January 2017 transfer deals – latest moves from Europe’s big five leagues

Catching up with all the latest moves taking place in the big five European leagues.

Biggest deals of the January 2017 transfer window

E70.5m Oscar (Chelsea, Eng, to Shanghai SIPG, Chn)

E42m Julian Draxler (Wolfsburg, Ger, to Paris Saint-Germain, Fra)

E32m Gabriel Jesus (Palmeiras, Bra, to Manchester City, Eng)

E20m Axel Witsel (Zenit, Rus, to Tianjin Quanjian, Chn)

E18m Leonardo Pavoletti (Genoa, Ita, to Napoli, Ita)

E17.6m Wilfred Ndidi (Genk, Blg, to Leicester City, Eng)

E12.8m Ademola Lookman (Charlton Athletic, Eng, to Everton, Eng)

E12.5m Yunus Malli (Mainz, Ger, to Wolfsburg, Ger)

E12m Riechedly Bazoer (Ajax, Hol, to Wolfsburg, Ger)

E10.5m Kwon Kyung-won Kwon (Al Ahli, UAE, to Tianjin Quanjian, Chn)

E10.5m Carlos Tevez (Boca Juniors, Arg, to Shanghai Shenhua, Chn)

E10m Rodolfo Pizarro (Pachuca, Mex, to Guadalajara, Mex)

Ins and Outs from Europe’s top five leagues

ENGLAND

BOURNEMOUTH

IN:

OUT: Nathan Ake (Chelsea, loan terminated)

BURNLEY

IN: Joey Barton (unattached)

OUT: Lukas Jutkiewicz (Birmingham City, £1m)

CHELSEA

IN: Nathan Ake (Bournemouth, recalled from loan), Kenedy (Watford, loan terminated), Charly Musonda (Real Betis, Spa, loan terminated)

OUT: Izzy Brown (Huddersfield Town, loan), Jay Dasilva (Charlton Athletic, loan), John Obi Mikel (Tianjin TEDA, Chn, free), Oscar (Shanghai SIPG, Chn, £60m), Marco Van Ginkel (PSV, Hol, loan)

CRYSTAL PALACE

IN:

OUT: Hiram Boateng (Northampton Town, loan), Freddie Ladapo (Shrewsbury Town, loan)

EVERTON

IN: Ademola Lookman (Charlton Athletic, £9.95m)

OUT: Conor Grant (Doncaster Rovers, loan)

HULL CITY

IN: Markus Henriksen (AZ, Hol, loan made permanent, £4.5m)

OUT: Jonathan Edwards (Accrington Stanley, loan), Harvey Rodgers (Accrington Stanley, loan)

LEICESTER CITY

IN: Wilfred Ndidi (Genk, Blg, E17.6m)

OUT:

MANCHESTER CITY

IN: Gabriel Jesus (Palmeiras, Bra, £27m)

OUT: Angelino (Girona, Spa, loan), Pablo Maffeo (Girona, Spa, loan)

MANCHESTER UNITED

IN: Joel Castro Pereira (Belenenses, Por, loan ended)

OUT: Sam Johnstone (Aston Villa, loan)

MIDDLESBROUGH

IN: Rudy Gestede (Aston Villa, E6m)

OUT: Julien De Sart (Derby County, loan), Tomas Mejias (Rayo Vallecano, Spa, loan)

SOUTHAMPTON

IN:

OUT: Dominic Gape (Wycombe Wanderers, free)

STOKE CITY

IN: Lee Grant (Derby County, £1.3m, loan made permanent)

OUT: Jakob Haugaard (Wigan Athletic, loan)

TOTTENHAM HOTSPUR

IN:

OUT: Ryan Loft (Stevenage, loan)

WATFORD

IN:

OUT: Kenedy (Chelsea, loan terminated), Adalberto Penaranda (Malaga, loan)

WEST BROMWICH ALBION

IN:

OUT: Shaun Donnellan (Dagenham & Redbridge, loan), Callum McManaman (Sheffield Wednesday, loan)

WEST HAM UNITED

IN:

OUT: Josh Cullen (Bradford City, loan extended), Jaanai Gordon (Newport County, loan), Lewis Page (Charlton Athletic, undisclosed), Martin Samuelsen (Peterborough United, loan)

FRANCE

BORDEAUX

IN:

OUT: Isaac Kiese Thelin (Anderlecht, Blg, loan)

