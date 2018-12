Check out how our panel voted in the 2018 World Soccer awards here.

World Soccer Awards 2018 – How The Panel Voted

The 2018 World Soccer Awards are in the books so to see how each of our panel voted and for whom they voted, we have collated all of their selections into this handy list. Check them out below!

Paddy Agnew, Italy

1 Luka Modric

2 Antoine Griezman

3 Kylian Mbappe

4 Cristiano Ronaldo

5 Sergio Ramos

6 Paulo Dybala

7 Alisson Becker

8 Eden Hazard

9 Kevin De Bruyne

10 Leonardo Bonucci

Manager Didier Deschamps

Team France

Juan Carlos Aguero, Costa Rica

1 Kylian Mbappe

2 Luka Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Antoine Griezmann

6 Raphael Varane

7 Mohamed Salah

8 Eden Hazard

9 N’Golo Kante

10 Harry Kane

Manager Didier Deschamps

Team Croatia

Domenic Aquilina, Malta

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Eden Hazard

4 Mohamed Salah

5 Neymar

6 Luis Suarez

7 Luka Modric

8 Sergio Aguero

9 Sadio Mane

10 Kevin De Bruyne

Manager Pep Guardiola

Team France

Sam Beckwith, Czech Rep

1 Luka Modric

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Neymar

5 Kevin De Bruyne

6 Eden Hazard

7 David Silva

8 Robert Lewandowski

9 Sergio Aguero

10 Mohamed Salah

Manager Zlatko Dalic

Team France

Giuseppe Bergomi, Italy

1 Keylor Navas

2 Dani Carvajal

3 Marcelo

4 Casemiro

5 Raphael Varane

6 Sergio Ramos

7 Cristiano Ronaldo

8 Luka Modric

9 Antoine Griezmann

10 Lionel Messi

Manager Zinedine Zidane

Team Real Madrid

Nick Bidwell, England

1 Kylian Mbappe

2 Antoine Griezmann

3 Eden Hazard

4 Kevin De Bruyne

5 Mohamed Salah

6 Raphael Varane

7 Cristiano Ronaldo

8 Lionel Messi

9 Sadio Mane

10 Ivan Rakitic

Manager Didier Deschamps

Team France

Alexander Bobrov, Russia

1 Eden Hazard

2 Kevin De Bruyne

3 Lionel Messi

4 Luka Modric

5 Edinson Cavani

6 Cristiano Ronaldo

7 Marcelo

8 Mohamed Salah

9 Luis Suarez

10 Jan Oblak

Manager Josep Guardiola

Team Manchester City

Boris Bogdanov, Russia

1 Luka Modric

2 Kylian Mbappe

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Eden Hazard

6 Antoine Griezmann

7 Mohammed Salah

8 Neymar

9 N’Golo Kante

10 Marcelo

Manager Didier Deschamps

Team France

Carlos Carpio, Spain

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Antoine Griezmann

4 Kylian Mbappe

5 Harry Kane

6 Raphael Varane

7 Mohamed Salah

8 Lionel Messi

9 Eden Hazard

10 Thibaut Courtois

Manager Zlatko Dalic

Team France

Gabriel Cazenave, Paraguay

1 Luka Modric

2 Kylian Mbappe

3 Antoine Griezmann

4 Cristiano Ronaldo

5 Eden Hazard

6 Marco Reus

7 Mohamed Salah

8 Sadio Mane

9 Virgil Van Dijk

10 Sergio Aguero

Manager Zinedine Zidane

Team Real Madrid

Francois Colin, Belgium

1 Cristiano Ronaldo

2 Luka Modric

3 Lionel Messi

4 Kylian Mbappe

5 Mohamed Salah

6 Eden Hazard

7 Kevin De Bruyne

8 Thibaut Courtois

9 Neymar

10 Paulo Dybala

Manager Pep Guardiola

Team Real Madrid

Dez Corkhill, Malaysia

1 Mohamed Salah

2 Cristiano Ronaldo

3 Luka Modric

4 Kylian Mbappe

5 Virgil Van Dijk

6 Omar Khrbin

7 Chanatip Songkrasin

8 Sergio Ramos

9 Son Heung-min

10 Gonzalo Martinez

Manager Didier Deschamps

Team France

Sean Creedon, Rep Ireland

