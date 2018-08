Stay up to date with each and every game in the Bundesliga by checking out our full fixture list.

Bundesliga Fixtures Take a look at the full schedule for the German Bundesliga here. AUGUST 24

Bayern Munich v Hoffenheim AUGUST 25

B Monchengladbach v Bayer Leverkusen

Dusseldorf v Augsburg

Freiburg v Eintracht Frankfurt

Hertha Berlin v Nuremberg

Werder Bremen v Hanover

Wolfsburg v Schalke AUGUST 26

Dortmund v RB Leipzig

Mainz v Stuttgart AUGUST 31

Hanover v Dortmund SEPTEMBER 1

Augsburg v B Monchengladbach

Bayer Leverkusen v Wolfsburg

Eintracht Frankfurt v Werder Bremen

Hoffenheim v Freiburg

Nuremberg v Mainz

Stuttgart v Bayern Munich SEPTEMBER 2

RB Leipzig v Dusseldorf

Schalke v Hertha Berlin SEPTEMBER 14

Dortmund v Eintracht Frankfurt SEPTEMBER 15

Bayern Munich v Bayer Leverkusen

B Monchengladbach v Schalke

Dusseldorf v Hoffenheim

Mainz v Augsburg

RB Leipzig v Hanover

Wolfsburg v Hertha Berlin SEPTEMBER 16

Freiburg v Stuttgart

Werder Bremen v Nuremberg SEPTEMBER 21

Stuttgart v Dusseldorf SEPTEMBER 22

Augsburg v Werder Bremen

Hertha Berlin v B Monchengladbach

Hoffenheim v Dortmund

Nuremberg v Hanover

Schalke v Bayern Munich

Wolfsburg v Freiburg SEPTEMBER 23

Bayer Leverkusen v Mainz

Eintracht Frankfurt v RB Leipzig SEPTEMBER 25

Bayern Munich v Augsburg

Freiburg v Schalke

Hanover v Hoffenheim

Werder Bremen v Hertha Berlin SEPTEMBER 26

B Monchengladbach v Eintracht Frankfurt

Dortmund v Nuremberg

Dusseldorf v Bayer Leverkusen

Mainz v Wolfsburg

RB Leipzig v Stuttgart SEPTEMBER 28

Hertha Berlin v Bayern Munich SEPTEMBER 29

Bayer Leverkusen v Dortmund

Hoffenheim v RB Leipzig

Nuremberg v Dusseldorf

Schalke v Mainz

Stuttgart v Werder Bremen

Wolfsburg v B Monchengladbach SEPTEMBER 30

Augsburg v Freiburg

Eintracht Frankfurt v Hanover OCTOBER 6

Bayern Munich v B Monchengladbach

Dortmund v Augsburg

Dusseldorf v Schalke

Freiburg v Bayer Leverkusen

Hanover v Stuttgart

Hoffenheim v Eintracht Frankfurt

Mainz v Hertha Berlin

RB Leipzig v Nuremberg

Werder Bremen v Wolfsburg OCTOBER 20

Augsburg v RB Leipzig

B Monchengladbach v Mainz

Bayer Leverkusen v Hanover

Eintracht Frankfurt v Dusseldorf

Hertha Berlin v Freiburg

Nuremberg v Hoffenheim

Schalke v Werder Bremen

Stuttgart v Dortmund

Wolfsburg v Bayern Munich OCTOBER 27

Dortmund v Hertha Berlin

Dusseldorf v Wolfsburg

Freiburg v B Monchengladbach

Hanover v Augsburg

Hoffenheim v Stuttgart

Mainz v Bayern Munich

Nuremberg v Eintracht Frankfurt

RB Leipzig v Schalke

Werder Bremen v Bayer Leverkusen NOVEMBER 3

Augsburg v Nuremberg

B Monchengladbach v Dusseldorf

Bayer Leverkusen v Hoffenheim

Bayern Munich v Freiburg

Hertha Berlin v RB Leipzig

Mainz v Werder Bremen

Schalke v Hanover

Stuttgart v Eintracht Frankfurt

Wolfsburg v Dortmund NOVEMBER 10

Dortmund v Bayern Munich

