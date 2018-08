Ligue 1 Fixtures

OCTOBER 7

Paris SG v Lyon

OCTOBER 20

Caen v Guingamp

Dijon v Lille

Lyon v Nimes

Montpellier v Bordeaux

Nantes v Toulouse

Nice v Marseille

Paris SG v Amiens

Reims v Angers

Saint-Etienne v Rennes

Strasbourg v Monaco

OCTOBER 27

Amiens v Nantes

Angers v Lyon

Bordeaux v Nice

Guingamp v Strasbourg

Lille v Caen

Monaco v Dijon

Nimes v Saint-Etienne

Rennes v Reims

Toulouse v Montpellier

OCTOBER 28

Marseille v Paris SG

NOVEMBER 3

Caen v Rennes

Dijon v Nimes

Lyon v Bordeaux

Montpellier v Marseille

Nantes v Guingamp

Nice v Amiens

Paris SG v Lille

Reims v Monaco

Saint-Etienne v Angers

Strasbourg v Toulouse

NOVEMBER 10

Angers v Montpellier

Bordeaux v Caen

Guingamp v Lyon

Lille v Strasbourg

Marseille v Dijon

Nimes v Nice

Rennes v Nantes

Saint-Etienne v Reims

Toulouse v Amiens

NOVEMBER 11

Monaco v Paris SG

NOVEMBER 24

Amiens v Marseille

Caen v Monaco

Dijon v Bordeaux

Lyon v Saint-Etienne

Montpellier v Rennes

Nantes v Angers

Nice v Lille

Paris SG v Toulouse

Reims v Guingamp

Strasbourg v Nimes

DECEMBER 1

Angers v Caen

Bordeaux v Paris SG

Guingamp v Nice

Lille v Lyon

Marseille v Reims

Monaco v Montpellier

Nimes v Amiens

Rennes v Strasbourg

Saint-Etienne v Nantes

Toulouse v Dijon

DECEMBER 5

Amiens v Monaco

Bordeaux v Saint-Etienne

Caen v Nimes

Dijon v Guingamp

Lyon v Rennes

Montpellier v Lille

Nantes v Marseille

Nice v Angers

Reims v Toulouse

Strasbourg v Paris SG

DECEMBER 8

Angers v Bordeaux

Guingamp v Amiens

Lille v Reims

Monaco v Nice

Nimes v Nantes

Paris SG v Montpellier

Rennes v Dijon

Saint-Etienne v Marseille

Strasbourg v Caen

Toulouse v Lyon

DECEMBER 15

Amiens v Angers

Caen v Toulouse

Dijon v Paris SG

Guingamp v Rennes

Lyon v Monaco

Marseille v Bordeaux

Nantes v Montpellier

Nice v Saint-Etienne

Nimes v Lille

Reims v Strasbourg

DECEMBER 22

Angers v Marseille

Bordeaux v Amiens

Lille v Toulouse

Monaco v Guingamp

Montpellier v Lyon

Paris SG v Nantes

Reims v Caen

Rennes v Nimes

Saint-Etienne v Dijon

Strasbourg v Nice

JANUARY 12

Amiens v Paris SG

Caen v Lille

Dijon v Montpellier

Guingamp v Saint-Etienne

Lyon v Reims

Nantes v Rennes

Nice v Bordeaux

Nimes v Angers

Toulouse v Strasbourg

JANUARY 13

Marseille v Monaco

JANUARY 19

Angers v Nantes

Bordeaux v Dijon

Caen v Marseille

Lille v Amiens

Monaco v Strasbourg

Nimes v Toulouse

Paris SG v Guingamp

Reims v Nice

Rennes v Montpellier

JANUARY 20

Saint-Etienne v Lyon

JANUARY 26

Amiens v Lyon

Dijon v Monaco

Guingamp v Reims

Marseille v Lille

Montpellier v Caen

Nantes v Saint-Etienne

Nice v Nimes

Paris SG v Rennes

Strasbourg v Bordeaux

Toulouse v Angers

FEBRUARY 2

Angers v Dijon

Bordeaux v Guingamp

Caen v Nantes

Lille v Nice

Monaco v Toulouse

Nimes v Montpellier

Reims v Marseille

Rennes v Amiens

Saint-Etienne v Strasbourg

FEBRUARY 3

Lyon v Paris SG

FEBRUARY 9

Amiens v Caen

Dijon v Marseille

Guingamp v Lille

Montpellier v Monaco