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Kylian Mbappe

4 Kevin De Bruyne

5 Mohamed Salah

6 Harry Kane

7 Eden Hazard

8 Christianb Eriksen

9 Raphael Varane

10 Lionel Messi

Manager Didier Deschamps

Team France

Peterjon Cresswell, Hungary

1 Luka Modric

2 Kylian Mbappe

3 Eden Hazard

4 Cristiano Ronaldo

5 Kevin De Bruyne

6 Mohamed Salah

7 Lionel Messi

8 Christian Eriksen

9 Harry Kane

10 Jordan Pickford

Manager Zlatko Dalic

Team Croatia

Vicente Dattoli, Brazil

1 Ivan Perisic

2 Cristiano Ronaldo

3 Luka Modric

4 Harry Kane

5 Eden Hazard

6 Kylian Mbappe

7 Lionel Messi

8 Blaise Matuidi

9 Edinson Cavani

10 Griezmann

Manager Gareth Southgate

Team Croatia

Steve Darby, England

1 Raphael Varane

2 Luka Modric

3 Sergio Aguerro

4 Eden Hazard

5 Kevin De Bruyne

6 Ivan Rakitic

7 Harry Kane

8 Mohamed Salah

9 Son Heung-min

10 David De Gea

Manager Didier Deschampes

Team France

Jan Hermen De Bruijn, Holland

1 Luka Modric

2 Eden Hazard

3 Lionel Messi

4 Cristiano Ronaldo

5 Neymar

6 Kylian Mbappe

7 Christian Eriksen

8 Antoine Griezmann

9 David De Gea

10 Mohamed Salah

Manager Zinedine Zidane

Team Real Madrid

Martin Del Palacio Langer, Mexico

1 Antoine Griezmann

2 Luka Modric

3 Lionel Messi

4 Cristiano Ronaldo

5 Neymar

6 Kylian Mbappe

7 Mohamed Salah

8 Kevin De Bruyne

9 Ivan Rakitic

10 Raphael Varane

Manager Didier Deschamps

Team France

Danilo Diaz, Chile

1 Luka Modric

2 Antoine Griezmann

3 Cristiano Ronaldo

4 Eden Hazard

5 Lionel Messi

6 Neymar

7 Casemiro

8 Luis Suarez

9 Mohamed Salah

10 N’Golo Kante

Manager Didier Deschamps

Team France

Les Dickens, Ecuador

1 Antoine Griezmann

2 Luka Modric

3 Kylian Mbappe

4 Kevin De Bruyne

5 Eden Hazard

6 N’Golo Kante

7 Rafael Varane

8 Cristiano Ronaldo

9 Mohamed Salah

10 Jordan Pickford

Manager Didier Deschamps

Team France

Klaas-Jan Droppert, Holland

1 Luka Modric

2 Antoine Griezmann

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Mohamed Saleh

6 Eden Hazard

7 Kevin De Bruyne

8 Ivan Perisic

9 Harry Kane

10 Romelu Lukaku

Manager Didier Deschamps

Team France

Jerzy Dudek, Poland

1 Luka Modric

2 Antoine Griezmann

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Eden Hazard

6 Kevin De Bruyne

7 Mohamed Salah

8 Raphael Varane

9 Sergio Ramos

10 N’Golo Kante

Manager Didier Deschamps

Team France

John Duerden, Asia

1 Kylian Mbappe

2 Luka Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Antoine Greizmann

6 Mohamed Salah

7 Eden Hazard

8 Raphael Varane

9 Neymar

10 Toni Kroos

Manager Jurgen Klopp

Team France

Christian Eichler, Germany

1 Luka Modric

2 Antoine Griezmann

3 Mohamed Salah

4 Cristiano Ronaldo

5 Raphael Varane

6 Harry Kane

7 Kevin De Bruyne

8 Eden Hazard

9 Kylian Mbappe

10 Marcelo

Manager Jurgen Klopp

Team Liverpool

Claudia Ekai, Kenya

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Mohamed Salah

4 Kylian Mbappe

5 Lionel Messi

6 Kevin De Bryune

7 Raphael Varane

8 Antoine Griezmann

9 Harry Kane

10 N’Golo Kante

Manager Didier Deschamps

Team France

Adel Ferdowsipour, Iran

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Kylian Mbappe

4 Luka Modric

5 Eden Hazard

6 Antoine Griezmann

7 Harry Kane

8 Mohamad Salah

9 Kevin De Bruyne

10 Mauro Icardi

