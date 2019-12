Check out how our panel voted in the 2019 World Soccer awards here.

World Soccer Awards 2019 – How The Panel Voted

The 2019 World Soccer Awards are in the books so to see how each of our panel voted and for whom they voted, we have collated all of their selections into this handy list. Check them out below!

Paddy Agnew, Italy

1 Megan Rapinoe

2 Rose Lavelle

3 Jackie Groenen

4 Sofia Jakobsen

5 Amandine Henry

6 Lucy Bronze

7 Asisat Oshoala

8 Alex Morgan

9 Barbara Bonansea

10 Yui Hasegawa

Manager: Jurgen Klopp

Team: Liverpool

Juan Carlos Aguero, Costa Rica

1 Virgil Van Dijk

2 Lonel Messi

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Kylian Mbappe

6 Alisson

7 Frenkie De Jong

8 Mohamed Salah

9 Antoine Griezmann

10 Matthijs De Ligt

Jurgen Klopp

Liverpool

Domenic Aquilina, Malta

1 Lionel Messi

2 Mohamed Salah

3 Cristiano Ronaldo

4 Eden Hazard

5 Raheem Sterling

6 Virgil Van Dijk

7 Kevin De Bruyne

8 Kylian Mbappe

9 Robert Lewandowski

10 Neymar

Jurgen Klopp

Liverpool

Momodou Bah, Gambia

1 Sadio Mane

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Virgil Van Dijk

5 Mohamed Salah

6 Robert Lewandowski

7 Kylian Mbappe

8 Bernardo Silva

9 Riyad Mahrez

10 Luis Suarez

Jurgen Klopp

Liverpool

Sam Beckwith, Czech Republic

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Kylian Mbappe

4 Eden Hazard

5 Sadio Mane

6 Mohamed Salah

7 Cristiano Ronaldo

8 Raheem Sterling

9 Robert Lewandowski

10 Jan Oblak

Jurgen Klopp

Liverpool

Giuseppe Bergomi, Italy

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Mohamed Salah

4 Sadio Mane

5 Eden Hazard

6 Cristiano Ronaldo

7 Kevin De Bruyne

8 Trent Alexander- Arnold

9 Matthijs De Ligt

10 Harry Kane

Jurgen Klopp

Liverpool

Nick Bidwell, England

1 Virgil Van Dijk

2 Roberto Firmino

3 Frenkie De Jong

4 Lionel Messi

5 Cristiano Ronaldo

6 Sadio Mane

7 Bernardo Silva

8 Alisson

9 Dani Alves

10 Dusan Tadic

Jurgen Klopp

Liverpool

Alexander Bobrov, Russia

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Frenkie De Jong

4 Alisson

5 Cristiano Ronaldo

6 Robert Lewandowski

7 Kylian Mbappe

8 Kevin De Bruyne

9 Raheem Sterling

10 Eden Hazard

Jurgen Klopp

Liverpool

Boris Bogdanov, Russia

1 Virgil van Dijk

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandovski

4 Sadio Mane

5 Mohamed Salah

6 Harry Kane

7 Alisson Becker

8 Kevin De Bruyne

9 Son Heung-Min

10 Karim Benzema

Jurgen Klopp

Liverpool

Carlos Carpio, Spain

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Sadio Mane

4 Alisson Becker

5 Raheem Sterling

6 Mohamed Salah

7 Cristiano Ronaldo

8 Kylian Mbappe

9 Robert Lewadowski

10 Frenkie De Jong

Jurgen Klopp

Liverpool

Gabriel Cazenave, Paraguay

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Virgil Van Dijk

4 Kylian Mbappe

5 Bruno Henrique

6 Gabriel Barbosa

7 Everton Ribeiro

8 Mohamed Salah

9 Lorenzo Insigne

10 Ciro Immobile

Francois Colin, Belgium

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Eden Hazard

4 Kevin De Bruyne