Nantes v Nimes

Nice v Lyon

Paris SG v Bordeaux

Rennes v Saint-Etienne

Strasbourg v Angers

Toulouse v Reims

FEBRUARY 16

Angers v Nice

Bordeaux v Toulouse

Caen v Strasbourg

Lille v Montpellier

Lyon v Guingamp

Marseille v Amiens

Monaco v Nantes

Nimes v Dijon

Reims v Rennes

Saint-Etienne v Paris SG

FEBRUARY 23

Amiens v Nice

Dijon v Saint-Etienne

Guingamp v Angers

Montpellier v Reims

Nantes v Bordeaux

Paris SG v Nimes

Rennes v Marseille

Strasbourg v Lille

Toulouse v Caen

FEBRUARY 24

Monaco v Lyon

MARCH 2

Angers v Monaco

Bordeaux v Montpellier

Caen v Paris SG

Guingamp v Nantes

Lille v Dijon

Lyon v Toulouse

Marseille v Saint-Etienne

Nice v Strasbourg

Nimes v Rennes

Reims v Amiens

MARCH 9

Amiens v Nimes

Dijon v Reims

Marseille v Nice

Monaco v Bordeaux

Montpellier v Angers

Nantes v Paris SG

Rennes v Caen

Saint-Etienne v Lille

Strasbourg v Lyon

Toulouse v Guingamp

MARCH 16

Angers v Amiens

Bordeaux v Rennes

Caen v Saint-Etienne

Guingamp v Dijon

Lille v Monaco

Lyon v Montpellier

Nice v Toulouse

Nimes v Strasbourg

Reims v Nantes

MARCH 17

Paris SG v Marseille

MARCH 31

Amiens v Bordeaux

Dijon v Nice

Marseille v Angers

Monaco v Caen

Montpellier v Guingamp

Nantes v Lille

Rennes v Lyon

Saint-Etienne v Nimes

Strasbourg v Reims

Toulouse v Paris SG

APRIL 6

Amiens v Saint-Etienne

Angers v Rennes

Bordeaux v Marseille

Guingamp v Monaco

Lyon v Dijon

Nice v Montpellier

Nimes v Caen

Paris SG v Strasbourg

Reims v Lille

Toulouse v Nantes

APRIL 13

Caen v Angers

Dijon v Amiens

Lille v Paris SG

Marseille v Nimes

Monaco v Reims

Montpellier v Toulouse

Nantes v Lyon

Rennes v Nice

Saint-Etienne v Bordeaux

Strasbourg v Guingamp

APRIL 20

Dijon v Rennes

Guingamp v Marseille

Lyon v Angers

Nantes v Amiens

Nice v Caen

Nimes v Bordeaux

Reims v Saint-Etienne

Strasbourg v Montpellier

Toulouse v Lille

APRIL 21

Paris SG v Monaco

APRIL 28

Amiens v Strasbourg

Angers v Reims

Bordeaux v Lyon

Caen v Dijon

Lille v Nimes

Marseille v Nantes

Montpellier v Paris SG

Nice v Guingamp

Rennes v Monaco

Saint-Etienne v Toulouse

MAY 4

Bordeaux v Angers

Guingamp v Caen

Lyon v Lille

Monaco v Saint-Etienne

Montpellier v Amiens

Nantes v Dijon

Paris SG v Nice

Reims v Nimes

Strasbourg v Marseille

Toulouse v Rennes

MAY 11

Amiens v Toulouse

Angers v Paris SG

Caen v Reims

Dijon v Strasbourg

Lille v Bordeaux

Nice v Nantes

Nimes v Monaco

Rennes v Guingamp

Saint-Etienne v Montpellier

MAY 12

Marseille v Lyon

MAY 18

Bordeaux v Reims

Guingamp v Nimes

Lille v Angers

Lyon v Caen

Monaco v Amiens

Montpellier v Nantes

Paris SG v Dijon

Saint-Etienne v Nice

Strasbourg v Rennes

Toulouse v Marseille

MAY 25

Amiens v Guingamp

Angers v Saint-Etienne

Caen v Bordeaux

Dijon v Toulouse

Marseille v Montpellier

Nantes v Strasbourg

Nice v Monaco

Nimes v Lyon

Reims v Paris SG

Rennes v Lille

With the end of the World Cup we turn our attention to domestic football. Stay up to date with all the news and transfers by clicking on the highlighted links.