METZ

IN: Cheick Diabate (Osmanlispor, Tur, loan)

OUT: Janis Ikaunieks (Larissa, Gre, undisclosed)

MONACO

IN:

OUT: Mehdi Beneddine (Cercle Brugge, Blg, loan), Tafsir Cherif (Cercle Brugge, Blg, loan), Paul Nardi (Cercle Brugge, Blg, loan)

NANCY

IN:

OUT: Clement Lenglet (Sevilla, Spa, E4.5m)

NANTES

IN: Kolbeinn Sigthorsson (Galatasaray, Tur, loan terminated)

OUT:

PARIS SAINT-GERMAIN

IN: Julian Draxler (Wolfsburg, Ger, E42m), Giovani Lo Celso (Rosario Central, Arg, return from loan)

OUT:

RENNES

IN:

OUT: Paul-Georges Ntep (Wolfsburg, Ger, E5m)

SAINT-ETIENNE

IN: Jonathan Bamba (Sint-Truiden, Blg, loan terminated)

OUT:

GERMANY

BAYERN MUNICH

IN:

OUT: Julian Green (Stuttgart, E0.3m)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

IN: Timothee Kolodziejczak (Sevilla, Spa, E7.5m)

OUT: Alvaro Dominguez (retired)

COLOGNE

IN: Christian Clemens (Mainz, E2.75m)

OUT: Mergim Mavraj (Hamburg, E1.8m), Filip Mladenovic (Standard Liege, Blg, E1.2m)

EINTRACHT FRANKFURT

IN: Max Besuschkow (Stuttgart, undisc), Anderson Ordonez (Barcelona, Ecu, E1m)

OUT:

FREIBURG

IN:

OUT: Charles-Elie Laprevotte (Magdeburg, free)

HAMBURG

IN: Mergim Mavraj (Cologne, E1.8m)

OUT: Cleber (Santos, Bra, E2m), Emir Spahic (released)

HERTHA BERLIN

IN:

OUT: Jens Hegeler (Bristol City, Eng, E0.3m)

INGOLSTADT

IN:

OUT: Hauke Wahl (Heidenheim, loan)

MAINZ

IN:

OUT: Christian Clemens (Cologne, E2.75m), Yunus Malli (Wolfsburg, E12.5m)

WERDER BREMEN

IN: Thomas Delaney (Copenhagen, Den, E2m)

OUT: Lennart Thy (St. Pauli, loan), Lukas Frode (Wurzburger Kickers, 0.2m)

WOLFSBURG

IN: Riechedly Bazoer (Ajax, Hol, E12m), Yunus Malli (Mainz, E12.5m), Paul-Georges Ntep (Rennes, Fra, E5m), Victor Osimhen (Ultimate Strikers Academy, Nga, E3.5m)

OUT: Julian Draxler (Paris Saint-Germain, Fra, E42m)

ITALY

CAGLIARI

IN: Victor Ibarbo (Panathinaikos, Gre, loan terminated)

OUT:

GENOA

IN:

OUT: Leonardo Pavoletti (Napoli, E18m), Tomas Rincon (Juventus, E8m)

INTERNAZIONALE

IN:

OUT: Felipe Melo (Palmeiras, Bra, free)

JUVENTUS

IN: Tomas Rincon (Genoa, E8m)

OUT:

NAPOLI

IN: Leonardo Pavoletti (Genoa, E18m)

OUT:

ROMA

IN:

OUT: Iago Falque (Torino, loan made permanent, E5m), Juan Iturbe (Torino, loan)

SAMPDORIA

IN: Bartosz Bereszynski (Legia Warsaw, Pol, E2m)

OUT:

TORINO

IN: Iago Falque (Roma, loan made permanent, E5m), Juan Iturbe (Roma, loan)

OUT:

UDINESE

IN:

OUT: Adalberto Penaranda (Watford, Eng, recalled from loan)

SPAIN

DEPORTIVO LA CORUNA

IN:

OUT: Ryan Babel (Besiktas, Tur, free)

MALAGA

IN: Adalberto Penaranda (Watford, Eng, loan)

OUT:

REAL BETIS

IN:

OUT: Charly Musonda (Chelsea, Eng, loan terminated)

SEVILLA

IN: Clement Lenglet (Nancy, Fra, E4.5m)

OUT: Timothee Kolodziejczak (Borussia Monchengladbach, Ger, E7.5m)