5 Virgil Van Dijk

6 Antoine Griezmann

7 Robert Lewandowski

8 Frenkie De Jong

9 Mohamed Salah

10 Marcus Rashford

Jurgen Klopp

Liverpool

Sean Creedon, Rep of Ireland

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Virgil Van Dijk

4 Raheem Sterling

5 Sadio Mane

6 Griezmann

7 Mohamed Salah

8 Kylian Mpappe

9 Sergio Aguero

10 Robert Lewandowski

Jurgen Klopp

Liverpool

Peterjon Cresswell, Hungary

1 Dusan Tadic

2 Lionel Messi

3 Mohamed Salah

4 Sergio Aguero

5 Frenkie De Jong

6 Sadio Mane

7 Luka Jovic

8 Raheem Sterling

9 Christian Eriksen

10 Virgil Van Dijk

Jurgen Klopp

Ajax

Steve Darby, England

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Roberto Firmino

4 Kevin De Bruyne

5 Cristiano Ronaldo

6 Alisson Becker

7 Fabinho

8 Harry Kane

9 Eden Hazard

10 Son Heung-min

Jurgen Klopp

Liverpool

Martin Del Palacio Langer, Mexico

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Frenkie De Jong

6 Kylian Mbappe

7 Matthijs De Ligt

8 Son Heung-min

9 Alisson Becker

10 Sergio Aguero

Jurgen Klopp

Liverpool

Les Dickens, Ecuador

1 Allison Becker

2 Cristiano Ronaldo

3 Lionel Messi

4 Sadie Mane

5 Roberto Firmino

6 Kylian Mbappe

7 Virgil Van Dijk

8 Everton Soares

9 Gabriel Barbosa

10 Luis Suarez

Jurgen Klopp

Liverpool

Klaas-Jan Droppert, Holland

1 Virgil Van Dijk

2 Leonel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Mohammed Salah

5 Matthijs De Ligt

6 Eden Hazard

7 Sadio Mane

8 Frenkie De Jong

9 Ismael Bennacer

10 Christian Pulisic

Jurgen Klopp

Liverpool

Christian Eichler, Germany

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Sadio Mane

4 Frenkie De Jong

5 Robert Lewandowski

6 Trent Alexander-Arnold

7 Kylian Mbappe

8 Raheem Sterling

9 Alisson Becker

10 Mathijs De Ligt

Jurgen Klopp

Liverpool

Claudia Ekai, Kenya

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Mohamed Salah

6 Frenkie De Jong

7 Eden Hazard

8 Kylian Mbappe

9 Raheem Sterling

10 Matthijs De Ligt

Jurgen Klopp

Liverpool

Adel Ferdowsipour, Iran

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Cristiano Ronaldo

4 Sadio Mane

5 Robert Lewandowski

6 Kylian Mbappe

7 Harry Kane

8 Trent Alexander-Arnold

9 Raheem Sterling

10 Bernardo Silva

Jurgen Klopp

Liverpool

Mark Gleeson, South Africa

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Cristiano Ronaldo

4 Sadio Mane

5 Kevin De Bruyne

6 Mohamed Salah

7 Eden Hazard

8 Kylian Mbappe

9 Frenkie De Jong

10 Ismail Bennaceur

Jurgen Klopp

Liverpool

Miron Goihman, Moldova

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Frenkie De Jong

5 Kylian Mbappe

6 Eden Hazard

7 Matthijs De Ligt

8 Sadio Mane

9 Robert Lewandowski

10 Mohamed Salah

Jurgen Klopp

Liverpool

Phil Gordon, Scotland

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Raheem Sterling

4 Robert Lewandowski

5 Kylian Mbappe

6 Eden Hazard

7 Kevin De Bruyne

8 Frenkie De Jong

9 Andy Robertson

10 Harry Kane

Pep Guardiola

Liverpool

Victor Gusev, Russia

1 Lionel Messi

2 Mohamed Salah

3 Cristiano Ronaldo

4 Virgil Van Dijk

5 Eden Hazard

6 Alisson Becker

7 Bernardo Silva

8 Frenkie De Jong