Manager Didie Deschamps

Team France

Mark Gleeson, South Africa

1 Antoine Griezmann

2 Kylian Mbappe

3 Luka Modric

4 Lionel Messi

5 Mohamed Salah

6 Kevin De Bruyne

7 Raphael Varane

8 Cristiano Ronaldo

9 Ivan Rakitic

10 Eden Hazard

Manager Didier Deschamps

Team France

Miron Goihman, Moldova

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Antoine Griezmann

4 Kylian Mbappe

5 Kevin De Bruyne

6 Lionel Messi

7 Mohamed Salah

8 Marcelo

9 Eden Hazard

10 Sergio Ramos

Manager Didier Deschamps

Team France

Phil Gordon, Scotland

1 Lionel Messi

2 Kylian Mbappe

3 Luka Modric

4 Mohamed Salah

5 Antoine Griezmann

6 Kevin De Bruyne

7 Dries Mertens

8 Harry Kane

9 Robert Lewandowski

10 David Silva

Manager Didier Deschamps

Team France

Rex Gowar, Argentina

1 Antoine Griezmann

2 Cristiano Ronaldo

3 Luka Modric

4 Kylian Mbappe

5 Lionel Messi

6 Kevin De Bruyne

7 Neymar

8 Paulo Dybala

9 Sergio Ramos

10 Eden Hazard

Manager Zlatko Dalic

Team France

Victor Gusev, Russia

1 Cristiano Ronaldo

1 Luka Modric

3 Mohamed Salah

4 Eden Hazard

5 LIonel Messi

6 Kylian Mbappe

7 Antoine Griezmann

8 Harry Kane

9 Danijel Subasic

10 Kevin De Bruyne

Manager Didier Deschamps

Team France

Skapti Hallgrimsson, Iceland

1 Luka Modric

2 Raphael Varane

3 Mohamed Salah

4 Kevin De Bruyne

5 Antoine Griezmann

6 Lionel Messi

7 Cristiano Ronaldo

8 Kylian Mbappe

9 Eden Hazard

10 Sergio Aguero

Manager Pep Guardiola

Team France

Luis Herrera, Mexico

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Antoine Griezmann

4 Mohamed Salah

5 Kylian Mbappe

6 Luka Modric

7 Raphael Varane

8 Eden Hazard

9 Harry Kane

10 Luis Suarez

Manager Didier Deschamps

Team France

Simon Hill, Australia

1 Kylian Mbappe

2 Luka Modric

3 Mohamed Salah

4 Cristiano Ronaldo

5 Eden Hazard

6 Raphael Varane

7 Antoine Griezmann

8 Harry Kane

9 Ivan Rakitic

10 N’Golo Kante

Manager Didier Deschamps

Team France

Jim Holden, England

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Kevin De Bruyne

4 Mohamed Salah

5 Rafael Varane

6 Kylian Mbappe

7 Harry Kane

8 Eden Hazard

9 John Stones

10 Sergio Ramos

Manager Didier Deschamps

Team Real Madrid

Sasa Ibrulj, Bosnia-Herzegovina

1 Luka Modric

2 Kyllian Mbappe

3 Cristiano Ronaldo

4 Kevin De Bruyne

5 Mohamed Salah

6 Lionel Messi

7 Raphael Varane

8 Antoine Griezmann

9 Harry Kane

10 Ivan Rakitie

Manager Didier Deschamps

Team France

Howard Johnson, France

1 Luka Modric

2 Kylian Mbappe

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Antoine Griezmann

6 Eden Hazard

7 Mohamed Salah

8 Kevin De Bruyne

9 Harry Kane

10 Thibault Courtois

Manager Didier Deschamps

Team France

Brian Kerr, Rep Ireland

1 Luka Modric

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Antoine Griezmann

5 Eden Hazard

6 Kylian Mbappe

7 Raphael Varane

8 Diego Godin

9 Kevin De Bruyne

10 Harry Kane

Manager Dicier Deschamps

Team France

Ali Khaled, UAE

1 Lionel Messi

2 Mohamed Salah

3 Kylian Mbappe

4 Luka Modric

5 Antoine Griezmann

6 Cristiano Ronaldo

7 Kevin De Bruyne

8 Eden Hazard

9 Rafael Varane

10 Neymar

Manager Pep Guardiola

Team Manchester City

Roy Kitson, N Ireland

1 Luka Modric

2 Mohamed Salah

3 Kilian Mbappe

4 Cristiano Ronaldo

5 Lionel Messi

6 Eden Hazard

7 Kevin De Bruyne

