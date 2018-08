Check out the full fixture list for the Serie A league in Italy.

Serie A Fixtures

Serie A starts later this week so to make sure you know when all the games are being played we have put together this 2018/19 full fixture list.

August 18

Atalanta v Frosinone

Bologna v SPAL

August 19

Chievo v Juventus

Empoli v Cagliari

Lazio v Napoli

Milan v Genoa

Parma v Udinese

Sampdoria v Fiorentina

Sassuolo v Internazionale

Torino v Roma

August 25

Cagliari v Sassuolo

Fiorentina v Chievo

August 26

Frosinone v Bologna

Genoa v Empoli

Internazionale v Torino

Juventus v Lazio

Napoli v Milan

Roma v Atalanta

SPAL v Parma

August 27

Udinese v Sampdoria

August 31

Atalanta v Cagliari

September 1

Bologna v Internazionale

Chievo v Empoli

September 2

Fiorentina v Udinese

Lazio v Frosinone

Milan v Roma

Parma v Juventus

Sampdoria v Napoli

Sassuolo v Genoa

Torino v SPAL

September 16

Cagliari v Milan

Empoli v Lazio

Frosinone v Sampdoria

Genoa v Bologna

Internazionale v Parma

Juventus v Sassuolo

Napoli v Fiorentina

Roma v Chievo

SPAL v Atalanta

Udinese v Torino

September 23

Bologna v Roma

Chievo v Udinese

Fiorentina v SPAL

Frosinone v Juventus

Lazio v Genoa

Milan v Atalanta

Parma v Cagliari

Sampdoria v Internazionale

Sassuolo v Empoli

Torino v Napoli

September 26

Atalanta v Torino

Cagliari v Sampdoria

Empoli v Milan

Genoa v Chievo

Internazionale v Fiorentina

Juventus v Bologna

Napoli v Parma

Roma v Frosinone

SPAL v Sassuolo

Udinese v Lazio

September 30

Bologna v Udinese

Chievo v Torino

Fiorentina v Atalanta

Frosinone v Genoa

Internazionale v Cagliari

Juventus v Napoli

Parma v Empoli

Roma v Lazio

Sampdoria v SPAL

Sassuolo v Milan

October 7

Atalanta v Sampdoria

Cagliari v Bologna

Empoli v Roma

Genoa v Parma

Lazio v Fiorentina

Milan v Chievo

Napoli v Sassuolo

SPAL v Internazionale

Torino v Frosinone

Udinese v Juventus

October 21

Bologna v Torino

Chievo v Atalanta

Fiorentina v Cagliari

Frosinone v Empoli

Internazionale v Milan

Juventus v Genoa

Parma v Lazio

Roma v SPAL

Sampdoria v Sassuolo

Udinese v Napoli

October 28

Atalanta v Parma

Cagliari v Chievo

Empoli v Juventus

Genoa v Udinese

Lazio v Internazionale

Milan v Sampdoria

Napoli v Roma

Sassuolo v Bologna

SPAL v Frosinone

Torino v Fiorentina

November 4

Bologna v Atalanta

Chievo v Sassuolo

Fiorentina v Roma

Internazionale v Genoa

Juventus v Cagliari

Lazio v SPAL

Napoli v Empoli

Parma v Frosinone

Sampdoria v Torino

Udinese v Milan

November 11

Atalanta v Internazionale

Chievo v Bologna

Empoli v Udinese

Frosinone v Fiorentina

Genoa v Napoli

Milan v Juventus

Roma v Sampdoria

Sassuolo v Lazio

SPAL v Cagliari

Torino v Parma

November 25

Bologna v Fiorentina

Cagliari v Torino

Empoli v Atalanta

Genoa v Sampdoria

Internazionale v Frosinone

Juventus v SPAL

Lazio v Milan

Napoli v Chievo

Parma v Sassuolo

Udinese v Roma

December 2

Atalanta v Napoli

Chievo v Lazio

Fiorentina v Juventus

Frosinone v Cagliari

Milan v Parma

Roma v Internazionale

Sampdoria v Bologna

Sassuolo v Udinese

SPAL v Empoli

Torino v Genoa

December 9

Cagliari v Roma

Empoli v Bologna

Genoa v SPAL

Juventus v Internazionale

Lazio v Sampdoria

Milan v Torino

Napoli v Frosinone

Parma v Chievo

Sassuolo v Fiorentina

Udinese v Atalanta

December 16

Atalanta v Lazio

Bologna v Milan

Cagliari v Napoli

Fiorentina v Empoli

Frosinone v Sassuolo

Internazionale v Udinese

Roma v Genoa

Sampdoria v Parma

SPAL v Chievo

Torino v Juventus

December 22

Chievo v Internazionale

Empoli v Sampdoria

Genoa v Atalanta

Juventus v Roma

Lazio v Cagliari

Milan v Fiorentina

Napoli v SPAL

Parma v Bologna

Sassuolo v Torino

Udinese v Frosinone

December 26

Atalanta v Juventus

Bologna v Lazio

Cagliari v Genoa

Fiorentina v Parma

Frosinone v Milan

Internazionale v Napoli

Roma v Sassuolo

Sampdoria v Chievo

SPAL v Udinese

Torino v Empoli

December 29

Chievo v Frosinone

Empoli v Internazionale

Genoa v Fiorentina

Juventus v Sampdoria

Lazio v Torino

Milan v SPAL

Napoli v Bologna

Parma v Roma

Sassuolo v Atalanta

Udinese v Cagliari

January 20

Cagliari v Empoli

Fiorentina v Sampdoria

Frosinone v Atalanta

Genoa v Milan

Internazionale v Sassuolo

Juventus v Chievo

Napoli v Lazio

Roma v Torino

SPAL v Bologna

Udinese v Parma

January 27

Atalanta v Roma

Bologna v Frosinone

Chievo v Fiorentina

Empoli v Genoa

Lazio v Juventus

Milan v Napoli

Parma v SPAL

Sampdoria v Udinese

Sassuolo v Cagliari

Torino v Internazionale

February 3

Cagliari v Atalanta

Empoli v Chievo

Frosinone v Lazio

Genoa v Sassuolo

Internazionale v Bologna

Juventus v Parma

Napoli v Sampdoria

Roma v Milan

SPAL v Torino

Udinese v Fiorentina

February 10

Atalanta v SPAL

Bologna v Genoa

Chievo v Roma

Fiorentina v Napoli

Lazio v Empoli

Milan v Cagliari

Parma v Internazionale

Sampdoria v Frosinone

Sassuolo v Juventus

Torino v Udinese