9 Raheem Sterling

10 Robert Lewandowski

Jurgen Klopp

Manchester City

Skapti Hallgrimsson, Iceland

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Raheem Sterling

6 Frenkie De Jong

7 Matthijs De Ligt

8 Allisson Becker

9 Eden Hazard

10 Mohamed Salah

Jurgen Klopp

Liverpool

Simon Hill, Australia

1 Virgil Van Dijk

2 Frenkie De Jong

3 Lionel Messi

4 Mohamed Salah

5 Sergio Aguero

6 Matthijs De Ligt

7 Cristiano Ronaldo

8 Kylian Mbappe

9 Eden Hazard

10 Alisson Becker

Pep Guardiola

Manchester City

Jim Holden, England

1 Virgil Van Dijk

2 Sadio Mane

3 Bernardo Silva

4 Lionel Messi

5 Ederson

6 Son Heung-min

7 Cristiano Ronaldo

8 Mohamed Salah

9 Giorgio Chiellini

10 Trent Alexander-Arnold

Jurgen Klopp

Liverpool

Sasa Ibrulj, Bosnia-Herzegovina

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Kylian Mbappe

4 Kevin De Bruyne

5 Raheem Sterling

6 Sadio Mane

7 Cristiano Ronaldo

8 Eden Hazard

9 Mohamed Salah

10 Frenkie De Jong

Jurgen Klopp

USA Women

Howard Johnson , France

1 Cristiano Ronaldo

2 Virgil Van Dijk

3 Lionel Messi

4 Frenkie De Jong

5 Kylian Mbappe

6 Matthijs De Ligt

7 Luka Modric

8 Raheem Sterling

9 Eden Hazard

10 Ederson

Jurgen Klopp

Liverpool

Brian Kerr, Rep of Ireland

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dyke

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Raheem Sterling

6 Kylian Mbappe

7 Leonardo Bonucci

8 Bernardo Silva

9 Kalidou Koulibaly

10 Frankie De Jong

Juergen Klopp

Liverpool

Roy Kitson, Northern Ireland

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Cristiano Ronaldo

4 Mohamed Salah

5 Sadio Mane

6 Kylian Mbappe

7 Frenkie De Jong

8 Eden Hazard

9 Matthjis De Ligt

10 Harry Kane

Jurgen Klopp

Liverpool

Tom Kundert, Portugal

1 Cristiano Ronaldo

2 Virgil Van Dijk

3 Lionel Messi

4 Bernardo Silva

5 Sadio Mane

6 Roberto Firmino

7 Alisson Becker

8 Robert Lewandowski

9 Zlatan Ibrahimovic

10 Kylian Mbappe

Jurgen Klopp

Liverpool

Kumi Kunohara, Japan

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Alisson Becker

4 Cristiano Ronaldo

5 Harry Kane

6 Eden Hazard

7 Frenkie De Jong

8 Sadio Mane

9 Bernardo Silva

10 Kylian Mbappe

Jurgen Klopp

Liverpool

Samindra Kunti, Belgium

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Kylian Mbappe

5 Sadio Mane

6 Frenkie De Jong

7 Matthijs De Ligt

8 Kevin De Bruyne

9 Alisson Becker

10 Raheem Sterling

Jurgen Klopp

Liverpool

Dariusz Kurowski, Poland

1 Lionel Messi

2 Robert Lewandowski

3 Sadio Mane

4 Virgil Van Dijk

5 Alisson Becker

6 Cristiano Ronaldo

7 Mohamed Salah

8 Harry Kane

9 Kylian Mbappe

10 Frenkie De Jong

Jurgen Klopp

Liverpool

Sergio Levinsky, Argentina

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Marc-Andre Ter Stegen

6 Everton Ribeiro

7 Jan Oblak

8 Trent Alexander-Arnold

9 Frankie De Jong

10 Bruno Henrique

Jurgen Klopp

Liverpool

Mehmet Cagri Davran, Turkey

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Son Heung-min

4 Matthijs De Ligt

5 Sadio Mane

6 Christian Eriksen

7 Mohamed Salah

8 Eden Hazard

9 Luka Jovic

10 Marc-Andre Ter Stegen

Jurgen Klopp