8 Hugo Lloris

9 Toni Kroos

10 Thibaut Courtois

Manager Didier Deschamps

Team Juventus

Tom Kundert, Portugal

1 Cristiano Ronaldo

2 Lionel Messi

3 Kylian Mbappe

4 Luka Modric

5 Antoine Griezmann

6 Eden Hazard

7 Neymar

8 Raphael Varane

9 Mohamed Salah

10 Harry Kane

Manager Didier Deschamps

Team France

Samindra Kunti, Belgium

1 Kylian Mbappe

2 Luka Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Antoine Griezmann

6 Kevin De Bruyne

7 Raphael Varane

8 N’Golo Kante

9 Ivan Rakitic

10 Harry Kane

Manager Zlatko Dalic

Team Croatia

Dariusz Kurowski, Poland

1 Luka Modric

2 Lionel Messi

3 Antoine Griezmann

4 Cristiano Ronaldo

5 Kevin De Bruyne

6 Harry Kane

7 N’Golo Kante

8 Eden Hazard

9 Kylian Mbappe

10 Sergio Ramos

Manager Didier Deschamps

Team France

Lasana Liburd, Trinidad and Tobago

1 Lionel Messi

2 Luka Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Mohamed Salah

5 Antoine Griezmann

6 Eden Hazard

7 N’Golo Kante

8 Kylian Mbappe

9 Harry Kane

10 Sadio Mane

Manager Zinedine Zidane

Team Real Madrid

Fabio Licari, Italy

1 Antoine Griezmann

2 Luka Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Mohamed Salah

5 Kylian Mbappe

6 Raphael Varane

7 Lionel Messi

8 Harry Kane

9 Eden Hazard

10 Sergio Ramos

Manager Didier Deschamps

Team France

Andrew McKirdy, Japan

1 Luka Modric

2 Eden Hazard

3 Cristiano Ronaldo

4 Kylian Mbappe

5 Mohamed Salah

6 Kevin De Bruyne

7 Lionel Messi

8 Toni Kroos

9 Raphael Varane

10 Harry Kane

Manager Jurgen Klopp

Team France

Abdulrahman Magdy, Egypt

1 Mohamed Salah

2 Luka Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Kylian Mbappe

5 Antoine Griezmann

6 Eden Hazard

7 Lionel Messi

8 Raphael Varane

9 Thibaut Courtois

10 Sergio Ramos

Manager Zinedine Zidane

Team Croatia

Mehmet Cagri Davran, Turkey

1 Kylian Mbappe

2 Luka Modric

3 Cristiano Ronaldo

4 Mario Mandzukic

5 Lionel Messi

6 Antoine Griezmann

7 Sergio Ramos

8 Luis Suarez

9 Sergio Aguero

10 Mohamed Salah

Manager Zinedine Zidane

Team France

Steve Menary, England

1 Cristiano Ronaldo

2 Luka Modric

3 Lionel Messi

4 Eden Hazard

5 David De Gea

6 Mohamed Salah

7 Kevin De Bruyne

8 Antoine Griezmann

9 Harry Kane

10 Kylian Mbappe

Manager Didier Deschamps

Team France

Glenn Moore, England

1 Luka Modric

2 Antoine Griezmann

3 Kylian Mbappe

4 Raphael Varane

5 Mohamed Salah

6 Harry Kane

7 Cristiano Ronaldo

8 Kevin De Bruyne

9 Lionel Messi

10 Ivan Rakitic

Manager Gareth Southgate

Team France

Rasim Movsumzadeh, Azerbaijan

1 Luka Modric

2 Kylian Mbappe

3 Mohamed Salah

4 Eden Hazard

5 Raphael Varane

6 Antoine Griezmann

7 N’Golo Kante

8 Harry Kane

9 Cristiano Ronaldo

10 Lionel Messi

Manager Didier Deschamps

Team France

Andres Must, Estonia

1 Raphael Varane

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Eden Hazard

5 Antoine Griezmann

6 N’Golo Kante

7 Kylian Mbappe

8 Jan Oblak

9 Kevin De Bruyne

10 Virgil Van Dijk

Manager Zlatko Dalie

Team France

Gezim Nushi, Albania

1 Luka Modric

2 Lionel Messi

3 Raphael Varane

4 Cristiano Ronaldo

5 Kylian Mbappe

6 Eden Hazard

7 Ivan Rakitic

8 Antoine Griezmann

9 Paul Pogba

10 Kevin De Bruyne

Manager Zinedine Zidan

Team France

Oluwashina Okeleji, Nigeria

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Lionel Messi

