radamel Falcao

Monaco & Colombia 5

46= Aron Gunnarsson 5

Cardiff City & Iceland

46= Romelu Lukaku

Everton/Manchester United & Belgium 5

46 Nemanja Matic

Chelsea/Manchester United & Serbia 5

46 Saul Niguez

Atletico Madrid & Spain 5

52= Marco Asensio

Real Madrid & Spain 4

52= Marquinhos

Paris Saint-Germain & Brazil 4

52= Thomas Muller

Bayern Munich & Germany 4

55= Omar Abdulrahman

Al Ain & UAE 3

55= Alvaro Morata

Real Madrid/Chelsea & Spain 3

57= Michael Bradley

Toronto & USA 2

57= Ederson

Benfica/Manchester City & Brazil 2

57= Gabriel Jesus

Manchester City & Brazil 2

57= Marcus Rashford

Manchester United & England 2

57= Arjen Robben

Bayern Munich & Holland 2

57= Marco Verratti

Paris Saint-Germain & Italy 2

63= Christian Bassogog

Henan Jianaye & Cameroon 1

63= Benjamin Mendy

Monaco/Manchester City & France 1

63= Mesut Ozil

Arsenal & Germany 1

63= Alexis Sanchez

Arsenal & Chile 1

63= Leroy Sane

Manchester City & Germany 1

63= David Silva

Manchester City & Spain 1

63= Raheem Sterling

Manchester City & England 1

63= Timo Werner

RB Leipzig & Germany 1

WORLD MANAGER OF THE YEAR

1 Zinedine Zidane

Real Madrid 42 Votes

2 Pep Guardiola

Manchester City 8

3 Tite

Brazil 5

4 Leonardo Jardim

Monaco 4

5= Heimir Hallgrimsson

Iceland 3

5= Mauricio Pochettino

Tottenham Hotspur 3

7= Antonio Conte

Chelsea 2

7= Joachim Low

Germany 2

9= Max Allegri

Juventus 1

9= Ricardo Gareca

Peru 1

9= Graham Potter

Ostersund 1

9= Carlos Queiroz

Iran 1

9= Renato Gaucho

Gremio 1

9= St Georges coaching team

England u17/u20 1

WORLD TEAM OF THE YEAR

1 Real Madrid 57 votes

2= Brazil 2

2= Germany 2

2= Iceland 2

2= Iran 2

2= Monaco 2

7= Barcelona 1

7= Celtic 1

7= Chapecoense 1

7= England under-17s 1

7= Holland women’s 1

7= Juventus 1

7= Manchester City 1

7= Ostersund 1

7= Syria 1

THE PANEL

Paddy Agnew Italy

Juan Carlos Aguero Costa Rica

Domenic Aquilina Malta

Momodou Bah Gambia

Guillem Balague Spain

Patrick Barclay England

Sam Beckwith Czech Republic

Giuseppe Bergomi Italy

Nick Bidwell Germany

Alexander Bobrov Russia

Carlos Carpio Spain

Nathan Carr England

Gabriel Cazenave Paraguay

Francois Colin Belgium

Mike Collett England

Dez Corkhill Malaysia

Sean Creedon Rep Ireland

Peterjon Cresswell Hungary

Steve Darby Vietnam

Vicente Dattoli Brazil

Klaas-Jan Droppert Holland

Jan-Hermen De Bruijn Holland

Martin Del Palacio Langer Mexico

Jerzy Dudek Poland

John Duerden South Korea

Danilo Diaz Chile

Les Dickens Ecuador

Christian Eichler Germany

Claudio Ekai Kenya

Adel Ferdowsipour Iran

Paul Gardner United States

Brian Glanville England

Mark Gleeson South Africa

Miron Goihman Moldova

Phil Gordon Scotland

Victor Gusev Russia

Simon Hill Australia

Jim Holden England

Skapti Hallgrimsson Iceland

Eoin Hand Rep Ireland

Sasa Ibrulj Bosnia

Howard Johnson France

Brian Kerr Rep Ireland

Roy Kitson Northern Ireland

Tom Kundert Portugal

Dariusz Kurowski Poland

Lasana Liburd Trinidad & Tobago

Abdulrahman Magdy Egypt

Alberto Mandolesi Italy

Mehmet Cagri Davan Turkey

Steve Menary England

Glenn Moore England

Andres Must Estonia

Vladimir Novak Serbia

Gezim Nushi Albania

Oluwashina Okaleji Nigeria

Yazid Ouahib Algeria

Rumen Paytashev Bulgaria

Diego Paz Guatemala

Michel Petrak Czech Republic

Maurizio Pizzoferrato Italy

Mike Plastow Japan

Keir Radnedge England

Emanuel Rosu Romania

Kareem Ruiz Mexico

Seo Hyung-wook South Korea

Manos Starampoulos Greece

Milorad Stojmanovski Macedonia

Jacques Sys Belgium

Rok Tamse Slovenia

Troels Bager Thogersen Denmark

Vijhay Vick Malaysia