Liverpool

Steve Menary, England

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Mohamed Salah

4 Eden Hazard

5 Virgil Van Dijk

6 Kylian Mbappe

7 Kevin De Bruyne

8 Raheem Sterling

9 Harry Kane

10 Robert Lewandowski

Jurgen Klopp

Liverpool

Glenn Moore England

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Cristiano Ronaldo

4 Raheem Sterling

5 Sadio Mane

6 Megan Rapinoe

7 Robert Lewandowski

8 Bernardo Silva

9 Frenkie De Jong

10 Rose Lavelle

Jurgen Klopp

USA women

Rasim Movsumzadeh, Azerbaijan

1 Virgil Van Dijk

2 Sadio Mane

3 Mohamed Salah

4 Lionel Messi

5 Cristiano Ronaldo

6 Robert Lewandowski

7 Alisson Becker

8 Roberto Firmino

9 Trent Alexander-Arnold

10 Georginio Wijnaldum

Jurgen Klopp

Liverpool

Hassanin Mubarak, Iraq

1 Lionel Messi

2 Cristiano Ronaldo

3 Kylian Mbappe

4 Virgil Van Dijk

5 Sadio Mane

6 Mohamed Salah

7 Robert Lewandowski

8 NGolo Kante

9 Sergio Aguero

10 Kevin De Bruyne

Jurgen Klopp

Manchester City

Andres Must, Estonia

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Marc-Andre Ter Stegen

4 Bernardo Silva

5 Sadio Mane

6 Kevin De Bruyne

7 Kylian Mbappe

8 Harry Kane

9 Cristiano Ronaldo

10 Matthijs De Ligt

Jurgen Klopp

Liverpool

Gezim Nushi, Albania

1 Lionel Messi

2 Kylian Mbappe

3 Virgil Van Dijk

4 Cristiano Ronaldo

5 Mo Salah

6 Karim Benzema

7 Kalidou Koulibaly

8 Son Heung-min

9 Matthijs De Ligt

10 Kevin De Bruyne

Jurgen Klopp

Liverpool

Oluwashina Okeleji, Nigeria

1 Cristiano Ronaldo

2 Sadio Mane

3 Lionel Messi

4 Virgil Van Dijk

5 Mohamed Salah

6 Frenkie De Jong

7 Matthijs De Ligt

8 Raheem Sterling

9 Hakim Ziyech

10 Kylian Mbappe

Jurgen Klopp

Liverpool

Yazit Ouahib, Algeria

1 Sadio Mane

2 Lionel Messi

3 Riyad Mahrez

4 Virgil Van Djik

5 Mohamed Salah

6 Paulo Dybala

7 Raheem Sterling

8 Luis Suarez

9 Marc-Andre Ter Stegen

10 Harry Kane

Jurgen Klopp

Liverpool

Vladimir Novak, Serbia

1 Virgil Van Dijk

2 Cristiano Ronaldo

3 Robert Lewandowski

4 Harry Kane

5 Lionel Messi

6 Kevin De Bruyne

7 Dusan Tadic

8 Heung-min Son

9 Frenkie De Jong

10 Eden Hazard

Jurgen Klopp

Liverpool

Dejan Panic, Montenegro

1 Virgil Van Dijk

2 Kylian Mbappe

3 Mohamed Salah

4 Dusan Tadic

5 Cristiano Ronaldo

6 Sadio Mane

7 Robert Lewandowski

8 Son Heung-min

9 Lionel Messi

10 Raheem Sterling

Jurgen Klopp

Liverpool

Rumen Paytashev, Bulgaria

1 Virgil Van Dijk

2 Sadio Mane

3 Cristiano Ronaldo

4 Lionel Messi

5 Kylian Mbappe

6 Alisson Becker

7 Riyad Mahrez

8 Harry Kane

9 Raheem Sterling

10 Robert Lewandowski

Jurgen Klopp

Liverpool

Diego Paz, Honduras

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Alisson Becker

6 Mohamed Salah

7 Luis Suarez

8 Eden Hazard

9 Kun Aguero

10 Roberto Firmino

Jurgen Klopp

Liverpool

Maurizio Pizzoferrato, Italy

1 Allison Becker

2 Virgil Van Dijk

3 Frenkie De Jong

4 Matthjis De Ligt

5 Kylian Mbappe

6 Son Heung-min

7 Roberto Firmino

8 Lionel Messi

9 Sadio Mane

10 Harry Kane

Jurgen Klopp

Liverpool

Mike Plastow, Japan

1 Virgil Van Dijk

2 Mohamed Salah

3 Sadio Mane

4 Robert Lewandowski

5 Lionel Messi