4 Kylian Mbappe

5 Mohamed Salah

6 Harry Kane

7 N’Golo Kante

8 Sergio Ramos

9 Sergio Aguero

10 Eden Hazard

Manager Didier Deschamps

Team France

Michael Oti Adjei, Ghana

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Kyllian Mbappe

4 Luca Modric

5 Eden Hazard

6 Antoinne Griezmann

7 Raphael Verane

8 Luis Suarez

9 Harry Kane

10 Mohammed Salah

Manager Pep Guardiola

Team Manchester City

Vladimir Novak, Serbia

1 Luka Modric

2 Antoine Griezmann

3 Eden Hazard

4 Mohamed Salah

5 Cristiano Ronaldo

6 Neymar

7 Jan Oblak

8 Kevin De Bruyne

9 N’Golo Kante

10 Lionell Messi

Manager Didier Deschamps

Team France

Dejan Panic, Montenegro

1 Cristiano Ronaldo

2 Luka Modric

3 Kylian Mbappe

4 Mohamed Salah

5 Paulo Dybala

6 Eden Hazard

7 Raheem Sterling

8 Robert Lewandovski

9 Mauro Icardi

10 Harry Kane

Manager Didier Deschamps

Team Real Madrid

Rumen Paytashev, Bulgaria

1 Kylian Mbappe

2 Antoine Griezmann

3 Luka Modric

4 Eden Hazard

5 Harry Kane

6 Sergio Ramos

7 Edinson Cavani

8 Raphael Varane

9 Cristiano Ronaldo

10 Luis Suarez

Manager Didier Deschamps

Team Real Madrid

Diego Paz, Honduras

1 Lionel Messi

2 Kylian Mbappe

3 Antoine Griezmann

4 Cristiano Ronaldo

5 Kevin De Bruyne

6 Eden Hazard

7 Mohamed Salah

8 N’Golo Kante

9 Luis Suarez

10 Marcelo

Manager Zinedine Zidane

Team France

Mike Plastow, Japan

1 Kylian Mbappe

2 Luka Modric

3 Marcelo

4 Cristiano Ronaldo

5 Eden Hazard

6 Thibaut Courtois

7 Mohamed Salah

8 Kevin De Bruyne

9 Dani Alves

10 N’Golo Kante

Manager Didier Deschamps

Team France

Ashok Purohit, Oman

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Mohamed Salah

4 Lionel Messi

5 Kylian Mbappe

6 Antoine Griezmann

7 Harry Kane

8 Hugo Lloris

9 Paul Pogba

10 Raphael Varane

Manager Zinedine Zidane

Team Croatia

Keir Radnedge, England

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Lionel Messi

4 Kylian Mbappe

5 Antoine Griezmann

6 Mohamed Salah

7 Harry Kane

8 N’Golo Kante

9 Sergio Ramos

10 Ivan Rakitic

Manager Didier Deschamps

Team France

Emanuel Rosu, Romania

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Lionel Messi

4 Antoine Griezmann

5 Mohamed Salah

6 Kevin De Bruyne

7 Kylian Mbappe

8 Harry Kane

9 Eden Hazard

10 N’Golo Kante

Manager Zinedine Zidane

Team Manchester City

Kereem Ruiz, Mexico

1 Lionel Messi

2 Kylian Mbappe

3 Luka Modric

4 Cristiano Ronaldo

5 Neymar

6 N’Golo Kante

7 Kevin De Bruyne

8 Eden Hazard

9 Antoine Griezmann

10 Hirving Lozano

Manager Zinedine Zidane

Team Real Madrid

Seo Hyung-wook, South Korea

1 Antoine Griezmann

2 Cristiano Ronaldo

3 Eden Hazard

4 Lionel Messi

5 Mohammed Salah

6 Luka Modric

7 Harry Kane

8 N’Golo Kante

9 Kylian Mbappe

10 Kevin De Bruyne

Manager Pep Guardiola

Team France

Milorad Stojmanovski, Macedonia

1 Luka Modric

2 Kylian Mbappe

3 Cristiano Ronaldo

4 Mario Mandzukic

5 Lionel Messi

6 Raphael Varane

7 Harry Kane

8 Mohamed Salah

9 Antoine Griezmann

10 Kevin De Bruyne

Manager Didier Deschamps

Team France

Manos Staramopoulos, Greece

1 Antoine Griezmann

2 Luka Modric

3 Rafa Varane

4 Cristiano Ronaldo

5 Kylian Mbappe

6 Eden Hazard

7 Lionel Messi

8 Mohamed Salah

9 Gareth Bale

10 Neymar

Manager Didier Dechamps (France)