Mike Woitalla United States

Oleg Zadernovsky Ukraine

Wladyslaw Zmuda Poland

HOW THEY VOTED

Paddy Agnew

1 Cristiano Ronaldo

2 Sergio Ramo

3 Lionel Messi

4 Gerard Pique

5 Luka Modric

6 Sergio Aguero

7 Christian Eriksen

8 Isco

9 Gonzalo Higuain

10 Gianluigi Buffon

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Juan Carlos Aguero

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Tony Kroos

4 Gianluigi Buffon

5 Neymar

6 Isco

7 Harry Kane

8 Kylian Mbappe

9 Keylor Navas

10 N’Golo Kante

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Domenic Aquilina

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Neymar

4 Sergio Aguero

5 Edin Hazard

6 Harry Kane

7 Gianluigi Buffon

8 Andres Iniesta

9 Toni Kroos

10 Luis Suarez

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Momodou Bah

1 Cristiano Ronaldo

2 Neymar

3 Lionel Messi

4 Kylian Mbappe

5 Harry Kane

6 Robert Lewandowski

7 Edinson Cavani

8 Edin Hazard

9 Sadio Mane

10 Paul Pogba

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Guillem Balague

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Luka Modric

4 Kevin De Bruyne

5 Harry Kane

6 Neymar

7 Sergio Ramos

8 Paulo Dybala

9 Edinson Cavani

10 Gonzalo Higuain

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Patrick Barclay

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Neymar

4 Fabinho

5 Luka Modric

6 Aaron Gunnarsson (Iceland)

7 Kevin De Bruyne

8 Harry Kane

9 Christian Eriksen

10 Kylian Mbappe

Manager: Graham Potter

Team: Ostersunds

Sam Beckwith

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Neymar

4 Kevin De Bruyne

5 Eden Hazard

6 Manuel Neuer

7 Robert Levandowski

8 Edinson Cavani

9 Paul Pogba

10 Sergio Aguero

Manager: Leonardo Jardim

Team: Real Madrid

Giuseppe Bergomi

1 Cristiano Ronaldo

2 Luka Modric

3 Toni Kroos

4 Lionel Messi

5 Paulo Dybala

6 Isco

7 Dani Carvajal

8 Neymar

9 Robert Lewandowski

10 Leroy Sane

Manager: Pep Guardiola

Team: Real Madrid

Nick Bidwell

1 Cristiano Ronaldo

2 Neymar

3 Sergio Ramos

4 Toni Kroos

5 Lionel Messi

6 Kevin De Bruyne

7 Dani Carvajal

8 Mats Hummels

9 David De Gea

10 Benjamin Mendy

Manager: Tite

Team: Real Madrid

Alexander Bobrov

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Gianluigi Buffon

4 Luis Suarez

5 Neymar

6 Marcelo

7 Sergio Ramos

8 Ngolo Kante

9 Casemiro

10 Paulo Dybala

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Carlos Carpio

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Luka Modric

4 Paulo Dybala

5 Gianluigi Buffon

6 Kylian Mbappe

7 Eden Hazard

8 Antoine Griezmann

9 Sergio Ramos

10 Toni Kroos

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Nathan Carr

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Neymar

4 Harry Kane

5 Eden Hazard

6 Romelu Lukaku

7 Luka Modric

8 Sergio Aguero

9 Giorgio Chiellini

10 Kylian Mbappe

Manager: Heimir Hallgrímsson

Team: Juventus

Gabriel Cazenave

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Paul Pogba

5 Miralem Pjanic

6 Philippe Coutinho

7 Antoine Griezmann

8 Pierre-Emerick Aubameyang

9 Gianluigi Buffon

10 Andres Iniesta

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Francois Colin

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 David De Gea

4 Neymar

5 Eden Hazard

6 Kevin De Bruyne

7 Harry Kane

8 Gianluigi Buffon

9 Andres Iniesta

10 Robert Lewandowski

Manager: Antonio Conte

Team: Real Madrid

Mike Collett

1 Cristiano Ronaldo

2 Harry Kane

3 Eden Hazard

4 Lionel Messi

5 N’Golo Kante

6 Neymar

7 Toni Kroos

8 Pierre-Emerick Aubameyang