Dusseldorf v Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt v Schalke

Freiburg v Mainz

Hanover v Wolfsburg

Hoffenheim v Augsburg

Nuremberg v Stuttgart

RB Leipzig v Bayer Leverkusen

Werder Bremen v B Monchengladbach NOVEMBER 24

Augsburg v Eintracht Frankfurt

B Monchengladbach v Hanover

Bayer Leverkusen v Stuttgart

Bayern Munich v Dusseldorf

Freiburg v Werder Bremen

Hertha Berlin v Hoffenheim

Mainz v Dortmund

Schalke v Nuremberg

Wolfsburg v RB Leipzig DECEMBER 1

Dortmund v Freiburg

Dusseldorf v Mainz

Eintracht Frankfurt v Wolfsburg

Hanover v Hertha Berlin

Hoffenheim v Schalke

Nuremberg v Bayer Leverkusen

RB Leipzig v B Monchengladbach

Stuttgart v Augsburg

Werder Bremen v Bayern Munich DECEMBER 8

B Monchengladbach v Stuttgart

Bayer Leverkusen v Augsburg

Bayern Munich v Nuremberg

Freiburg v RB Leipzig

Hertha Berlin v Eintracht Frankfurt

Mainz v Hanover

Schalke v Dortmund

Werder Bremen v Dusseldorf

Wolfsburg v Hoffenheim DECEMBER 15

Augsburg v Schalke

Dortmund v Werder Bremen

Dusseldorf v Freiburg

Eintracht Frankfurt v Bayer Leverkusen

Hanover v Bayern Munich

Hoffenheim v B Monchengladbach

Nuremberg v Wolfsburg

RB Leipzig v Mainz

Stuttgart v Hertha Berlin DECEMBER 19

B Monchengladbach v Nuremberg

Bayern Munich v RB Leipzig

Dusseldorf v Dortmund

Freiburg v Hanover

Hertha Berlin v Augsburg

Mainz v Eintracht Frankfurt

Schalke v Bayer Leverkusen

Werder Bremen v Hoffenheim

Wolfsburg v Stuttgart DECEMBER 22

Augsburg v Wolfsburg

Bayer Leverkusen v Hertha Berlin

Dortmund v B Monchengladbach

Eintracht Frankfurt v Bayern Munich

Hanover v Dusseldorf

Hoffenheim v Mainz

Nuremberg v Freiburg

RB Leipzig v Werder Bremen

Stuttgart v Schalke JANUARY 19

Augsburg v Dusseldorf

Bayer Leverkusen v B Monchengladbach

Eintracht Frankfurt v Freiburg

Hanover v Werder Bremen

Hoffenheim v Bayern Munich

Nuremberg v Hertha Berlin

RB Leipzig v Dortmund

Schalke v Wolfsburg

Stuttgart v Mainz JANUARY 26

B Monchengladbach v Augsburg

Bayern Munich v Stuttgart

Dortmund v Hanover

Dusseldorf v RB Leipzig

Freiburg v Hoffenheim

Hertha Berlin v Schalke

Mainz v Nuremberg

Werder Bremen v Eintracht Frankfurt

Wolfsburg v Bayer Leverkusen FEBRUARY 2

Augsburg v Mainz

Bayer Leverkusen v Bayern Munich

Eintracht Frankfurt v Dortmund

Hanover v RB Leipzig

Hertha Berlin v Wolfsburg

Hoffenheim v Dusseldorf

Nuremberg v Werder Bremen

Schalke v B Monchengladbach

Stuttgart v Freiburg FEBRUARY 9

B Monchengladbach v Hertha Berlin

Bayern Munich v Schalke

Dortmund v Hoffenheim

Dusseldorf v Stuttgart

Freiburg v Wolfsburg

Hanover v Nuremberg

Mainz v Bayer Leverkusen

RB Leipzig v Eintracht Frankfurt

Werder Bremen v Augsburg FEBRUARY 16

Augsburg v Bayern Munich

Bayer Leverkusen v Dusseldorf

Eintracht Frankfurt v B Monchengladbach

Hertha Berlin v Werder Bremen

Hoffenheim v Hanover

Nuremberg v Dortmund

Schalke v Freiburg