Team France

Jacques Sys, Belgium

1 Luka Modric

2 Eden Hazard

3 Neymar

4 Cristiano Ronaldo

5 Kylian Mbappe

6 Antoine Griezmann

7 Lionel Messi

8 Mohamed Salah

9 Kevin De Bruyne

10 Thibaut Courtois

Manager Didier Deschamps

Team Juventus

Rok Tamse, Slovenia

1 Luka Modric

2 Antoine Griezmann

3 Raphael Varane

4 Kylian Mbappe

5 Cristiano Ronaldo

6 Lionel Messi

7 Eden Hazard

8 Mohamed Salah

9 Kevin De Bruyne

10 Harry Kane

Manager Didier Deschamps

Team France

Troels Bager Thogersen, Denmar

1 Luka Modric

2 Lionel Messi

3 Antoine Griezmann

4 Raphael Varane

5 Mohamed Salah

6 Eden Hazard

7 Diego Godin

8 Ivan Rakitic

9 Kylian Mbappe

10 Kevin De Bruyne

Manager Zinedine Zidane

Team Real Madrid

Clive Tyldesley, England

1 Luka Modric

2 Eden Hazard

3 Lionel Messi

4 Kevin De Bruyne

5 Mohamed Salah

6 Cristiano Ronaldo

7 David Silva

8 Toni Kroos

9 Ivan Perisic

10 Jan Oblak

Team Croatia

Coach Didier Deschamps

Martin Tyler, England

1 Eden Hazard

2 Lionel Messi

3 N’Golo Kante

4 Ivan Rakitic

5 Harry Kane

6 David Silva

7 Cristiano Ronaldo

8 Raheem Sterling

9 Kevin De Bruyne

10 Kyllian Mbappe

Manager Gareth Southgate

Team France

Cees Van Cuilenborg, Holland

1 Lionel Messi

2 Luka Modric

3 Kylian Mbappe

4 Cristiano Ronaldo

5 Eden Hazard

6 David Silva

7 Harry Kane

8 Neymar

9 Antoine Griezmann

10 Virgil van Dijk

Manager Pep Guardiola

Team Manchester City

Vijhay Vick, Malaysia

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Kevin De Bruyne

4 Lionel Messi

5 Antoine Griezmann

6 Luis Suarez

7 Kylian Mbappe

8 Harry Kane

9 Mohamed Salah

10 Eden Hazard

Manager Zlatko Dalic

Team France

Cameron Wilson, China

1 Wu Lei

2 Luka Modric

3 Kylian Mbappe

4 Kevin De Bruyne

5 Lionel Messi

6 Clint Dempsey

7 Luka Jovic

8 Antoine Griezmann

9 Olivier Giroud

10 Edinson Cavani

Manager Didier Deschamps

Team Croatia

Wolfgang Winheim, Austria

1 Luka Modric

2 Kylian Mbappe

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Antoine Griezmann

6 Toni Kroos

7 Mohamed Salah

8 Sergio Ramos

9 Paul Pogba

10 Luis Suarez

Manager Zinedine Zidane

Team France

Carl Worswick, Colombia

1 Luka Modric

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Antoine Griezmann

5 Kylian Mbappe

6 Eden Hazard

7 Raphael Varane

8 Mohamed Salah

9 Kevin De Bruyne

10 Neymar

Manager Zlatko Dalic

Team Croatia

Ouahib Yazid, Algeria

1 Luka Modric

2 Cristiano Ronaldo

3 Lionel Messi

4 Isco

5 Mohamed Salah

6 Raphael Varane

7 Paulo Dybala

8 Karim Benzema

9 Luis Suarez

10 Eden Hazard

Manager Zinedine Zidane

Team Real Madrid

Oleg Zadernovsky, Ukraine

1 Kylian Mbappe

2 Luka Modric

3 Antoine Griezmann

4 Mohamed Salah

5 David Silva

6 Harry Kane

7 Christiano Ronaldo

8 Neymar

9 Kevin De Bruyne

10 Lionel Messi

Manager Zinedine Zidane

Team France

Wladyslaw Zmuda, Poland

1 Luka Modric

2 Lionel Messi

3 Kylian Mbappe

4 Eden Hazard

5 Harry Kane

6 Antoine Griezmann

7 Cristiano Ronaldo

8 Thibaut Courtois

9 Neymar

10 N’Golo Kante

Manager Didier Deschamps

Team France

Don’t forget to follow World Soccer on Facebook and Twitter.