9 Dani Carvajal

10 Dele Alli

Manager: Mauricio Pochettino

Team: Real Madrid

Dez Corkhill

1 Cristiano Ronaldo

2 N’Golo Kante

3 Lionel Messi

4 Harry Kane

5 Kevin De Bruyne

6 Sadio Mane

7 Leonardo Bonucci

8 Omar Abduhrahman

9 Neymar

10 Timo Werner

Manager: Mauricio Pochettino

Team: Real Madrid

Sean Creedon

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Antoine Griezman

5 Harry Kane

6 Gianluigi Buffon

7 Sergio Ramos

8 Andres Iniesta

9 Toni Kroos

10 Christian Eriksen

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Peterjon Cresswell

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Harry Kane

4 Gonzalo Higuain

5 Kylian Mbappe

6 Luka Modric

7 Dele Alli

8 Dries Martens

9 Eden Hazard

10 Miralem Pjanic

Manager: Leonardo Jardim

Team: Monaco

Steve Darby

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandowski

4 N’Golo Kante

5 Kevin De Bruyne

6 Harry Kane

7 Mohamed Salah

8 David De Gea

9 Marco Verratti

10 Casemiro

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Vicente Dattoli

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Andres Iniesta

4 Neymar

5 Robert Lewandowski

6 Gialnluigi Buffon

7 Marcelo

8 Alvaro Morata

9 Gabriel Jesus

10 Toni Kroos

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Jan-Hermen De Bruijn

Kevin Debruyne

2 Cristiano Ronaldo

3 Leo Messi

4 Harry Kane

5 Marcelo

6 Neymar

7 David De Gea

8 Dries Mertens

9 Arjen Robben

10 Paulo Dybala

Manager: Pep Guardiola

Team: Real Madrid

Martin Del Palacio Langer

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Neymar

4 Luka Modric

5 Gianluigi Buffon

6 Sergio Ramos

7 Harry Kane

8 Robert Lewandowski

9 Antoine Griezmann

10 Kylian Mbappe

Manager: Ricardo Gareca

Team: Real Madrid

Danilo Diaz

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandowski

4 Neymar

5 Luis Suarez

6 Toni Kroos

7 Edinson Cavani

8 Robbie Keane

9 Kylian Mbappe

10 Sergio Ramos

Manager: Tite

Team: Brazil

Les Dickens

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Antoine Griezman

5 Luka Modric

6 Robert Lewandowski

7 Toni Kroos

8 Marcelo

9 Dani Alves

10 David Silva

Manager: Joachim Low

Team: Germany

Klaas-Jan Droppert

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Isco

5 Toni Kroos

6 Gianluigi Buffon

7 Marco Asensio

8 Paul Pogba

9 Michael Bradley

10 Christian Bassogog

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Jerzy Dudek

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandowski

4 Neymar

5 Sergio Ramos

6 Eden Hazard

7 Manuel Neuer

8 Luca Modric

9 Luis Suarez

10 Sergio Aguero

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

John Duerden

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Luka Modric

5 Kevin De Bruyne

6 Eden Hazard

7 Toni Kroos

8 Isco

9 N’Golo Kante

10 Harry Kane

Manager: Carlos Queiroz

Team: Iran

Christian Eichler

1 Cristiano Ronaldo

2 Sergio Ramos

3 Neymar

4 Harry Kane

5 Kevin De Bruyne

6 Lionel Messi

7 Mats Hummels

8 Gianluigi Buffon

9 Toni Kroos

10 Edinson Cavani

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Claudio Ekai

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Luka Modric

5 Gianluigi Buffon

6 Marcelo

7 Toni Kroos

8 Luis Suarez

9 Sergio Ramos

10 N’Golo Kante

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Claudia Ekai

Adel Ferdowsipour

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Toni Kroos

5 Robert Lewandowski

6 Marcelo

7 Kevin De Bruyne

8 Paulo Dybala

9 Harry Kane

10 Gialuigi Buffon

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Paul Gardner