6 Kevin De Bruyne

7 Aymeric Laporte

8 Roberto Firmino

9 Marco Reus

10 Thiago Alcantara

Jurgen Klopp

Liverpool

Ashok Purohit, Oman

1 Virgil Van Dijk

2 Cristiano Ronaldo

3 Lionel Messi

4 Sadio Mane

5 Robert Lewandowski

6 Eden Hazard

7 Kevin De Bruyne

8 Son Heung-min

9 Matthijs De Ligt

10 Raheem Sterling

Jurgen Klopp

Liverpool

Keir Radnedge, England

1 Cristiano Ronaldo

2 Megan Rapinoe

3 Virgil Van Dijk

4 Lionel Messi

5 Sadio Mane

6 Akram Hassan Afif

7 Harry Kane

8 Kylian Mbappe

9 Mohamed Salah

10 Gabriel Barbosa

Jurgen Klopp

United States women

Francesco Repice, Italy

1 Lionel Messi

2 Alisson Becker

3 Reheem Sterling

4 Donny Van de Beck

5 Harry Kane

6 Cristiano Ronaldo

7 Sadion Mane

8 Frenkie De Bruyne

9 Virgil Van Dijk

10 Giorgio Chiellini

Jurgen Klopp

Liverpool

Emanuel Rosu, Romania

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Kylian Mbappe

6 Alisson Becker

7 Eden Hazard

8 Raheem Sterling

9 Mohamed Salah

10 Son Heung-min

Jurgen Klopp

Ajax

Kereem Ruiz, Mexico

1 Lionel Messi

2 Sadio Mane

3 Kylian Mbappe

4 Virgil Van Dijk

5 Mohamed Salah

6 Cristiano Ronaldo

7 Raheem Sterling

8 Neymar

9 Hector Herrera

10 Raul Jimenez

Jurgen Klopp

Liverpool

Seo Hyung-wook, South Korea

1 Virgil Van Dijk

2 Frenkie De Jong

3 Trent Alexander-Arnold

4 Lionel Messi

5 Sadio Mane

6 Robert Lewandowski

7 Son Heung-min

8 Roberto Firmino

9 Kylian Mbappe

10 Antoine Griezmann

Jurgen Klopp

Liverpool

Milorad Stojmanovski, Macedonia

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Cristiano Ronaldo

4 Harry Kane

5 Eden Hazard

6 Mohamed Salah

7 Dusan Tadic

8 Sergio Aguero

9 Matthijs De Ligt

10 Kylian Mbappe

Jurgen Klopp

Liverpool

Manos Staramopoulos, Greece

1 Virgil Van Dijk

2 Allison Becker

3 Cristiano Ronaldo

4 Son Heung-min

5 Lionel Messi

6 Hugo Lloris

7 Sadio Mane

8 Trent Alexander-Arnold

9 Lucas Moura

10 Matthijs De Ligt

Jurgen Klopp

Liverpool

Jacques Sys, Belgium

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Robert Lewandowski

4 Kylian Mbappe

5 Sadio Mane

6 Alisson Becker

7 Cristiano Ronaldo

8 Mohamed Salah

9 Kevin De Bruyne

10 Eden Hazard

Jurgen Klopp

Liverpool

Troels Bager Thogersen, Denmark

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Cristiano Ronaldo

4 Raheem Sterling

5 Sadio Mane

6 Kylian Mbappe

7 Mohamed Salah

8 Eden Hazard

9 Marc-Andre Ter Stegen

10 Robert Lewandowski

Jurgen Klopp

Ajax Amsterdam

Clive Tyldesley, England

1 Virgil Van Dijk

2 Lionel Messi

3 Sadio Mane

4 Cristiano Ronaldo

5 Robert Lewandowski

6 Bernardo Silva

7 Alisson Becker

8 Kalidou Koulibaly

9 Raheem Sterling

10 Kylian Mbappe

Jurgen Klopp

Liverpool

Martin Tyler, England

1 Raheem Sterling

2 Kyllian Mbappe

3 Virgil Van Dijk

4 Lionel Messi

5 Sadio Mane

6 Dusan Tadic

7 Harry Kane

8 Ederson

9 Eden Hazard

10 Robert Lewandowski

Jurgen Klopp

Liverpool

Cees Van Cuilenborg, Holland

1 Lionel Messi

2 Virgil Van Dijk

3 Kevin De Bruijne

4 Kylian Mbappe

5 Cristiano Ronaldo

6 Eden Hazard

7 Bernardo Silva

8 Robert Lewandowski

9 Sadio Mane

10 Harry Kane

Jurgen Klopp

Liverpool

