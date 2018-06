The World Soccer 500 broken down by nationality. Which country has the most? Find out by checking out the list below.

World Soccer 500 – 2018 Edition Nationality List

We have broken down our 2018 World Soccer 500 list by nationality in this piece. As you would expect, the powerhouses of the football world dominate this list, with Brazil, Germany, France, Spain, Argentina, and Italy all having over 20 players selected.

How many players have we selected from your respective country? Check out the full list below.

Without further ado – lets get into the list. (Asterisks signify the player is a new entry into the list)

ALBANIA

Elseid HYSAJ – Napoli (Ita)*

ALGERIA

Yacine BRAHIMI – Porto (Por)

Riyad MAHREZ – Leicester City (Eng)

ARGENTINA

Laurato ACOSTA – Lanus*

Sergio AGUERO – Manchester City (Eng)

Franco ARMANI – River Plate*

Ezequiel BARCO – Atlanta United (USA)*

Diego BUONANOTTE – Universidad Catalica (Chl)*

Franco CERVI – Benfica (Por)*

Angel DI MARIA – PSG (Fra)

Paulo DYBALA – Juventus (Ita)

Alejandro GOMEZ – Atalanta (Ita)

Nahuel GUZMAN – Tigres (Mex)*

Gonzalo HIGUAIN – Juventus (Ita)

Mauro ICARDI – Inter (Ita)

Gaston LODICO – Lanus*

Agustin MARCHESIN – America (Mex)*

Laurato MARTINEZ – Racing*

Lionel MESSI – Barcelona (Spa)

Nicolas OTAMENDI – Manchester City (Eng)*

Leandro PAREDES – Zenit (Rus)

Christian PAVON – Boca Juniors

Lucas PRATTO – River Plate

Lucas RODRIGUEZ – Estudiantes*

Maxi RODRIGUEZ – Penarol (Uru)

Emiliano SALA – Nantes (Fra)

Carlos TEVEZ – Boca Juniors

Diego VALERI – Portland Timbers (USA)*

ARMENIA

Henrikh MKHITARYAN – Arsenal (Eng)

AUSTRALIA

Aaron MOOY – Huddersfield Town (Eng)*

AUSTRIA

David ALABA – Bayern (Ger)

Michael GREGORITSCH – Augsburg (Ger)*

Marcel SABITZER – RB Leipzig (Ger)

Stefan SCHWAB – Rapid Vienna*

Andreas ULMER – Red Bull Salzburg*

BELGIUM

Toby ALDEREIWALD – Tottenham (Eng)

Thibaut COURTOIS – Chelsea (Eng)

Kevin DE BRUYNE – Manchester City (Eng)

Mousa DEMBELE – Tottenham (Eng)

Leander DENDONCKER – Anderlecht

Eden HAZARD – Chelsea (Eng)

Vincent KOMPANY – Manchester City (Eng)*

Romelu LUKAKU – Manchester United (Eng)

Dries MERTENS – Napoli (Ita)

Thomas MEUNIER – Paris Saint Germain (Fra)*

Radja NAINGGOLAN – Roma (Ita)

Youri TIELEMANS – Monaco (Fra)*

Hans VANAKEN – Club Brugge*

Jan VERTONGHEN – Tottenham (Eng)

Axel WITSEL – Tianjin Quinjian (Chn)*

BOLIVIA

Juan Carlos AARCE – Bolivar*

Martin SMEDBERG-DALENCE – Bolivar *

BOSNIA

Edin DZEKO – Roma (Ita)*

Miralem PJANIC – Juventus (Ita)

Edin VISCA – Istanbul BB (Tur)*

BRAZIL

ALEX SANDRO – Juventus (Ita)*

ALISSON – Roma (Ita)*

Felip ANDERSON – Lazio (Ita)

ARTHUR – Gremio*

Renato AUGUSTO – Beijing Guoan (Chn)

CASEMIRO – Real Madrid (Spa)

CASSIO – Corinthians*

Philippe COUTINHO – Barcelona (Eng)