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Sergio Aguero

4 Neymar

5 Harry Kane

6 Paulo Dybala

7 Eden Hazard

8 Phillipe Coutinho

9 David De Gea

10 Robert Lewandowski

Manager: The English youth managers at St George’s Park

Team: Real Madrid

Brian Glanville

1 Neymar

2 Cristiano Ronaldo

3 Lionel Messi

4 Luis Suarez

5 Isco

6 Toni Kroos

7 Thomas Muller

8 Kevin De Bruyne

9 Edinson Cavani

10 Antione Griezmann

Manager: Pep Guardiola

Team: Brazil

Mark Gleeson

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Kevin De Bruyne

4 Eden Hazard

5 Pierre-Emerick Aubameyang

6 Luis Suarez

7 Neymar

8 Antoine Griezmann

9 Kylian Mbappe

10 Sadio Mane

Manager: Tite

Team: Real Madrid

Miron Goihman

1 Cristiano Ronaldo

2 Gianluigi Buffon

3 Robert Lewandowski

4 Lionel Messi

5 Neymar

6 Kylian Mbappe

7 Ousmane Dembele

8 Kevin De Bruyne

9 Sergio Ramos

10 Alexis Sanchez

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Phil Gordon

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Gianluigi Buffon

4 Robert Lewandowski

5 Toni Kroos

6 Harry Kane

7 Dries Mertens

8 Kylian Mbappe

9 Luis Suarez

10 Edinson Cavani

Manager: Zinedine Zidane

Team: Celtic

Victor Gusev

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Roberto Lewandowski

4 Gianluigi Buffon

5 N’Golo Kante

6 Paulo Dybala

7 Eden Hazard

8 Neymar

9 David De Gea

10 Sergio Ramos

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Skapti Hallgrimsson

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Luka Modric

4 Gianluigi Buffon

5 Tony Kroos

6 Paulo Dybala

7 Sergio Ramos

8 Kylian Mbappe

9 Edin Hazard

10 N’Golo Kante

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Eoin Hand

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Andres Iniesta

4 Robert Lewandowski

5 Manuel Neuer

6 Gareth Bale

7 Neymar

8 Luka Modric

9 Mesut Ozil

10 Gianluigi Buffon

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Simon Hill

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Gianluigi Buffon

4 Neymar

5 Toni Kroos

6 N’Golo Kante

7 Leonardo Bonucci

8 Luka Modric

9 Paulo Dybala

10 Harry Kane

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Jim Holden

1 Neymar

2 Lionel Messi

3 Luka Modric

4 Harry Kane

5 Kevin De Bruyne

6 Marcelo

7 N’Golo Kante

8 Kylian Mbappe

9 Toni Kroos

10 Gianluigi Buffon

Manager: Tite

Team: Real Madrid

Saaa Ibrulj

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Luka Modric

5 Kevin De Bruyne

6 Robert Lewandowski

7 Gianluigi Buffon

8 Kyllian Mbappe

9 Eden Hazard

10 Isco

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Howard Johnson

1 Lionel Messi

2 Christiano Ronaldo

3 Luis Suarez

4 Neymar

5 David De Gea

6 Saul Niguez

7 Andres Iniesta

8 Sergio Ramos

9 Paul Pogba

10 Raheem Sterling

Manager: Pep Guardiola

Team: Barcelona

Brian Kerr

1 Cristiano Renaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Luka Modric

5 Sergio Ramos

6 Kevin De Bruyne

7 Isco

8 Harry Kane

9 Marcelo

10 Paul Dybala

Manager: Leonardo Jardim

Team: Real Madrid

Roy Kitson

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Luka Modric

5 Sergio Ramos

6 Gianluigi Buffon

7 Marcelo

8 Luis Suarez

9 Toni Kroos

10 N’Golo Kante

Manager: Joachim Low

Team: Germany

Tom Kundert

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Toni Kroos

4 Paul Pogba

5 Edinson Cavani

6 Neymar

7 Kylian Mbappe

8 Harry Kane

9 Ederson Moraes

10 Luka Modric

Manager: Leonardo Jardim

Team: Real Madrid

Dariusz Kurowski

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Robert Lewandowski

4 Neymar

5 Luca Modric

