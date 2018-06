January 2012 transfers – latest update

January transfer window arrivals

The list will be updated throughout January.

England

Thierry Henry – New York Red Bulls (USA) to Arsenal (on loan)

Robbie Keane – Los Angeles Galaxy (USA) to Aston Villa (on loan)

Enda Stevens – Shamrock Rovers (RoI) to Aston Villa

Anthony Modeste – Bordeaux (Fra) to Blackburn Rovers (on loan)

Gary Cahill – Bolton Wanderers to Chelsea

Landon Donovan – Los Angeles Galaxy (USA) to Everton (on loan)

Darron Gibson – Manchester United to Everton

Lasse Vigen Christensen – Midtjylland (Den) to Fulham

Jack Grimmer – Aberdeen (Sco) to Fulham

Jordan Ibe – Wycombe Wanderers to Liverpool

Paul Scholes – unattached to Manchester United

Papiss Demba Cisse – Freiburg (Ger) to Newcastle United

Federico Macheda – Manchester United to QPR (on loan)

Rory Donnelly – Cliftonville (RoI) to Swansea City

Josh McEachran – Chelsea to Swansea City (on loan)

Gylfi Sigurdsson – Hoffenheim (Ger) to Swansea City (on loan)

Darnel Situ – Lens (Fra) to Swansea City

Scott Allan – Dundee United (Sco) to West Bromwich Albion

Emmanuel Frimpong – Arsenal to Wolverhampton Wanderers (on loan)

Eggert Jonsson – Hearts (Sco) to Wolverhampton Wanderers

France

Eduardo – Lens to Ajaccio

Mariano – Fluminense (Bra) to Bordeaux

Ludovic Obraniak – Lille to Bordeaux

Abel Khaled – Epinal to Brest

Hakeem Achour – Ivry to Dijon

Gael Kakuta – Chelsea (Eng) to Dijon (on loan)

Koro Issa Kone – Spartak Trnava (Slk) to Dijon

Bennard Yao Kumordzi – Panionios (Gre) to Dijon

Daniel Yeboah – ASEC Mimosas (IvC) to Dijon

Thomas Kahlenberg – Wolfsburg (Ger) to Evian (on loan)

Nolan Roux – Brest to Lille

Moustapha Bayal Sall – Saint-Etienne to Nancy (on loan)

Yohan Mollo – Granada (Spa) to Nancy (on loan)

Sebastien Puygrenier – Zenit (Rus) to Nancy (on loan)

Kevin Anin – Sochaux to Nice

Maxwell – Barcelona (Spa) to Paris Saint-Germain

Pierre-Emerick Aubameyang – Milan (Ita) to Saint-Etienne

Yaya Banana – Esperance (Tun) to Sochaux

Thierry Doubai – Udinese (Ita) to Sochaux (on loan)

Pape Camara – Standard Liege (Blg) to Valenciennes

Germany

Jan Moravek – Schalke to Augsburg (on loan)

Bernd Leno – Stuttgart to Bayer Leverkusen

Tolga Cigerci – Wolfsburg to Borussia M’gladbach (on loan)

Alexander Ring – HJK Helsinki (Fin) to Borussia M’gladbach (on loan)

Mikael Ishak – Assyriska Foreningen (Swe) to Cologne

Diagne Fallou – Metz (Fra) to Freiburg

Seb Freis – Cologne to Freiburg

Karim Guede – Slovan Bratislava (Slk) to Freiburg

Michael Lumb – Zenit (Rus) to Freiburg (on loan)

Stefan Thesker – Twente (Hol) to Hoffenheim

Sandro Wieser – Basle (Swi) to Hoffenheim

Nicolai Jorgensen – Bayer Leverkusen to Kaiserslautern (on loan)

Jakub Swierczok – Polonia Bytom (Pol) to Kaiserslautern

Sandro Wagner – Werder Bremen to Kaiserslautern (on loan)

Loris Karius – Manchester City (Eng) to Mainz

Hanno Balitsch – Bayer Leverkusen to Nuremberg

Adam Hlousek – Baumit Jablonec (CzR) to Nuremburg

Chinedu Obasi – Hoffenheim to Schalke (on loan)

Gotoku Sakai – Albirex Niigata (Jap) to Stuttgart (on loan)

Felipe Lopes – Nacional (Por) to Wolfsburg

Ferhan Hasani – Shkendija (Mac) to Wolfsburg

Petr Jiracek – Viktoria Plzen (CzR) to Wolfsburg

Slobodan Medojevic – Vojvodina Novi Sad (Ser) to Wolfsburg

Ricardo Rodriguez – Zurich (Swi) to Wolfsburg

Giovanni Sio – Sion (Swi) to Wolfsburg

Ibrahim Sissoko– Academica (Por) to Wolfsburg

Vieirinha – PAOK (Gre) to Wolfsburg

Italy

Daniel Pudil – Granada (Spa) to Cesena (on loan)

Alberto Gilardino – Fiorentina to Genoa

Giuseppe Sculli – Lazio to Genoa

Marco Borriello – Roma to Juventus (on loan)

Emiliano Alfaro – Liverpool (Uru) to Lazio

Alexander Merkel – Genoa to Milan (on loan)

Djamel Mesbah – Lecce to Milan

Eduardo Vargas – Universidad de Chile (Chl) to Napoli

Andrea Caracciolo – Genoa to Novara (on loan)

Daniel Jensen – unattached to Novara

Giuseppe Mascara – Napoli to Novara

Massimo Donati – Bari to Palermo

Agon Mehmeti – Malmo (Swe) to Palermo

Franco Vazquez – Belgrano (Arg) to Palermo

Emiliano Viviano – Internazionale to Palermo

Jonathan – Internazionale to Parma (on loan)

David Lofquist – Mjalby (Swe) to Parma

Nicolas Lopez – Nacional (Uru) to Roma

Gelson Fernandes – Saint-Etienne (Fra) to Udinese (on loan)

Spain

Matias Campos – Audax Italiano (Chl) to Granada

Gabriel Silva – Udinese (Ita) to Granada (on loan)

Carlos Kameni – Espanyol to Malaga

Carlos Aranda – Levante to Real Zaragoza

Tomislav Dujmovic – Dynamo Moscow (Rus) to Real Zaragoza (on loan)

Javier Hervas – Cordoba to Sevilla

Jose Antonio Reyes – Atletico Madrid to Sevilla

Adrian Colunga – Getafe to Sporting Gijon (on loan)