Stuttgart v RB Leipzig

Wolfsburg v Mainz FEBRUARY 23

B Monchengladbach v Wolfsburg

Bayern Munich v Hertha Berlin

Dortmund v Bayer Leverkusen

Dusseldorf v Nuremberg

Freiburg v Augsburg

Hanover v Eintracht Frankfurt

Mainz v Schalke

RB Leipzig v Hoffenheim

Werder Bremen v Stuttgart MARCH 2

Augsburg v Dortmund

B Monchengladbach v Bayern Munich

Bayer Leverkusen v Freiburg

Eintracht Frankfurt v Hoffenheim

Hertha Berlin v Mainz

Nuremberg v RB Leipzig

Schalke v Dusseldorf

Stuttgart v Hanover

Wolfsburg v Werder Bremen MARCH 9

Bayern Munich v Wolfsburg

Dortmund v Stuttgart

Dusseldorf v Eintracht Frankfurt

Freiburg v Hertha Berlin

Hanover v Bayer Leverkusen

Hoffenheim v Nuremberg

Mainz v B Monchengladbach

RB Leipzig v Augsburg

Werder Bremen v Schalke MARCH 16

Augsburg v Hanover

B Monchengladbach v Freiburg

Bayer Leverkusen v Werder Bremen

Bayern Munich v Mainz

Eintracht Frankfurt v Nuremberg

Hertha Berlin v Dortmund

Schalke v RB Leipzig

Stuttgart v Hoffenheim

Wolfsburg v Dusseldorf MARCH 30

Dortmund v Wolfsburg

Dusseldorf v B Monchengladbach

Eintracht Frankfurt v Stuttgart

Freiburg v Bayern Munich

Hanover v Schalke

Hoffenheim v Bayer Leverkusen

Nuremberg v Augsburg

RB Leipzig v Hertha Berlin

APRIL 6

Augsburg v Hoffenheim

B Monchengladbach v Werder Bremen

Bayer Leverkusen v RB Leipzig

Bayern Munich v Dortmund

Hertha Berlin v Dusseldorf

Mainz v Freiburg

Schalke v Eintracht Frankfurt

Stuttgart v Nuremberg

Wolfsburg v Hanover APRIL 13

Dortmund v Mainz

Dusseldorf v Bayern Munich

Eintracht Frankfurt v Augsburg

Hanover v B Monchengladbach

Hoffenheim v Hertha Berlin

Nuremberg v Schalke

RB Leipzig v Wolfsburg

Stuttgart v Bayer Leverkusen

Werder Bremen v Freiburg APRIL 20

Augsburg v Stuttgart

B Monchengladbach v RB Leipzig

Bayer Leverkusen v Nuremberg

Bayern Munich v Werder Bremen

Freiburg v Dortmund

Hertha Berlin v Hanover

Mainz v Dusseldorf

Schalke v Hoffenheim

Wolfsburg v Eintracht Frankfurt APRIL 27

Augsburg v Bayer Leverkusen

Dortmund v Schalke

Dusseldorf v Werder Bremen

Eintracht Frankfurt v Hertha Berlin

Hanover v Mainz

Hoffenheim v Wolfsburg

Nuremberg v Bayern Munich

RB Leipzig v Freiburg

Stuttgart v B Monchengladbach MAY 4

B Monchengladbach v Hoffenheim

Bayer Leverkusen v Eintracht Frankfurt

Bayern Munich v Hanover

Freiburg v Dusseldorf

Hertha Berlin v Stuttgart

Mainz v RB Leipzig

Schalke v Augsburg

Werder Bremen v Dortmund

Wolfsburg v Nuremberg MAY 11

Augsburg v Hertha Berlin

Bayer Leverkusen v Schalke

Dortmund v Dusseldorf

Eintracht Frankfurt v Mainz

Hanover v Freiburg

Hoffenheim v Werder Bremen

Nuremberg v B Monchengladbach

RB Leipzig v Bayern Munich

Stuttgart v Wolfsburg MAY 18

B Monchengladbach v Dortmund

Bayern Munich v Eintracht Frankfurt

Dusseldorf v Hanover

Freiburg v Nuremberg

Hertha Berlin v Bayer Leverkusen

Mainz v Hoffenheim

Schalke v Stuttgart

Werder Bremen v RB Leipzig