6 Luis Suarez

7 Eden Hazard

8 Harry Kane

9 Sergio Ramos

10 Sergio Aguero

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Lasana Liburd

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Sergio Ramos

4 Luka Modric

5 Neymar

6 Antoine Griezmann

7 David De Gea

8 Gianluigi Buffon

9 Harry Kane

10 Robert Lewandowski

Manager: Heimir Hallgrimsson

Team: Real Madrid

Abdulrahman Magdy

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Mohamed Salah

5 Sergio Ramos

6 Luka Modric

7 Toni Kroos

8 Marcelo

9 Gianluigi Buffon

10 Paolo Dybala

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Alberto Mandolesi

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Radja Nainggolan

4 Manuel Neuer

5 Andres Iniesta

6 Marcelo

7 Marquinhos

8 Paul Pogba

9 Neymar

10 Kylian Mbappe

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Mehmet Cagri Davran

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Luka Modric

5 Luis Suarez

6 Gianluigi Buffon

7 Harry Kane

8 Sergio Ramos

9 Antoine Griezmann

10 Robert Lewandowski

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Steve Menary

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Sergio Aguero

4 Gareth Bale

5 Manuel Neuer

6 Neymar

7 Luis Suarez

8 Eden Hazard

9 Kevin De Bruyne

10 Harry Kane

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Glenn Moore

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandowski

4 N’Golo Kante

5 Neymar

6 Kevin De Bruyne

7 Harry Kane

8 Kylian Mbappe

9 Luka Modric

10 Dries Mertens

Manager: Tite

Team: Netherlands women

Andres Must

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Eden Hazard

4 Luka Modric

5 Harry Kane

6 Robert Lewandowski

7 Toni Kroos

8 Giorgio Chiellini

9 Jan Oblak

10 Kevin De Bruyne

Manager: Massimiliano Allegri

Team: Iceland

Vladimir Novak

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Robert Lewandowski

4 Luka Modric

5 Jan Oblak

6 Neymar

7 Paolo Dybala

8 Gianluigi Buffon

9 Kylian Mbappe

10 Marcelo

Manager: Pep Guardiola

Team: England U17

Gezim Nushi

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Sergio Ramos

5 Gianluigi Buffon

6 Toni Kroos

7 Paulo Dybala

8 Eden Hazard

9 Lula Modric

10 Kylian Mbappe

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Oluwashina Okaleji

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Kevin De Bruyne

5 Harry Kane

6 Mohamed Salah

7 N’Golo Kante

8 Christian Eriksen

9 Gianluigi Buffon

10 Marcelo

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Yazid Ouahib

1 Cristiano Ronaldo

2 Isco

3 Sergio Ramos

4 Lionel Messi –

5 Karim Benzema

6 Luis Suarez

7 Eden Hazard

8 Neymar

9 Gianluigi Buffon –

10 Robert Lewandowski

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Rumen Paytashev

1 Cristiano Ronaldo

2 Gianluigi Buffon

3 Lionel Messi

4 Paul Pogba

5 Harry Kane

6 Luka Modric

7 Neymar

8 Christian Eriksen

9 Sergio Ramos

10 Edinson Cavani

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Diego Paz

1 Lionel Messi

2 Neymar

3 Cristiano Ronaldo

4 Keylor Navas

5 Paolo Guerrero

6 Philippe Coutinho

7 Gianluigi Buffon

8 Harry Kane

9 Leonardo Bonucci

10 Luis Suarez

Manager: Zinedina Zidane

Team: Real Madrid

Michal Petrak

1 Lionel Messi

2 Kevin De Bruyne

3 Neymar

4 Cristiano Ronaldo

5 N’Golo Kante

6 Harry Kane

7 Pierre-Emerick Aubemeyang

8 Isco

9 Luis Suarez

10 Eden Hazard

Manager: Zinedine Zidane

Team: Iceland

Maurizio Pizzoferrato

1 Gianluigi Buffon

2 Dani Carvajal

3 Marcelo

4 Andres Iniesta

5 Sergio Ramos

6 Leonardo Bonucci

7 Cristiano Ronaldo

8 Luka Modric

9 Lionel Messi

