ESM Team of the Month – Results for January 2021 February 19, 2021

Each month we collate the votes from our colleagues in European Sports Media to determine the Team of the Month. Here’s the ESM XI for January 2021.

ESM XI

SEASON RANKINGS

Cumulative votes through the season

GOALKEEPERS

Jan Oblak (Atletico Madrid) 20

Ederson (Manchester City) 5

Edouard Mendy (Chelsea) 5

Gianluigi Donnarumma (Milan) 4

David De Gea (Manchester United) 3

Manuel Neuer (Bayern Munich 2

Thibaut Courtois (Real Madrid) 2

Andrea Consigli (Sassuolo) 1

Alex Remiro (Real Sociedad) 1

Koen Casteels (Wolfsburg) 1

David Marshall (Derby County) 1

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) 1

Gianluigi Buffon (Juventus) 1

Antonio Adan (Sporting) 1

Alisson (Liverpool) 1

Bernd Leno (Arsenal) 1

Mike Maignan (Lille) 1

Bono (Sevilla) 1

DEFENDERS

Sergio Ramos (Real Madrid) 14

Theo Hernandez (Milan) 11

Angelino (RB Leipzig) 10

Ruben Dias (Manchester City) 9

Mario Hermoso (Atletico Madrid) 9

Stefan Savic (Atletico Madrid) 8

Jose Gimenez (Atletico Madrid) 8

Andy Robertson (Liverpool) 7

Achraf Hakimi (Internazionale) 7

Joao Cancelo (Manchester City) 7

John Stones (Manchester City) 6

David Alaba (Bayern Munich) 6

Mats Hummels (Borussia Dortmund) 5

Benjamin Pavard (Bayern Munich) 5

Dayot Upamecano (RB Leipzig) 5

Ben Chilwell (Chelsea) 4

Juan Cuadrado (Juventus) 4

Simon Kjaer (Milan) 4

Kieran Trippier (Atletico Madrid) 4

Kurt Zouma (Chelsea) 4

Thiago Silva (Chelsea) 3

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 3

Dani Carvajal (Real Madrid) 3

Danilo (Juventus) 3

Jose Fonte (Lille) 3

Guillermo Maripan (Monaco) 2

Felipe (Atletico Madrid) 2

Reece James (Chelsea) 2

Thomas Meunier (Borussia Dortmund) 2

Sergio Reguilon (Tottenham Hotspur) 2

Alessio Romagnoli (Milan) 2

Lucas Vazquez (Real Madrid) 2

Francesco Acerbi (Lazio) 1

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) 1

Jordan Amavi (Marseille) 1

Dedryck Boyata (Hertha Berlin) 1

Cala (Cadiz) 1

Davide Calabria (Milan) 1

Sebastian Coates (Sporting) 1

Eric Dier (Tottenham Hotspur) 1

Dodo (Shakhtar Donetsk) 1

Jean-Kevin Duverne (Brest) 1

Fabinho (Liverpool) 1

Faitout Maouassa (Rennes) 1

Nicolas Gavory (Standard Liege) 1

Vincenzo Grifo (Freiburg) 1

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) 1

Lucas Hernandez (Bayern Munich) 1

Michael Keane (Everton) 1

Joules Kounde (Sevilla) 1

Harry Maguire (Manchester United) 1

Chancel Mbemba (Porto) 1

Willi Orban (RB Leipzig) 1

Pepe (Porto) 1

Zaidu Sanusi (Porto) 1

Niklas Sule (Bayern Munich) 1

Pau Torres (Villarreal) 1

Raphael Varane (Real Madrid) 1

Kyle Walker (Manchester City) 1

Cristian Romero (Atalanta) 1

Jordi Alba (Barcelona) 1

Stefan de Vrij (Internazionale) 1

Ronald Araujo (Barcelona) 1

Robin Gosens (Atalanta) 1

Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach) 1

Brandon Mechele (Club Brugge) 1

Nuno Mendes (Sporting) 1

Leonardo Spinazzola (Roma) 1

MIDFIELDERS

Bruno Fernandes (Manchester United) 19

Son Heung-min (Tottenham Hotspur) 14