DANILO Barbosa – Braga (Por)*

EDERSON – Manchester City (Eng)

FABINHO – Monaco (Fra)

FERNANDINHO – Manchester City (Eng)

FILIPE LUIS – Atletico Madrid (Spa)

ROBERTO FIRMINO – Liverpool (Eng)

GABRIEL BARBOSA – Internazionale (Ita)

Pedro GEROMEL – Gremio*

Marcelo GROHE – Gremio*

HULK – Shanghai SIPG (Chn)

JADSON – Corinthians*

Gabriel JESUS – Manchester City (Eng)

JONAS – Benfica (Por)

Lucas LIMA -Palmeiras

LUAN – Gremio

LUIZ GUSTAVO – Marseille (Fra)*

MALCOM – Bordeaux (Fra)

MARCELO – Real Madrid (Spa)

MARQUIINHOS – PSG (Fra)*

MIRANDA – Inter (Ita)

NALDO – Schalke (Ger)

NEYMAR – PSG

PAULINHO – Barcelona (Spa)

PAULINHO – Vasco de Gama*

RAPHINHA – Vitoria Guimaraes (Por)*

RODRIGUINHO – Corinthians*

TALISCA – Benfica (Por)

Alex TELLES – Porto (Por)*

THIAGO SILVA – PSG (Fra)

VAGNER LOVE – Besiktas (Tur)*

VINICIUS JUNIOR – Flamengo

WILLIAN – Chelsea (Eng)

BULGARIA

Ivelin POPOV – Spartak Moscow

CAMEROON

Vincent ABOUBAKAR – Porto (Por)

Karl TOKO EKAMBI – Angers (Fra)*

Andre ONANA – Ajax (Hol)*

Andre-Frank ZAMBO ANGUISSA – Marseille (Fra)

CANADA

Lucas CAVALLINI – Penarol (Uru)

Atiba HUTCHINSON – Besiktas (Tur)*

CAPE VERDE

Djaniny TAVARES – Santos Laguna (Mex)*

CHILE

Charles ARANGUIZ – Bayer Leverkusen (Ger)

Nicolas CASTILLO – Pumas (Mex)

Gonzalo JARA – Universidad de Chile*

Alexis SANCHEZ – Manchester United (Eng)

Jaime VALDES – Colo Colo

Jorge VALDIVIA – Colo Colo

Eduardo VARGAS – Tigres (Mex)

Arturo VIDAL – Bayern Munich (Ger)

CHINA

WU Lei – Shanghai SIPG

COLOMBIA

Abel AGUILAR – Deportivo Cali*

Wilmar BARRIOS – Boca Juniors*

Miguel BORJA – Palmeiras (Bra)

Yimmi CHARA – Junior*

Radamel FALCAO – Monaco (Fra)

Teo GUTIERREZ – Junior

Stefan MEDINA – Monterrey (Mex)*

Yerry MINA – Barcelona (Spa)

Juan Fernando QUINTERO – Porto (Por)

James RODRIGUEZ – Real Madrid (Spa)

Carlos SANCHEZ – Fiorentina (Ita)*

Davinson SANCHEZ – Tottenham (Eng)

Macnelly TORRES – Atletico Nacional

Duvan ZAPATA – Napoli (Ita)*

COSTA RICA

Keylor NAVAS – Real Madrid (Spa)

Bryan RUIZ – Sporting (Por)*

CROATIA

Franko ANDRIJASEVIC – Gent (Blg)*

Filip BRADARIC – Rijeka*

Ante CORIC – Dinamo Zagreb

Nikola KALINIC – Fiorentina (Ita)

Marko LIVAJA – Las Palmas (Spa)*

Lovro MAJER – Lokomotiva*

Mario MANDZUKIC – Juventus (Ita)

Luka MODRIC – Real Madrid (Spa)

Ivan PERISIC – Inter (Ita)

Ivan RAKITIC – Barcelona (Spa)

Danijel SUBASIC – Monaco (Fra)