10 Toni Kroos

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Mike Plastow

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Marcelo

5 Luis Suarez

6 Nemanja Matic

7 Robert Lewandowski

8 Casemiro

9 Pierre-Emerick Aubameyang

10 Isco

Manager: Heimir Hallgrímsson

Team: Real Madrid

Keir Radnedge

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Gianluigi Buffon

4 Edinson Cavani

5 Robert Lewandowski

6 Harry Kane

7 Mohamed Salah

8 Luka Modric

9 Neymar

10 Tim Cahill

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Kereem Ruiz

1 Lionel Messi

2 Neymar

3 Luka Modric

4 Cristiano Ronaldo

5 Gianluigi Buffon

6 Marcelo

7 Sergio Ramos

8 Kylian Mbappe

9 N’Golo Kante

10 Kevin De Bruyne

Manager: Pep Guardiola

Team: Real Madrid

Emanuel Rosu

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Luka Modric

4 Gianluigi Buffon

5 Kevin De Bruyne

6 Falcao

7 Neymar

8 Jan Oblak

9 Dani Carvajal

10 Harry Kane

Manager: Mauricio Pochettino

Team: Monaco

Seo Hyung-wook

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Eden Hazard

4 Luca Modric

5 N’Golo Kante

6 Neymar

7 Leonardo Bonucci

8 Marcelo

9 Tony Kroos

10 Luis Suarez

Manager: Antonio Conte

Team: Syria

Manos Staramopoulos

1 Cristiano Ronaldo

2 Luka Modric

3 Neymar

4 Sergio Ramos

5 Lionel Messi

6 Gianluigi Buffon

7 Paulo Dybala

8 Jan Oblak

9 Kylian Mbappe

10 Antoine Griezmann

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Milorad Stojmanovski

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Dani Alves

5 Tony Kroos

6 Luka Modric

7 Antoine Griezmann

8 Kylian Mbappe

9 Marcus Rashford

10 Edinson Cavani

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Jacques Sys

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Robert Lewandowski

4 Neymar

5 Kevin De Bruyne

6 Toni Kroos

7 Eden Hazard

8 Edinson Cavani

9 Gonzalo Higuain

10 Paulo Dybala

Manager: Pep Guardiola

Team: Manchester City

Rok Tamse

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Harry Kane

5 Luka Modric

6 Gianluigi Buffon

7 Paul Dybala

8 Jan Oblak

9 Robert Lewandowski

10 Pierre-Emerick Aubameyang

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Troels Bager Thogersen

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 N’Golo Kante

4 Kevin De Bruyne

5 David De Gea

6 Luka Modric

7 Paulo Dybala

8 Neymar

9 Robert Lewandowski

10 Harry Kane

Manager: Zinedine Zidane

Team: Chapecoense

Cees Van Cuilenborg

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Neymar

4 Kevin De Bruyne

5 Toni Kroos

6 Luka Modric

7 Eden Hazard

8 Robert Lewandowski

9 Edinson Cavani

10 Kylian Mbappe

Manager: Pep Guardiola

Team: Real Madrid

Mike Woitalla

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandowski

4 Paulo Dybala

5 Neymar

6 Mohamed Salah

7 Harry Kane

8 Kevin De Bruyne

9 Edinson Cavani

10 Kylian Mbappe

Manager: Renato Gaucho Portaluppi

Team: Real Madrid

Vijhay Vick

1 Cristiano Ronaldo

2 Toni Kroos

3 Lionel Messi

4 Gianluigi Buffon

5 Luka Modric

6 Isco

7 N’Golo Kante

8 David De Gea

9 Sergio Ramos

10 Antoine Griezmann

Manager: Zinedine Zidane

Team: Iran

Oleg Zadernovsky

1 Cristiano Ronaldo

2 Gianluigi Buffon

3 Harry Cane

4 Lionel Messi

5 Neymar

6 Robert Lewandowski

7 Toni Kroos

8 Sergio Ramos

9 Paul Pogba

10 Paulo Dybala

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid

Wladysław Zmuda

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandowski

4 Neymar

5 Sergio Ramos

6 Harry Kane

7 Kevin De Bruyne

8 Kylian Mbappe

9 Eden Hazard

10 Luca Modric

Manager: Zinedine Zidane

Team: Real Madrid