Ilkay Gundogan (Manchester City) 14

Joshua Kimmich (Bayern Munich) 14

Kevin De Bruyne (Manchester City) 12

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 6

Thomas Muller (Bayern Munich) 6

Frenkie de Jong (Barcelona) 6

Diogo Jota (Liverpool) 5

Luka Modric (Real Madrid) 5

Casemiro (Real Madrid) 4

Mikel Merino (Real Sociedad) 4

Leon Goretzka (Bayern Munich) 3

Hakan Calhanoglu (Milan) 3

Franck Kessie (Milan) 3

Houssem Aouar (Lyon) 2

Karl Toko Ekambi (Lyon) 2

Lars Stindl (Borussia Monchengladbach) 2

Toni Kroos (Real Madrid) 2

Kingsley Coman (Bayern Munich) 2

Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) 2

Max Kruse (Union Berlin) 2

James Rodriguez (Everton) 2

David Silva (Real Sociedad) 2

Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) 1

Benjamin Andre (Lille) 1

James Maddison (Leicester City) 1

Leon Bailey (Bayer Leverkusen) 1

Jonathan Bamba (Lille) 1

Ismael Bennacer (Milan) 1

Domenico Berardi (Sassuolo) 1

Phil Foden (Manchester City) 1

Papu Gomez (Sevilla) 1

Jack Grealish (Aston Villa) 1

N’Golo Kante (Chelsea) 1

Davy Klaassen (Ajax) 1

Koke (Atletico Madrid) 1

Manuel Locatelli (Sassuolo) 1

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) 1

Dani Olmo (RB Leipzig) 1

Riyad Mahrez (Manchester City) 1

Henrikh Mkhitaryan (Roma) 1

Mason Mount (Chelsea) 1

Leandro Paredes (Paris Saint-Germain) 1

Yusuf Yazici (Lille) 1

Pedri (Barcelona) 1

Luis Alberto (Lazio) 1

Marcos Llorente (Atletico Madrid) 1

Raul Garcia (Athletic Bilbao) 1

Nicolo Barella (Internazionale) 1

Jordan Henderson (Liverpool) 1

Thomas Lemar (Atletico Madrid) 1

Paul Pogba (Manchester United) 1

FORWARDS

Robert Lewandowski (Bayern Munich) 39

Zlatan Ibrahimovic (Milan) 14

Erling Haaland (Borussia Dortmund) 12

Romelu Lukaku (Internazionale) 9

Joao Felix (Atletico Madrid) 7

Cristiano Ronaldo (Juventus) 7

Harry Kane (Tottenham Hotspur) 6

Youssef En-Nesyri (Sevilla) 6

Luis Suarez (Atletico Madrid) 6

Karim Benzema (Real Madrid) 6

Lionel Messi (Barcelona) 5

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 4

Mohamed Salah (Liverpool) 4

Ciro Immobile (Lazio) 4

Marcus Rashford (Manchester United) 3

Andre Silva (Eintracht Frankfurt) 3

Jamie Vardy (Leicester City) 2

Burak Yilmaz (Lille) 2

Pote (Sporting) 1

Iago Aspas (Celta Vigo) 1

Anwar El Ghazi (Aston Villa) 1

Olivier Giroud (Chelsea) 1

Sadio Mane (Liverpool) 1

Dominic Calvert-Lewin (Everton) 1

Alvaro Morata (Juventus) 1

Kevin Volland (Monaco) 1

Hakim Ziyech (Chelsea) 1

Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo) 1

Josip Ilicic (Atalanta) 1

Antoine Griezmann (Barcelona) 1

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 1

ESM MEMBERS: A Bola (Portugal), Fanatik (Turkey), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Germany), La Gazzetta dello Sport (Italy), Kicker (Germany), Marca (Spain), Nemzeti Sport (Hungary), Sport-Express (Russia), Sport/Foot (Belgium), De Telegraaf (Netherlands), TIPS Bladet (Denmark), ElfVoetbal (Netherlands), World Soccer (England).